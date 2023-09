[株式会社A3]

株式会社A3は、「ダンガンロンパ×サンリオキャラクターズ」の新作グッズを期間限定で販売いたします。







「ダンガンロンパ×サンリオキャラクターズ」のオンラインくじ「サンリオアニメストアくじ」が、9月19日よりサンリオアニメストアONLINE(通販)にて販売されています。



日向 創や七海千秋をはじめ、『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』に登場するキャラクター16人が、「Kawaii Parade!」をテーマにサンリオキャラクターズと仲良くコラボ!



くじには全51種の豪華景品に加え、Wチャンス賞や購入特典ポストカード(全16種)も用意されています。ここでしか手に入らない可愛すぎる新作グッズを、ぜひGETしてください!



【開催情報】

発売期間:9月19日(火)~10月3日(火)



販売価格:1回880円(税込)



お届け日:11月中旬頃より順次



決済方法:クレジットカード決済、キャリア決済、eeoポイント決済



開催場所:通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」







▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

オンラインくじのご購入はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/46?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt502



ハズレなしで引ける! 5つの賞には使える&飾れるキュートなグッズが新登場



今回は5つの賞のほか、Wチャンス賞や16種の購入特典ポストカードが当たる大チャンス!

日向 創×タキシードサム、七海千秋×マイメロディ、狛枝凪斗×シナモロールなど、総勢16組のコラボペアが仲良く並んで歩く姿は胸キュン必至です♪



【各賞の景品一覧】

S賞:ロイヤルブランケット(全1種)

A賞:マグカップ(全2種)

B賞:アクリルフィギュアプレート(全16種)

C賞:アクリルキーホルダー(全16種)

D賞:ホログラム缶バッジ(全16種)



※S賞以外はランダムで1種が当たります。



S賞 ロイヤルブランケット(全1種)



S賞には、もふもふの肌触りが気持ちいい100×150cmのロイヤルブランケットが登場です。ワイワイした賑やかなデザインに、心も体もぽっかぽか♪ 寒い季節に職場やご自宅で大活躍する極上の癒しアイテムです。愛らしいキャラクターたちと一緒に最高のぬくぬくタイムを!



A賞 マグカップ(全2種)



A賞は、350mlの飲み物がたっぷり入る大きめサイズの陶器製マグカップ。ゆったりとした持ち手で飲みやすく、普段使いにぴったりなアイテムです♪

ぐる~っと360度、どこを眺めてもパレード中のみんながず~っと可愛い! ぬいぐるみや文具を入れてインテリアとして飾るのもおすすめです。



B賞 アクリルフィギュアプレート(全16種)



B賞には、縦横最大12cmのアクリルフィギュアプレートが登場です。こちらはパーツを台座にはめ込んで飾るスタンド型アイテムで、たくさん並べればまさに“可愛いの大渋滞”……!



サンリオキャラクターズと髪飾りがお揃いだったり、モノクマがモチーフのバトンを持っていたりと、作中とはひと味違う“コラボならでは”の見どころも満載です!



田中眼蛇夢×コロコロクリリンをよ~く見ると、破壊神暗黒四天王たちの姿も! それぞれのキャラクター特徴にあわせたイラストとなっているので、お手元でじっくり鑑賞してみてください♪



C賞 アクリルキーホルダー(全16種)



C賞に登場したのは、存在感のある約6.5cmの大きめアクリルキーホルダーです。鮮やかなグラデーションに『スーパーダンガンロンパ2』の文字がデザインされ、オシャレ感もアップ♪



超高校級の“メカニック”の肩書きを持つ左右田 和一と、発明好きでノーベル賞をねらっているゴロピカドンの長男・ドン……など、コラボペアの共通点を探してみると面白いかも!?



D賞 ホログラム缶バッジ(全16種)



D賞は、“映えアイテム”として重宝する直径6.5cmの大きめホログラム缶バッジ。紙吹雪や風船などがキラキラと輝き、お部屋やカバンを華やかに彩ってくれます!

眺めてはうっとりしたりニヨニヨしたり……たくさんの可愛いに囲まれながら、もっともっと幸せな毎日を過ごしてみては?



くじ購入で抽選に参加できるWチャンス賞もあり!



今回の「サンリオアニメストアくじ」では、1会計5枚以上のくじ購入で抽選に参加できる“Wチャンス賞”もお楽しみいただけます。

当選者には、D賞のホログラム缶バッジ全種セット(16種1組)をプレゼント! D賞をコンプリートできるチャンスですので、ぜひ参加してみてください!!



※現時点で在庫切れとなっています。



購入特典は「eeoくじ」限定ポストカード(全16種)



「サンリオアニメストアくじ」を1会計5枚お買い上げごとに、購入特典ポストカード(全16種)をランダムで1枚プレゼント。キャラクターの名前が入ったコラボならではの限定品です!

くじでGETしたアイテムと一緒に飾って、その愛くるしさにたっぷり癒されましょう♪



長年愛され続ける『ダンガンロンパ』シリーズと、大人気サンリオキャラクターズとの贅沢なコラボ。思わずキュンとしたファンも多いのでは?

くじを引くワクワク感を味わいつつGETした限定賞品をお手元に、可愛いが溢れるハッピーな毎日をお過ごしください!



◆『ダンガンロンパ』シリーズとは

『ダンガンロンパ』シリーズは、株式会社スパイク・チュンソフトが展開しているハイスピード推理アクションゲームです。

シリーズ1作目『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』、2作目『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』に続き、2作をセットにした『ダンガンロンパ1・2 Reload』が発売。その後もシリーズを通して、多くのファンを楽しませています。



(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L644124



サンリオアニメストア初のオンラインくじ「サンリオアニメストアくじ」とは

アニメファン、マンガファンの間で注目を浴びているオンラインくじ。サンリオアニメストアからもついにオンラインでご購入可能な「サンリオアニメストアくじ」が登場します。



「サンリオアニメストアくじ」最大の特徴はその場で抽選結果を確認できるということ。くじを引いた直後に獲得景品を確認できるので、SNSなどを通じてお友達と結果を共有しやすく、また景品を交換するなどの楽しみ方もできます。



さらに同じくじ商品に限り、同日中・同一配送先・同一名義のご注文が自動的に同梱され、2回目以降の送料は発生しないシステム。



「サンリオアニメストアくじ」はスマートフォンやタブレットはもちろんのこと、パソコンからもご購入できます。使いやすいデバイスからどうぞお楽しみください!



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



