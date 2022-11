[The Orchard Japan]

最新ミュージック・ビデオは今注目の日本の若手クリエイターPennacky(ペンナッキー)が監督



ロックダウン中にルーヴル宮内のパリ装飾芸術美術館の中でレコーディングされたニュー・アルバム。新曲「After Midnight」の最新ミュージック・ビデオは東京にて撮影された。







グラミー受賞、フランス生まれのインディー・ロックバンド、フェニックスが2017年作品『Ti Amo』以来となるニュー・アルバム『Alpha Zulu』をリリース、グループ自らがプロデュースを手掛け、ロックダウン中にルーヴル宮内のパリ装飾芸術美術館でレコーディングを行った。『Alpha Zulu』のリリースに合わせて公開された収録曲「After Midnight」のミュージック・ビデオは東京で撮影され、いま注目の日本の若手クリエイターPennacky(ペンナッキー)が監督を務めた。



「After Midnight」MVはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=kVsgdURODeg



「After Midnight」について、フェニックスからのコメント

「After Midnight」を書いたのは、パンデミックの真っ只中に、ルーヴル宮内のパリ装飾芸術美術館内にある我々のスタジオでした。美術館にいたのは私達だけ、友人達の集団が美術館を駆け抜け、お構いなしに過去の芸術史に残る宝物を散らかすのを見て、まるでゴダールの映画『はなればなれ』(Band Of Outsiders)のようだと思いました。「After Midnight」は、その時のフィーリングを奏でたサウンドトラックです。コード進行はバッハのコラールから拝借したもの。1977年に作られた巨大な日本製のシンセサイザーで演奏しています。



ルーヴル宮内のパリ装飾芸術美術館の中でレコーディングされたニュー・アルバム

パリの装飾芸術美術館で生み出されたフェニックスの新作には、エモーション、スタイル、時代が衝突している。至福のパーカッションが降り注ぐ「The Only One」と、叩きつけるテクノ攻撃のような「All Eyes On Me」とがぶつかり合う。美術館の展示物が飾られている白い壁に反響するのは、ゼダール的コンセプト。ネガティブスペースに焦点は当てられている。ピュアな恋愛感覚もあるけれど、その感覚が如何に儚いものかを知る大人の視線も持っている。「My Elixir」は、甘い酒場のビートに乗せた孤独で物悲しいナンバー。誰もいないバーで歌われるカラオケのような雰囲気だ。“どこでもいいから家だと言ってくれ”と、トーマスは曲中で懇願する。“一緒に帰りたいんだ”と。彼はフェニックスが「Ti Amo」で“愛してる”と遂に言えたかを考えていたが、“だけど外国語だった”というのも否定できない事実と彼は認める。ますます終末的になってきた米国に住んでいる今、率直さが求められるのだ。トーマスが、アルバム収録曲のうち、唯一スタジオ外で作曲された曲を書いたのも米国にいた時だった。バンド仲間は、コーラス抜きの長いループを彼に送り、意識の流れを録音するように頼んだ。その結果が、アルバム中の傑作「Winter Solstice」だ。フェニックスの最も悲しい曲と言えるだろうか。打楽器の無い反芻音が、闇から明かりに向かって徐々に脈動する。“明かりをつけて/ 僕らしい話を見つけておくれ/ポジティブなやつを/このレクイエムは以前に数回演奏された”と、トーマスは途方に暮れたかのように歌う。



「Winter Solstice」MVはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=IkqA-X82P_4



Phoenix

アルバム『Alpha Zulu』発売中

配信リンク:https://wearephoenix.lnk.to/Alpha-Zulu

日本限定エディションCD(直輸入盤)

品番:AZCDJP78520

解説・歌詞対訳付



収録曲:

Alpha Zulu

Tonight feat. Ezra Koenig

The Only One

After Midnight

Winter Solstice

Season 2

Artefact

All Eyes On Me

My Elixir

Identical



・「Alpha Zulu」MV https://www.youtube.com/watch?v=gqN9flclRio

・「Tonight (feat. Ezra Koenig) 」MV https://youtu.be/FxTCTAnTP6Q

・「Winter Solstice」MV https://www.youtube.com/watch?v=IkqA-X82P_4

・「After Midnight」MV https://www.youtube.com/watch?v=kVsgdURODeg



▼PHOENIX Information

Website https://wearephoenix.com/

Facebook https://www.facebook.com/wearephoenix

Instagram https://www.instagram.com/wearephoenix/

Twitter https://twitter.com/wearephoenix

Tiktok https://www.tiktok.com/@wearephoenix



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/06-11:40)