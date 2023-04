[株式会社エスエスケイ]

ヒュンメルアパレルにエンブレムを



デンマークのスポーツブランドhummel(ヒュンメル)は、2022シーズンよりサポートするジェフユナイテッド市原・千葉とのコラボアイテムを発表。選手たちが移動や練習で着用するアイテムをオフィシャルショップ「12JEF」で販売中。4月15日からアパレル一部商品にブラックエンブレムを圧着できるサービスが始まります。







■4/15は「12JEFの日」





4月15日(土)は「12JEFの日」ということで、ヒュンメルアパレルを税込3,000円以上購入すると、「選手サイン入りフォト」がもらえる抽選に参加できます。全28選手とシークレットが2枚の30名先着。当日のショップオープンは午前10時。抽選は1人1回のみ。お早めにお求めください。





また、4月15日より、レジャージャケットやボンバージャケットなど一部ヒュンメルアパレルに、ブラックのポリクレストワッペンの圧着加工の対応をスタート。加工費は1,650円(税込)で約3週間後のお渡しです。



■FØJE×JEF UNITED





次の100年に向けた新しい価値を提案するサステナブルコレクション「FØJE(フォイエ)」とジェフユナイテッド市原・千葉のコラボアイテム。フィールドからストリートまで幅広いシーンで着用可能なトラックジャケットは、HOMEゲームの入場時に着用する1stアンセムジャケットです。







■hummel PLAY×JEF UNITED





ヘリテージとトレンドをミックスした「hummel PLAY(ヒュンメルプレイ)」とのコラボアイテムは、動きやすく、快適な着心地のスウェットやトラックジャケット、持ち運びに便利なパッカブル仕様のレジャージャケットなど、スポーツシーンはもちろん、デイリーやレジャーなど汎用性の高いアイテム。





100周年デザインのトラックジャケットは、ヒュンメル100周年を表す1923と2023の2つの数字をデザインした記念アイテム 。AWAYゲームで着用する2ndアンセムジャケットです。







■FOOTBALL×JEF UNITED





動きやすさと快適性を追求したFOOTBALLコレクションからは、上半身のスムーズな動きを可能にするフレキシブルバックを採用したトレーニングウェア。左胸にエンブレムとスポンサーロゴが入っています。







■SHOP INFO

12JEF(ONE to JEF)

千葉県千葉市中央区川崎町1-38(ユナイテッドパーク内)

アクセス:JR蘇我駅より徒歩約15分

営業時間:10:00-17:00(※変更になる場合あり)

定休日:月曜日

お支払方法:現金・Suica・クレジット(一括のみ)





■ジェフユナイテッド市原・千葉について

ジェフユナイテッド市原・千葉は、サッカーJ2リーグに所属するクラブチームで、千葉県市原市と千葉市がホームタウン。1946年創部の古河電気工業サッカー部を前身とする歴史あるクラブ。Jリーグには開幕時の1993年より加盟するオリジナル10のひとつ。チーム名はクラブとホームタウンの結びつきやチームの連帯を表す。クラブ30周年を迎えた2021年に、ジェフクラブアンセムを制定し、「フットボールの力で心をつなぎ セカイに彩を」を理念に活動する。

【OFFICIAL SITE】 https://jefunited.co.jp/



■ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語でhummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム&ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は、“Change the World Through Sport.” (スポーツを通して世界を変える)をミッションに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/

【OFFICIAL ONLINE STORE】https://www.sskstores.jp/hummel/sports/



