[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。このたび令和5年3月2日(木)に、ニットでHELP YOUの事業を共に作っていく新人メンバーを迎えるオンライン入社式を実施します。

オンラインイベントのトータルサポートをHELP YOUで数多く提供してきたニットだからこそできるオンライン入社式についてお伝えします。



◆忘年会、入社式など社内のオンラインイベントのトータルサポートをHELP YOUが支援!

オンライン入社式のGOAL・目的



◆オンライン入社式のGOAL

1.「ニットの一員になった」という実感を持てること

2.「ニットに入って良かった」と思えること

3.他のメンバーが「その人の気持ち・人となり」を知れること



◆オンライン入社式開催の目的

オンラインでの開催でありながら、GOALに掲げた3つの目的を実現をするために、ニットメンバーと新人メンバーがオンラインを介して、リアルタイムでつながり仲の良さを実感いただき、入社後に働きやすい関係性を作ってもらいます。





開催概要



◆イベント開催日

2023年3月2日(木)15:00~15:30



◆場所

Zoom(オンライン)



◆参加者の人数(予定)

25人(代表も含む運営メンバー全員が参加)



◆参加者エリア(予定)

東京都、埼玉県、大分県、鳥取県、長野県、和歌山県、神奈川県、福島県、ルワンダ、タイ、オーストラリア、スイスなど





当日のアジェンダ



01 開催のあいさつ

オンライン入社式ではメンバーが自らファシリテーションを行います。25名ほどが参加するオンライン上で、進行を行うにはスキルが必要です。メンバーが自ら担当することで、会社全体としてITリテラシーの向上に取り組んでいます。



02 代表取締役社長の秋沢よりメッセージ~辞令、交代と期待~

代表の秋沢より、新人メンバーに向けて辞令と今後の活躍への期待を伝えてもらいます。加えて、代表の人となりを理解してもらうためにも、代表の趣味の話などを交えながら語っていただきます。



03 新入メンバーからの自己紹介

自己紹介では自分を製品に例えてお話いただきます。

「製品名:自分の名前」「基本操作:プロフィール」「メンテナンス方法:困ったときの対処方法」などの項目を用意しています。そして、共にHELP YOUの事業を作っていく仲間として、「どんな未来を選択したいか?」についても新人メンバーからお話いただき相互理解を深めていきます。



04 先輩社員からの祝辞

新人メンバーが新しくジョインするチームの代表者より、新人メンバーに向けて働く上で大事にしてほしいことを伝えてもらいます。



05 記念撮影

最後は参加者全員で記念撮影を行います。オンラインでつながれば海外から参加するメンバーとも一緒に写真撮影を行うことができます。





<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。





<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



