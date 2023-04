[株式会社エスエスケイ]

4/16にはプロギングイベントを実施



デンマークのスポーツブランドhummel(ヒュンメル)は、今シーズンより、バスケットボールB1の名古屋ダイヤモンドドルフィンズとトップパートナー契約を締結。4月15-16日の「B.LEAGUE 2022-23シーズン B1リーグ第32節広島ドラゴンフライズ戦が「ヒュンメルスペシャルマッチ」になります。







■ヒュンメル臨時ショップOPEN!

ヒュンメルスペシャルマッチは、ヒュンメル(株式会社エスエスケイ)が冠スポンサーとなり、試合の前後を彩るスペシャルマッチ。アリーナ外に並ぶブースにヒュンメルが初登場。ヒュンメル臨時ショップが、11時半頃からハーフタイム終了時までオープンします。



ショップには、アパレルやスニーカー、グッズなど春の新アイテムが並びます。両日とも、スニーカー購入先着30名様には「FEAR THE RED」を足元から表現する赤いシューレースをプレゼント。支払いは、現金やクレジットカードの他、交通系ICなどにも対応。





また、4月16日には、hummel PRESENTS「プロギング」を開催。ゴミ拾い(PlockaUpp)とジョギング(Jogging)を合わせたスウェーデン発Newフィットネスで、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとして2回目の実施に。参加は事前申し込み制のため、当日参加はできませんが、名古屋の街を一緒にきれいにしましょう。





試合は、共に「日本生命 B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2022-23」進出を決めたチーム同士の戦いに。チケットは両日ともまだ購入可能。チャンピオンシップ ホーム開催権獲得に向けて、選手と一丸になって戦いましょう。





■試合情報

11:30 当日券販売開始

12:00 先々行入場開始

13:20頃 両チーム ウォーミングアップ開始

14:10 青柳総本家Presents 青柳ういろうプレゼントタイム

15:05 TIPOFF(試合開始)





■名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、2021年に創立100周年を迎えた三菱電機でも最も古いバスケットクラブをルーツに70年以上の歴史を持つ。『ダイヤモンドドルフィンズ』には、水の中を泳ぐイルカのようにコートを走り、そして、ダイヤモンドのように強く光り輝く、という意味が込められ、ホームタウンである名古屋地区の豊かな未来社会の実現に貢献する。昨シーズンは、34勝15敗で西地区11チーム中3位。チャンピオンシップクォーターファイナルまで勝ち進んだ。新シーズンは悲願のB1優勝を目指す。

【OFFICIAL SITE】https://nagoya-dolphins.jp/





■ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語でhummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム&ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は、“Change the World Through Sport.” (スポーツを通して世界を変える)をミッションに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/

【OFFICIAL ONLINE STORE】https://www.sskstores.jp/hummel/sports/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/15-11:16)