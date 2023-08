[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『アイドルマスター ミリオンライブ!』より新グッズ5種を発表した。







『アイドルマスター ミリオンライブ!』より、2023年11月4日(土)・5日(日)西日本総合展示場 新館で開催の〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR Act-3 R@ISE THE DREAM!!!〉にむけて、二次元コスパから新グッズが登場です。





これらは、7月30日(日)~8月20日(日)の期間〈アソビストア〉事前物販にて予約受付を実施。2023年10月下旬のお届け予定です。

また、2023年11月4日(土)・5日(日)ライブ会場物販および、11月上旬に〈アイドルマスターオフィシャルショップ 一部店舗〉での販売も実施予定です。





商品情報







都会の空に思うのは 最上静香 フルグラフィックTシャツ

■2023年7月30日(日)~8月20日(日):

〈アソビストア〉公式グッズ事前物販

■2023年11月4日(土)・5日(日):

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR Act-3 R@ISE THE DREAM!!!〉会場物販先行販売

■2023年11月上旬

〈アイドルマスターオフィシャルショップ 一部店舗〉先行販売

※一般販売:未定

サイズ:L

イベント価格:6,900円(税込)

※〈アイドルマスターオフィシャルショップ 一部店舗〉での販売は通常価格6,930円(税込)となります。

『最上静香』のイラストが際立つフルグラフィックTシャツ!





765プロライブ劇場 Tシャツ

■2023年7月30日(日)~8月20日(日):

〈アソビストア〉公式グッズ事前物販

■2023年11月4日(土)・5日(日):

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR Act-3 R@ISE THE DREAM!!!〉会場物販先行販売

■2023年11月上旬

〈アイドルマスターオフィシャルショップ 一部店舗〉先行販売

※一般販売:未定

サイズ:L

価格:3,300円(税込)

765プロライブ劇場の歴史が記された一枚





春日未来のポチっ Tシャツ [カラー:SUMI]

白石 紬のなんなん Tシャツ [カラー:WHITE]

■2023年7月30日(日)~8月20日(日):

〈アソビストア〉公式グッズ事前物販

■2023年11月4日(土)・5日(日):

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR Act-3 R@ISE THE DREAM!!!〉会場物販

■2023年11月上旬:

〈アイドルマスターオフィシャルショップ 一部店舗〉

※一般販売:未定。

サイズ:L

価格:各3,300円(税込)





白石 紬のなんなん ラージトート

■2023年7月30日(日)~8月20日(日):

〈アソビストア〉公式グッズ事前物販

■2023年11月4日(土)・5日(日):

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR Act-3 R@ISE THE DREAM!!!〉会場物販

■2023年11月上旬:

〈アイドルマスターオフィシャルショップ 一部店舗〉

※一般販売:未定

サイズ:(約)縦40×横48×マチ15cm / 綿100%

イベント価格:1,900円(税込)

※〈アイドルマスターオフィシャルショップ 一部店舗〉での販売は通常価格1,980円(税込)となります。





THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-18:46)