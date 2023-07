[エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社]

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:朝日利彰、以下 NTTソルマーレ)が運営する、国内最大級電子コミック配信サイト「コミックシーモア」は、株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)との協業タイトルとして、「FLOS COMIC」より、大人気溺愛ロマンス小説「拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます」(メディアワークス文庫)のコミカライズ作品を2023年7月5日(水)より独占先行配信いたします。

さらに、YouTubeチャンネル「COMIC STATION by コミックシーモア」(以下、「コミステ!」) にて、人気声優の阿部敦さんと日岡なつみさんによる限定ボイスコミック(マンガ動画)及び人気企画『ONGA PROJECT』の第八弾として、本作をミュージックビデオ化し公開いたします。











1.「拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます」について







<ストーリー>

商才と武芸に秀でた、ガイハンダー帝国の子爵家令嬢バイレッタと、8年間顔も合わせたことがない伯爵家嫡男で冷酷無比の美男と噂の夫・アナルド中佐。周囲に『悪女』と濡れ衣を着せられてきたバイレッタと、今まで人を愛したことのなかった孤高のアナルドの不器用なすれちがいの恋を描く溺愛ラブストーリー。

『拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます』は、7,188作品が集まった第6回「カクヨムWeb小説コンテスト」で恋愛部門《大賞》を受賞。メディアワークス文庫より刊行した原作小説は発売わずか1週間で重版となり、その後も大きな注目を集めています。



<作品情報>

・タイトル :「拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます」

・作家名 :漫画 紬いろと、原作 久川航璃、キャラクター原案 あいるむ

・配信日 :7月5日(水)よりコミックシーモア先行独占配信

・作品URL : https://www.cmoa.jp/title/271175/

・初回配信話数 :1~5話



<作者コメント>

・久川航璃さん(原作)コメント

遂に!本作のコミカライズ作品が公開です。作者自身も待ちに待った超絶美しい作画に悶えまくり間違いなしだというのに、なんと先行配信開始に伴い、ボイコミ&ONGAも配信!

バイレッタのカッコよさと艶やかさの共存する絶妙な声と、アナルドの怒りを抑えた時ですら麗しく響くセクシーな声の素晴らしさ。軽快なビートに合わせた音楽はうっかり昇天しかけるほどの大興奮。それが美麗な漫画と共に視聴できるのです。ぜひご覧ください!!



・紬いろとさん(著者)コメント

凛としたバイレッタの強さや、一見冷淡に見えるアナルドの不器用さなど、原作の魅力的な二人をコミカライズでも表現できるよう努めてまいります。ドキドキするようなやりとりや可愛らしい場面もありますので、二人の姿をぜひお楽しみいただければ嬉しいです。

また、ボイコミ&ONGAの配信も音楽やボイスの素晴らしさに感動しました!ぜひこちらも併せてお楽しみください!



<「FLOS COMIC」について>

・概要 :FLOS COMIC(フロースコミック)とは素敵な日々が待つ異世界への扉を叩く、ファンタジーコミックレーベルです。

・URL : https://www.cmoa.jp/magazine/9590/



2. 「拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます」マンガ動画及びミュージックビデオについて









<限定ボイスコミック(マンガ動画)>

・アナルド=スワンガン役:阿部敦

・バイレッタ役:日岡なつみ



<ミュージックビデオ概要>

・タイトル :『拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます』MANGA INSPIRED MUSIC 「愛の賞味期限」

・歌唱 :ヤネウラ書房 feat. アナルド(CV:阿部敦)& バイレッタ(CV:日岡なつみ)

・作詞作曲家 :ヤネウラ書房

・公開日時 :2023年7月5日(水)10時00分

・URL : https://youtube.com/@comic_station



<アナルド=スワンガン役:阿部敦 コメント>





思っていた娘と違うのかもしれないと気づき始めたあたりのシーンが印象的でした。前後でのギャップがあって面白かったです。精一杯演じさせていただきました、楽しんでいただけたら嬉しいです。



・阿部敦 プロフィール

2007年デビュー。2008年には『とある魔術の禁書目録』(上条当麻)で主役に抜擢され、今日まで活躍している。2010年第4回声優アワード新人男優賞受賞。



・主な出演作品

「とある魔術の禁書目録」シリーズ(上条当麻)

バクマン。 (真城最高)

BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS (山中いのじん)

アイドリッシュセブン (逢坂壮五)

異世界のんびり農家 (街尾火楽)



<バイレッタ役:日岡なつみ コメント>





原作の素敵な雰囲気を壊さないよう精一杯演じさせて頂きましたので、ぜひ楽しんで頂けたら幸いです…!途中には臨場感溢れるバイノーラルマイクでの音声もあるので、ぜひイヤホンやヘッドホンで聴いてドキドキしてもらえたら嬉しいです!



・日岡なつみ プロフィール

2012年デビュー。『デリシャスパーティ(ハート)プリキュア』のパムパム役をはじめ、『吸血鬼すぐ死ぬ』のヒナイチ役など、人気作品のキャラクターを多く演じる。

声優業だけでなく、歌唱やダンスと、マルチに活躍を続けている。



・主な出演作品

三ツ星カラーズ(琴葉)

ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(綾小路姫乃)

スーパーカブ(恵庭椎)

吸血鬼すぐ死ぬ(ヒナイチ)

異世界のんびり農家(ラスティスムーン)



<コミステ!「ONGA PROJECT」について>

「コミステ!」は、「#マンガ愛が、止まらない」をコンセプトに、マンガの魅力・コミックシーモアの魅力に日常的に触れてもらえるマンガとエンターテインメントを融合したコンテンツを発信するYouTubeチャンネルです。「コミステ!」内の企画の一つである『ONGA PROJECT』は音楽×漫画=「音画」という様々なマンガ原案とクリエイターのインスピレーションを掛け合わせ、マンガの可能性を拡大・加速させる公式2次創作音楽プロジェクトになります。



3. 電子書籍配信サイト『コミックシーモア』サービス概要



コミックシーモアは、すべての人に最高の読書体験をしていただくため、以下のようなサービスの向上や機能の拡充を行っています。



(1)月間利用者数3,500万人超!国内最大級の電子コミック・電子書籍配信サイト

「コミックシーモア」は、2023年8月16日に19周年を迎えます。

「コミックシーモア」の創設日である8月16日は「電子コミックの日※」に認定されています。

※一般社団法人、日本記念日協会にて登録



(2)取扱い冊数116万冊以上の充実の品ぞろえ

コミックは76万冊以上を配信しており、国内最大級の品ぞろえを誇ります。コミックに限らず文芸・小説、ビジネス・実用書、ライトノベル、写真集を配信中です。



(3)「レンタル」「読み放題」など多様なサービスを展開

閲覧期間を限定(2泊3日)し、安価で提供する「シーモアレンタル」や、新規登録者は「7日間無料」でお楽しみ頂ける厳選タイトル読み放題の「シーモア読み放題」も提供中です。



(4)業界最大級となる347万件以上のお客様レビュー



(5)対応端末(スマートフォン/タブレット/PC)でマルチデバイス利用が可能



(6)毎月大量のキャンペーンを展開

無料作品18,700冊以上を常時提供しています。2,700本以上の特集・キャンペーンを展開しています。



(7)人気作品が1日最大2話分無料で読める

人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ、BL(ボーイズラブ)やTL(ティーンズラブ)の作品を、1日最大2話分無料で読める「シーモア毎日無料連載」を提供中です。



≪数値はすべて2023年6月30日実績≫



4. エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について



NTTソルマーレは、「エンターテインメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし、国内最大級の電子書籍サービスの1つである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「ソルマーレ編集部」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営、モバイルゲーム「Obey Me!」「Shall we date?シリーズ」「Moe! Ninja Girls」を中心としたエンターテインメントサービスを提供しています。

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/



■電子書籍事業

・国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」の運営

公式サイト: https://www.cmoa.jp/



・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「ソルマーレ編集部」の展開

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/



・We Love コミック「マンガ愛、溢れてます。」

公式サイト: https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/



・全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営

公式サイト: https://mangaplaza.com/



■ゲーム事業

・女性向けモバイルゲーム「Obey Me! Nightbringer」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme-nightbringer/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme-nightbringer/ja/





・女性向けモバイルゲーム「Obey Me!」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme/en/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme/





・女性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Shall we date?」シリーズの提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/



・男性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Moe! Ninja Girls」の提供・運営

公式サイト(英語): https://ninjagirls.moe/





