17LIVE株式会社(東京都港区、代表取締役:アレックス・レン、URL:https://jp.17.live/)が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」は、人気ファッションブランド「ELLEgirl(エル ガール)」と初のコラボレーションを行い、「ELLEgirl」の新作アンバサダーを決定するオーディションイベント『ELLEgirl 2024 S/S 新作アンバサダー決定戦』を、本日2023年12月10日(日)より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。









「17LIVE」では、すでにライブ配信を行なっているライバー(ライブ配信者)や、まだライブ配信を行なったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々様々なコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「ELLEgirl(エル ガール)」は、ガール世代のエンパワーメディア『ELLEgirl』のファッションブランドで、2023年8月に誕生。自分スタイルと人との繋がり、調和を大切に、勇気をもって行動するガールたちをターゲットに展開しているフランス生まれの人気ファッションブランドです。今回、「ELLEgirl」とのコラボレーション通じて、モデルやファッション領域で活動するイチナナライバーの活躍の幅をより多く創出し、夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという思いから、オーディションイベントとして実施することが決定いたしました。



本日より開催する『ELLEgirl 2024 S/S 新作アンバサダー決定戦』は、「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定の女性の方で、イベント終了日までに18歳以上の方であれば、誰でも参加が可能です。上位に入賞した6名のライバーと、7位以下で一定条件を達成し進出するオーディションで見事選出された1名の方には、「ELLEgirl 2024 S/S新作 アンバサダー」の権利を獲得することができ、アンバサダーとして渋谷駅と表参道駅に掲出される屋外広告への出演のほか、「ELLEgirl」SPECIAL展示会にご招待いたします。さらに、上位2名のライバーには、オリジナルコラボアイテム制作と、同ブランドが展開するPOP UP店舗の「1日店長」就任の権利も贈呈いたします。



多くの女性から支持を集める新生ファッションブランド、「ELLEgirl」との初のコラボレーションイベントに、ぜひご注目ください。



『ELLEgirl 2024 S/S 新作アンバサダー決定戦』の概要は、以下の通りです。



■開催期間

2023年12月10日(日)15:00~12月25日(月)23:59



■参加条件

・「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定の方

・イベント終了時までに認証及び準認証のライバーの方

・イベント終了時点で年齢が18歳以上

・個人アカウントで配信している方

※グループやユニットなど、複数人で構成されたアカウントは対象外となります

・顔出し配信をされている方

※Vライバーの方やキャラクターの方、着ぐるみなど顔を出していない方は対象外となります

・撮影日及び、出演日等にご参加いただける方

・ライバーご本人様お一人で撮影日及び、打ち合わせ日等にご参加いただける方



■プライズ(賞品)・人数

1位、2位入賞者

・ELLE girl 2024 S/S 新作アンバサダーとして渋谷駅、表参道駅での看板掲出権

・オリジナルコラボアイテム制作

・SPECIAL展示会ご招待

・POP UP店舗「 1日店長」就任



3位~6位入賞者、7位以下で規定の条件をクリアしオーディションから選出された1名

・ELLE girl 2024 S/S 新作アンバサダーとして渋谷駅、表参道駅での看板掲出権

・SPECIAL展示会ご招待





■「ELLEgirl」とは

「ELLEgirl」は、時代のトレンドを掴み「自分スタイル」を大切にする全てのガールのためにフランスで誕生したブランドです。「Dare a new style and create new me - 新しいスタイルで新しい自分を。」をテーマに、ファッション・ビューティだけでなく環境や社会問題まで意識し、人との繋がりと調和を大切にし、勇気を持って行動するガールたちへ向けて展開しています。

ZOZOTOWN:https://zozo.jp/shop/ellegirl/

Instagram:https://www.instagram.com/ellegirlfashion_jp/





「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※)

アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR



(※)アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。



「17LIVE(イチナナ)」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP: https://jp.17.live/

X(旧Twitter): https://twitter.com/17livejp

Facebook: https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram: https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw



