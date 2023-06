[株式会社サンリオ]

世界中に「カワイイ」と「なかよく」を届け続けた半世紀/2023年11月1日から2024年12月31日まで、50周年アニバーサリーイヤーを盛り上げます



株式会社サンリオ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:辻 朋邦、以下サンリオ)の人気キャラクター「ハローキティ」は、2024年に50周年を迎えます。2023年11月1日から2024年12月31日までの期間を「50周年アニバーサリーイヤー」として、「Friend the Future. 未来と友だちになろう。」をテーマに様々な取り組みを行う予定です。また、サンリオピューロランド(東京都多摩市)とハーモニーランド(大分県日出町)でもアニバーサリーイベントを開催します。開催時期や内容の詳細は今後公式ホームページなどで順次お知らせいたします。ハローキティ50周年という特別な1年に、ぜひご注目ください。

URL: https://sanrio.site/xiwm8









何気ない幸せを感じる日常で、キティはみんなに寄り添います。





50周年を迎えるにあたり、キティがこれから目指していく世界を表現するために、クリエイティブチームとして橋田和明氏、小杉幸一氏、尾形真理子氏を迎え、「Friend the Future. 未来と友だちになろう。」のキーメッセージと3種類のキービジュアル・メッセージムービーを作成しました。キティはこれからも、みなさんの何気ない幸せを感じる日常のなかに寄り添います。

◆メッセージムービーURL

Beach:https://youtu.be/WzoxQ9ocAss

Flowers:https://youtu.be/-rqtxS6_ug8

Cheers:https://youtu.be/mhMKaRkXCMc





50周年を迎えるハローキティからのコメント







みんな、いつも応援してくれてありがとう♪

これまでの感謝の気持ちと、これから先の未来もいっしょに

歩んでいきたいなという想いをこめて、いろいろ計画中です。

みんなと過ごす特別な1年になると思うと、

キティも今からとってもワクワクしています(ハート)

楽しみに待っててね!

ハローキティ50年のあゆみ





1974年 ハローキティ誕生

1975年 第1号商品プチパース発売

1983年 米国ユニセフ子供大使に任命される

1994年 日本ユニセフ協会の子供親善使節に任命される

1998年 1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」で初めて1位を獲得

ご当地キティがスタート

2009年 「サンリオキャラクター大賞」で史上初の12連覇を達成

国土交通省の「ビジット・ジャパン・キャンペーン中国・香港観光親善大使」に任命される

2015年 「2015年ミラノ国際博覧会」の日本館の特別大使に就任。

2018年 YouTube「HELLO KITTY CHANNEL(ハローキティチャンネル)」を開設

国内でのSDGs応援活動をスタート

JR西日本 ハローキティ新幹線運行開始

2019年 国連と共にグローバルに「SDGs」を推進する「#HelloGlobalGoals」を発表

2021年 「HAPPY WOMAN AWARD 2021 for SDGs」を受賞

2024年 ハローキティ50周年を迎える

ハローキティヒストリーデザイン





1974年からこれまでのハローキティの歴代デザインを振り返ります。



ハローキティプロフィール







ハローキティ

お誕生日:11月1日

出身地:ロンドン郊外

身長:りんご5個分

体重:りんご3個分

血液型:A型

得意なこと:クッキー作り

好きな食べ物:ママの作ったアップルパイ



★公式YouTubeチャンネル「HELLO KITTY CHANNEL(ハローキティチャンネル)」

36.8万人のチャンネル登録者数(2023年6月9日時点)を誇るキティの公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/channel/UCyof-1Ko_jy2sOtivyTpc4Q



★公式LINEアカウント

https://line.me/R/ti/p/%40hellokitty_jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/11-10:45)