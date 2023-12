[株式会社 トゥモローランド]

〈ColouR〉POP UP STORE at DES PRES Marunouchi 12.13.Wed-12.25.Mon







なじみが良く肌に輝きを与えるカラーストーン、偶発的に生まれたユニークな形を活かすパール、環境に配慮したエシカルなダイヤモンドなどの原石を唯一無二のジュエリーに仕立てている〈ColouR(コロル)〉。



今回のPOP UP STOREでは、1点物を揃えた特別なコレクションに加えて、豊富なバリエーションのルースからお選びいただけるジュエリーのオーダー会を開催いたします。

※ルースオーダーはデザイナー来店時のスペシャルイベントとなっております。







〈ColouR(コロル)〉のジュエリーの繊細な輝きは、伝統の宝石技術「手磨り」によるもの。職人が指先の感覚を頼りに、1つ1つの石が持つ表情を引き出しながら研磨されています。



Ring ¥53,900 ~ ¥198,000 (tax in)

Earrings ¥30,800 ~ ¥77,000 (tax in)

Necklace ¥33,000 ~ ¥187,000 (tax in)



about ColouR





デザイナーのyoko氏は、N.Y.在住時にSOHOのインディアンジュエリー店に勤務し、天然石の持つ意味と魅力に惹かれる。帰国後ジュエリー会社に勤務したのち、2008年天然石のアクセサリーブラン〈PUPUTIER(ププティエ)〉を立ち上げる。2019年デミファインジュエリー〈ColouR(コロル)〉を始動。人道的かつ環境に配慮されたダイヤモンドの採掘、カット、製造を目指して活動する「ダイヤモンドフォーピース」に所属し、持続可能な社会の実現と貴重な宝石の輝きを守り受け継いでいくことを目指す。また、2020年よりイチゴイニシアチブ(現・社団法人いちご言祝ぎの杜)に参画。新しい連携を目指すソーシャルアクションプラットフォームGirls fridgeにて、女性のエンパワメントプログラムに力を注いでいる。



period





12月13日(水)~12月25日(月)



ルースオーダーはデザイナー来店時のスペシャルイベントとなっております。

【来店日程】

12月13日 (水) 11:00 ~15:00

12月16日 (土) 15:00 ~ 19:00

12月17日 (日) 14:00 ~18:00

12月23日 (土) 14:00 ~18:00

12月24日 (日) 14:00 ~18:00



shop





デ・プレ 丸の内店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1F

03-5220-4485



website:https://www.instagram.com/despres_jp/

Instagram:https://store.tomorrowland.co.jp/store/despres/



