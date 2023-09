[セイコーウオッチ株式会社]

東京を皮切りにスタート!グランドセイコーが開催!期間限定ポップアップイベントレポート



セイコーウオッチ株式会社(代表取締役社長:内藤 昭男、本社:東京都中央区)が展開するグランドセイコーは、『今、この時を生きる人へ。 Alive in Time』をテーマに、ブランドの魅力を五感で体感いただける「ALIVE IN TIME through the FIVE SENSES」を、9月13日(水)~15日(金)の3日間限定で表参道のWALL&WALLにて開催しました。





グランドセイコーはブランドフィロソフィー「THE NATURE OF TIME」に基づき、今年刷新した広告ビジュアルで発信する『今、この時を生きる人へ。 Alive in Time』というメッセージを提案しています。

本イベントでは、グランドセイコーのクラフトマンシップや革新性を、「視覚」「聴覚」「触覚」「味覚」「嗅覚」で表現しており、五感を通してグランドセイコーの魅力を存分に堪能していただける場となりました。



特に注目の「味覚・嗅覚」においては、ミシュランガイド二つ星を獲得したシェフの長谷川 在佑氏とバリスタの専門性を追求し『スペシャルティコーヒー』の嗜み方を世界に広める國友 栄一氏がタッグを組み、このイベント限定の和食とコーヒーの革新的なコースをご提供いたしました。ゲストには、優雅な時の流れを味わいながら、「THE NATURE OF TIME」からインスパイアされた未知の食体験をお楽しみいただきました。



















会場には、俳優の桜田 通さん、モデルの泉 里香さん、ヘア&メイクアップアーティストの奈良 裕也さん、ファッションエディターの祐真 朋樹さん、ファッションデザイナーの落合 宏理さん、スタイリストの長谷川 昭雄さん、フローリストの越智 康貴さんといった各界を代表する豪華なセレブリティやファッショニスタが駆けつけ、腕時計をアクセントにしたハイセンスなファッションを披露し、特別なひと時を楽しみました。

本イベントは東京を皮切りに世界を巡回する予定です。進化を続けるグランドセイコーの世界観にご期待ください。



<セレブリティコメント>

──本イベントに参加した感想を教えてください。





桜田 通さん「何もかもが素晴らしく、没頭してしまい時間を忘れて楽しんでしまいました。この時間を僕が経験できたのは、時間という概念があって、グランドセイコーが時の本質を追求してきた歴史の延長にあるものだと思いました。五感でグランドセイコーを体感する展示や食体験など、いろいろな方の集大成をイベントで経験させていただき光栄でした。」







泉 里香さん「時計は大好きです。初めて見る細かいパーツ、腕時計ではあまり聞こえない時計の刻音、そして味覚と嗅覚。グランドセイコーの腕時計から広がっている世界を五感で楽しませていただきました。今日着けさせていただいた腕時計は、クラシックな白い文字盤にスムーズに動く秒針、レザーの着け心地もよくて、幸せな気持ちになれる腕時計だと感じました。」



有名ファッショニスタも来場し、フォトコールにて個性を光らせた























「ALIVE IN TIME through the FIVE SENSES」五感のコンテンツ







<視覚>

視覚エリアでは、ブランドフィロソフィー「THE NATURE OF TIME」に基づいた、自然の源である水の揺らめきや煌めきの映像とともにブランドのクラフトマンシップの根幹である精緻なパーツやムーブメント展示を披露。

ゲストは、パーツ一つひとつを素材から自社で製造している真のマニュファクチュールであるグランドセイコーの匠の技を堪能しました。





<聴覚>

聴覚エリアは、グランドセイコー初のコンプリケーション機構「コンスタントフォース・トゥールビヨン」を搭載したKodo(鼓動)の刻音を、光と音のインスタレーションで表現。

ゲストは、てんぷとコンスタントフォースが刻む独特の16ビートのリズムを、波紋を表現した光の演出と調和された没入空間で味わいました。





<触覚>

触覚エリアでは、光と陰の演出による空間にて、ゲストにグランドセイコーの代表的なモデルからご自身で選定いただいた腕時計を実際に装着いただきました。

月のように堂々と輝くグランドセイコーのロゴを背に、上質感溢れるフォトスポットでの撮影も行われました。





<味覚・嗅覚>

味覚・嗅覚エリアは、食とコーヒーのトップクリエイターが存在感を放ち、ブランドフィロソフィーである「THE NATURE OF TIME」からインスパイアされた革新的な特別メニューを創作。

ゲストは、ここでしか出会えない唯一無二の味覚・嗅覚体験を楽しみました。





<コンセプト>

このエリアでは、皆様の心に刻む食の表現をすべく、移ろいの美食である和食と古来より嗜まれているコーヒーとの新しい融合に挑戦しました。

トップクリエイターの長谷川 在佑氏と國友 栄一氏が時の流れを美食に映し取り、この時間とこの空間でしか味わえない、未知の味覚・嗅覚体験を提供。伝統に新しい感性を取り入れた逸品は、一秒一秒の精度を追求し続けてきたグランドセイコーのクラフトマンシップと掛け合わさり、ゲストを唯一無二のラグジュアリータイムへ誘い、その食体験は、美食の未来への新しい扉が開かれる革新的なものとなりました。







<メニュー内容>

■1st

まずは、13時間半かけて丁寧に抽出したコールドブリューコーヒーを提供。

豆はエチオピア産ゲイシャ種を使用しており※、美しく透き通った色合いと、華やかでフルーティーな味わいが楽しめます。

※全コーヒーで共通して使用





■2nd

2杯目は牛乳にコーヒーの粉を8時間漬け込むミルクブリューという抽出方法のコーヒー。お料理はトマト・パッションフルーツ・じゅんさいを合わせた、さわやかな酸味と、さまざまな食感が楽しめる一皿です。そこに、同じくミルクブリューのコーヒーにカカオビネガー・ジャスミンティーなどを使用したコーヒーモクテルを注ぎ完成です。まるでコーヒーを食べているような、不思議な感覚が体験できます。ここで次のお料理で使用するお出汁をミルクウォッシュして準備をはじめますが、この様子は、出汁の雫が砂時計のようにゆっくり落ちてゆき、まさに時の流れを体感できます。





■3rd

3杯目はドリップコーヒーを濃いめの比率で抽出し、20度まで温度を下げることで、酸味やコクを際立たせ、食中に合う味わいに変化させたコーヒーです。お料理は熟成させた牛肉の片面を炙り、出汁に4日間漬け込んだ焼茄子に巻き付け、薬味と合わせた一品。そこに、先程準備したミルクブリューコーヒーに「傳」で使用している自家製ポン酢でミルクウォッシュして作った、コーヒーポン酢を注ぎ完成です。

一口で頬張り、その後コーヒーポン酢も一緒に飲むことで、炙った香ばしさ、甘み、華やかさの余韻を楽しむ新体験ができます。





展示エリア





食体験の後には、今年3月にスイスのジュネーブで開催されたWatches and Wonders Geneva 2023での展示を本イベント用に再構成してゲストにお披露目しました。グランドセイコーの腕時計が持つ、各モデルのストーリーを読み解き、自然と調和した躍動感のある展示をお楽しみいただきました。





実施概要





・イベント名:「ALIVE IN TIME through the FIVE SENSES」

・開催期間:2023年9月13日(水)~2023年9月15日(金)

・営業時間:11:30~20:00(19:00最終入場)



・場所:WALL&WALL

〒107-0062 東京都港区南青山3-18-19 フェスタ表参道ビルB1

[アクセス]東京メトロ(銀座線・千代田線・半蔵門線)「表参道」駅より徒歩1分



・特設サイト: https://www.grand-seiko.com/jp-ja/special/storiesofgrandseiko/fivesenses/index



・グランドセイコー公式SNSにて本イベントの詳細を配信

公式LINE:@grandseiko 公式Instagram:@grandseikojapan

公式Facebook: https://www.facebook.com/grandseikojapan/

GS9CLUBメルマガ:https://www.gs9club.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-20:46)