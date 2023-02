[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

京都岡崎 蔦屋書店(京都市左京区ロームシアター京都 パークプラザ1階)は、近年アートフェアなどで高い注目を集めている若手アーティスト、ミシオによる個展「犬人間(ほんとは蛙)なので、目も犬のがいい」を、2023年2月24日(金)~3月13日(月)の期間に開催いたします。







特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/art/31740-1018290212.html





概要



ミシオは京都の美大への進学、中退を経て、「Reborn-Art Fstival2017」をきっかけに宮城県石巻市に移住。約3年半にわたり創作活動を行った後、現在は生まれ故郷の京都へ制作拠点を移し活動を続けています。



石巻では、日々町を徘徊しながら路上に落ちているごみに顔を描きこみ、「今見えている世界から目線をずらし、別の場所へ脱出する(境涯からの脱出)」ことをテーマに創作。着想はいずれも自身のルーツや境遇、故郷の歴史、その地での個人的な記憶など、様々な要因で形作られる日常から得ています。繊細な線描と淡く低彩度の色調は、一見して明確な姿として見えず、何度も絵に触れるように見入ってしまう不思議な魅力があります。その印象は優しくもあり、切なくもあり、見るものそれぞれの心にいろいろな形で強い印象を残します。近年では、加藤泉氏の推薦を得て「Artist’s Fair Kyoto 2022」に出展するなど、高い注目を集めている若手アーティストです。





「犬人間(ほんとは蛙)なので、目も犬のがいい」について



日常が何によって形作られているのかに興味があります。



最近、未来が決まるということについて考えるようになりました。

それが、特定のものごとを排除するための壁がこちらに迫ってきて、身動きが取れなくなってゆくイメージとして頭に浮かんできました。例えば、ホワイトキューブや白い壁は、見たいもの/見せたいもの を提示するためのものですが、裏を返すと見たくないものを排除するための機能を持っています。そしてそれは美術に限ったことではなく、色々な視点や事柄によってそれぞれの可視化されない壁のようなものごとがあって、それらに囲まれた隙間の中で私たちは生きているのだと思います。



私は絵(画)を制作していて、絵(画)は壁に依存する物でもあるため、人の生き方と壁についてを直線上で引き受けることにしました。些細なものから呪いになるくらい大きなものまで、人は生まれた場所や育った環境によってその後の生き方を決められることがあります。そのことを踏まえながら、自分の故郷の状況や過去の出来事とその地での個人的な記憶を基にして、境涯からの脱出を題材とした制作を行っています。(ミシオ)









販売について



京都岡崎 蔦屋書店店頭にて、2023年2月24日(金)10時より販売開始します。

一部商品につきましては、オンラインでも販売いたします。詳細につきましては特集ページをご確認ください。

※作品はプレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。

特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/art/31740-1018290212.html





アーティストプロフィール







1998 京都府 生まれ

2017 京都造形芸術大学美術工芸学科油画コース 中退

2018 アーティストランスペース「石巻のキワマリ荘」(宮城)に移住。自身の居住部屋をアートスペースとして運用する 「おやすみ帝国」を2021年6月まで運営

2021/07~ 京都府在住



●個展

2021「光の束」石巻のキワマリ荘 (宮城)

2020「See you in the next life because we are not Noah.」ART DRUG CENTER(宮城)

2019「Viewfinder」おやすみ帝国(宮城)

2018「展覧会(路上のゴミに顔を描く)」 おやすみ帝国(宮城)

2018「この星」おやすみ帝国(宮城)

●グループ展

2022「マンションみどり 春の新生活応援祭り」マンションみどり(大阪)

2022「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2022」京都府文化博物館 別館(京都)

2022「瀬戸内ゴミンナ~レ!!」旧玉野市消防署(岡山)

2021「まちとアートのマルチプレイ『美術の學校 - 実践編』」すずらん商店街(山形)

2021「vernacular communication」TAMA ART CENTER(多摩川河川敷)

2021「BEACON」各所 / インターネット上での公開(https://beac0n.com/#)

2020「水の無いプール」おやすみ帝国(宮城)

2020「MOLE GALLERY -MOLE COLLECTION 2020-」Cyg art gallery(岩手)

2019「Reborn-Art Festival 2019」石巻市街地エリア(宮城)

2018「Wave Of Mutilation」おやすみ帝国(宮城)







展示詳細



ミシオ個展「犬人間(ほんとは蛙)なので、目も犬のがいい」



期間|2023年2月24日(金)~2023年3月13日(月)8:00~20:00

※初日のみ10:00~20:00

会場|京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN ウォール

料金|無料

主催|京都岡崎 蔦屋書店

お問い合わせ|075-754-0008(営業時間内)

特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/art/31740-1018290212.html

※フェア終了日は変更になる場合があります。





京都岡崎 蔦屋書店







文化都市、国際都市 京都にふさわしく「アート」「日本の暮らし」をテーマにコンシェルジュが厳選した本や雑貨を揃えています。劇場・美術館・公園に隣接した文化空間にて珈琲を飲みながら本を読んだり、アートギャラリーや工芸ギャラリーをお楽しみ頂けます。



住所|〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 ロームシアター京都 パークプラザ1階

電話番号|075-754-0008

営業時間|店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ| https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/

Twitter|https://mobile.twitter.com/EventKyoto

Instagram|https://www.instagram.com/kyoto.okazaki_tsutayabooks/





CCCアートラボ



CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



