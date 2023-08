[株式会社サンライズプロモーション東京]

公演ナビゲーターに、笠井信輔(元フジテレビアナウンサー)が就任



2023年10月6日(金)より、70名以上を率いて20年ぶりに日本公演を行う、アメリカの至宝“ボストン・ポップス”。開催まであと1か月半となった「ボストン・ポップスon the Tour 2023」の10月8日(日)の東京国際フォーラムホールA、10月13日(金)の大阪・フェスティバルホールで行う「STAR WARS:The Story in Music」のストーリーテラーが決定いたしました。









10月8日(日)の東京国際フォーラムホールA公演でストーリーテラーを務めるのは、「スター・ウォーズ」シリーズで、カイロ・レンの日本語吹替え版声優を担当する津田健次郎。一方、10月13日(金)の大阪・フェスティバルホールのストーリーテラーは、「スター・ウォーズ」シリーズでアナキン・スカイウォーカーの日本語吹き替え声優を務める、浪川大輔が担当いたします。エピソード1~9の名曲たちと共に、観客をスター・ウォーズの世界へ誘う担い手として、「スター・ウォーズ」シリーズの日本語版声優を務めるお2人に、本公演のストーリーテラーを担当いただくことになりました。なお、今回の「STAR WARS:The Story in Music」は、本場アメリカで今年初披露となるプログラムで、アメリカ国外では世界最速、日本初上陸となります。





また、東京、大阪両公演ナビゲーターに、元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーとして活躍する笠井信輔が就任。年間130本以上の新作映画を鑑賞するほどの映画好きとしても知られる笠井が、映画音楽の巨匠、ジョン・ウィリアムズが作り上げた「STAR WARS」の音楽をじっくりと楽しむことができるこの公演を、さらに盛り上げます。

「STAR WARS:The Story in Music」の各公演チケットは、各プレイガイドで販売中。「ボストン・ポップスon the Tour 2023」のなかでも、またとない組み合わせでお贈りする「STAR WARS:The Story in Music」にご期待ください。







津田健次郎 コメント





STAR WARS の世界をボストン・ポップスの70名以上のオーケストラが奏でる。オープニングのあのフレーズが、あのシーンのあの音楽が、生の演奏で目の前で繰り広げられる。始まる前からワクワクします。そして、公演のストーリーテラーを務めさせて頂くことを光栄に思います。STAR WARS の世界を楽しんで頂けますよう頑張ります。どうぞ宜しくお願い致します。

May the Force be with you.



■津田健次郎 プロフィール

アニメ、洋画吹替、ナレーターなどの声優業・舞台や映像の俳優業を中心に、映像監督や作品プロデュースなど幅広く活動。映画「スター・ウォーズ シリーズ」では、カイロ・レン役の日本語吹き替え声優を担当しているほか、声優としての出演作に、アニメ「チェンソーマン」岸辺役、「呪術廻戦」七海建人役、「ゴールデンカムイ」尾形百之助役、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズシリーズ」海馬瀬人役、映画「ONE PIECE FILM RED」ゴードン役がある。俳優としては、ドラマ 日曜劇場「ラストマン-全盲の捜査官-」鎌田國士役、「リバーサルオーケストラ」本宮雄一役、「俺の可愛いはもうすぐ消費期限!?」須藤周平役、「最愛」山尾敦役、映画「わたしの幸せな結婚」賀茂村紀夫役、映画「イチケイのカラス」島谷秀彰役に出演。情報番組「情報7daysニュースキャスター」のナレーションも務める。





浪川大輔 コメント





アメリカの至宝と言われるボストン・ポップス。

日本でのツアーが行われます。アメリカで今年初披露、そしてアメリカ以外では世界最速、日本初上陸。なんと、大阪会場でのストーリーテラーとして参加することが決まりました。なんて光栄なことでしょうか。こんな経験はなかなかできません。70名以上のオーケストラが奏でる音楽は、STAR WARS。

これまで20年以上関わらせていただいた作品とキャラクターと共に、丁寧に世界を築いていこうと思います。宜しくお願い致します。



■浪川大輔 プロフィール

子役時代から声優として活躍し、アニメから洋画の吹替えまで様々な役を演じる実力派声優。代表作は「スター・ウォーズ」シリーズのアナキン・スカイウォーカー役等、多数。俳優としても活動し、映画監督に挑戦する等幅広く活動中。代表作、近年の出演作として、「LUPIN the Third シリーズ」 石川五ェ門 役、「スター・ウォーズ シリーズ」 アナキン・スカイウォーカー 役、「ONE PIECE」 ユースタス・キッド 役、「君に届け」 風早翔太 役、「機動戦士ガンダムUC」 リディ・マーセナス 役、「ハイキュー!!」 及川徹 役、「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」 ナルシソ・アナスイ 役、「永久少年 Eternal Boys」 今川剛 役、ナレーション「A-Studio +」(TBS)、ABEMA「声優と夜あそび」(木曜MC)などがある。





笠井信輔 コメント





1978年7月27日、中学3年、テアトル東京での「スター・ウォーズ」の衝撃はいまだに忘れられません。一発でハマりました。それからすべての作品を劇場でみていますが、冒頭の、少し無音の後でのメインテーマの♪ジャン!アレは映画史上最高のスコア。アレを聞きたいがために劇場に行ったといっても過言ではありません。あの鳥肌感。あれを再び、しかもボストン・ポップスの生音と映像で体感できるなんて、生きててよかった!

■笠井信輔 プロフィール

1987年フジテレビアナウンス部入社後2019年10 月よりフリーに。テレビ、ラジオを中心に幅広く活躍中。主な出演番組に、フジテレビ「とくダネ!」「バイキング」、CS「男おばさん!!」、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー」、BSテレ東「都会を出て暮らそうよBEYOND TOKYO 」、「 プレゼンツ笠井信輔と如月蓮のアグリなカルチャー!」などがある。趣味の映画鑑賞は新作映画を年間130本以上スクリーンで観るほど。





「ボストン・ポップスon the Tour 2023」公演概要





公演名:ボストン・ポップスon the Tour 2023

ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演

出演:指揮 キース・ロックハート

演奏 ボストン・ポップス・エスプラネード・オーケストラ

<東京公演>

会場:東京国際フォーラム ホールA(東京都千代田区丸の内3丁目5―1)

日時:10月6日(金) 19:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:服部百音

10月7日(土) 13:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:角野隼斗

10月7日(土) 18:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:角野隼斗

10月8日(日) 14:00開演 スター・ウォーズ:ザ・ストーリー・イン・ミュージック

ストーリーテラー:津田健次郎 公演ナビゲーター:笠井信輔

チケット代:S:12,500円 / A:10,500円 / B:8,500円(税込/全席指定/未就学児童不可)

チケット販売:一般発売 6月3日(土)10:00~ ※一般発売より座席選択可能

お問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)



公演名:ボストン・ポップスon the Tour 2023

OSCAR & TONY 日本公演

出演:指揮 キース・ロックハート

演奏 ボストン・ポップス・エスプラネード・オーケストラ

出演:指揮 キース・ロックハート

演奏 ボストン・ポップス・エスプラネード・オーケストラ

ゲスト 井上芳雄(ヴォーカル)

会場:サントリーホール(〒107-8403東京都港区赤坂1-13-1)

日時:10月10日(火) 18:30開演

チケット代:S:15,500円 / A:12,500円 / B:9,500円 / P:9,500円(税込/全席指定/未就学児童不可)

チケット販売:一般発売 7月31日(月)10:00~ ※一般発売より座席選択可能

お問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)



<大阪公演>

公演名:ボストン・ポップスon the Tour 2023

ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演

会場:フェスティバルホール(大阪府大阪市北区中之島2丁目3−18)

日時:10月12日(木) 18:30開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:服部百音

10月13日(金) 18:30開演 スター・ウォーズ:ザ・ストーリー・イン・ミュージック

ストーリーテラー:浪川大輔 公演ナビゲーター:笠井信輔

チケット代:S:12,500円 / A:10,500円 / B:8,500円 / BOX:20,000円 /

バルコニーボックスS:25,000円 / バルコニーボックスA:21,000円

※バルコニーボックスは 2 枚一組、フェスティバルホールのみで取り扱い。

(税込/全席指定/未就学児童不可)

チケット販売:一般発売 6月24日(土)10:00~

チケットに関するお問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(10:00~18:00 日・祝日休み)

公式ページ:https://bpo-japan.srptokyo.com

招聘・制作:サンライズプロモーション東京

協賛:イープラス

後援:アメリカ大使館

J-WAVE / ニッポン放送 / TBSラジオ / TOKYO FM(東京公演のみ)

協力:PMC / キャビノチェ.Ltd

MBSテレビ(大阪公演のみ)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/18-14:46)