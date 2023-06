[セガトイズ]

2023年7月13日(木)発売決定―シリーズ累計45万台の実績で育児をしっかりとサポート―おやすみ前の読み聞かせに寄り添うミッキーマウスのぬいぐるみで、親子の楽しい時間と絆をもっと深める―



株式会社セガトイズ(本社:東京都品川区、社長:宮崎 奈緒子、以下セガトイズ)は、自分に贈るギフトとしても、育児を始めた家族や友達へ贈るギフトとして最適なドリームスイッチの最新作として『ディズニー&ピクサーキャラクターズDream Switch Anniversary Gift Set』を7月13日(木)に発売することを決定しました。また、2017年の発売以来、育児世帯に読み聞かせの新習慣を生み出してきた、親子の笑顔を照らす動く絵本「ドリームスイッチ」シリーズは、累計販売台数45万台を突破したことをお知らせします。







育児世帯に「読み聞かせ」の新習慣を提案してきたドリームスイッチは45万台突破

2017年に誕生した初代ドリームスイッチ発売から5年、多くの育児世帯に「読み聞かせ」の新習慣を提供してきました。「無理なく読み聞かせの時間をつくることができた」「たくさんの絵本を親子で楽しんでいる」「子どもが絵本を好きになった」など好評をいただき、シリーズ累計販売台数は45万台を達成しました。

セガトイズの行った調査(※1)では、お子さまに読み聞かせをしてあげたいと考える育児層は68%あり、そのうちの約30%以上が、「仕事や家事で忙しい」「毎日は身体的に苦しい」等の理由で、充分に読み聞かせができていないと回答しています。「ドリームスイッチ2」は、暗くしたお部屋の天井に投影するだけで、無理なく絵本の読み聞かせが親子で楽しめる商品です。32冊の動く絵本を始め、知育コンテンツなどをリモコン1つで選択できます。寝てしまっても安心のオートスリープ機能で育児に掛かる負担を最小限にします。今回、さまざまな記念日に最適な贈り物として『ディズニー&ピクサーキャラクターズDream Switch Anniversary Gift Set』を発売します。そのままでも渡せる高級感のある特別な外装に「ドリームスイッチ2」と、ミッキーマウスの「おしゃべりぬいぐるみ」がセットになっています。本商品限定のパジャマ姿のミッキーマウスの「おしゃべりぬいぐるみ」は、おなかを押すと、「今日はどんなおはなしにする?」「キミの好きなおはなしはなにかな?」など声掛けをして読み聞かせの習慣作りへとサポートします。自分に贈るギフトとしても、育児を始めた家族や友達へ贈るギフトとしてもおすすめです。

(※1)2023年5月子育てに関するアンケート結果より抜粋



睡眠に最適な環境で、毎日使用しても飽きない「ドリームスイッチ」シリーズ史上最大130コンテンツ

睡眠に最適な環境でリラックスして毎日の絵本を読み聞かせができる『ドリームスイッチ2』は、シリーズ史上最大130コンテンツを搭載しました。絵本は、日本語、英語の二か国語に対応し全64冊。絵本を連続しての再生機能により最大4作品を1度の動作で読み聞かせが可能です。その他には、就学時までには習得しておきたい時計の読み方、あいうえおなど勉強のコンテンツを搭載。さらには、ディズニー映画の名シーンで英語を学べる「えいがでEnglish」などのコンテンツ66作品を収録しました。「ドリームスイッチ」シリーズ史上最大の豊富なコンテンツによって、おやすみ前の読み聞かせに毎日使用しても飽きること無くご使用いただけることは勿論のこと、新習慣のサポートさらには勉強までを1台で3役をこなす逸品です。





商品情報

■商品詳細ページ:https://www.segatoys.co.jp/dreamswitch

■商品名: ディズニー&ピクサーキャラクターズDream Switch Anniversary Gift Set (ドリームスイッチ アニバーサリー ギフトセット)

■素材:本体・リモコン:ABS、PMMA / 台座:ABS、鉄(亜鉛メッキ) / ACアダプタ:PC、TPE/おしゃべりぬいぐるみ:ポリエステル、ABS(音声ユニット)

■対象年齢:3歳以上

■価格:27,500円(税込)

■発売予定日:2023年7月13日(木)

■著作権表記:(C)Disney

(C)Disney. Based on the “Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



