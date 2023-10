[バリュエンス]

Z世代を代表するクリエーターとして国内外で活躍する、クリエイティブディレクターの一法師拓門氏が監修!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)が提供する「HATTRICK Members(ハットトリック メンバーズ、URL:https://members.hattrick.world/)」はこの度、チャレンジャーがオリジナルグッズをプロデュースし販売する「HATTRICK Members TALENTSプロジェクト」を始動しました。第一弾として長谷川悠選手、第二弾として仲田歩夢選手のグッズを2023年10月4日(水)より受注開始いたします。







それぞれの想いを込めたグッズを製作、収益は未来を担う子どもたちへ





関東サッカーリーグ1部・南葛SCに所属しながら社会人としてもキャリアを積む長谷川 悠(はせがわ ゆう)選手と、女子プロサッカーリーグ・WEリーグに所属し自らYouTubeチャンネルを立ち上げタレントとしても活動の幅を広げる仲田 歩夢(なかだ あゆ)選手。2人ともアスリート+αのデュアルキャリアで活躍しながら、今を生きる子どもたちを元気づけ、明るい未来を切り拓けるような取組ができないかという共通の想いがありました。



ファンとのつながりを強化し、アスリートをはじめとするチャレンジャーの新たな挑戦をサポートするHATTRICK Members は新たに、「HATTRICK Members TALENTSプロジェクト」を始動。2人それぞれの熱い想いを込めたここだけのオリジナルグッズを製作・販売し、実現へのサポートを行います。

本企画で得られた売上の一部は、NGO・NPOなどの支援団体や、希望する団体・活動などに寄付することで、未来を担う子どもたちの支援へとつなげてまいります。



第一弾 長谷川 悠選手







<テーマ:NICE & DIFFERENT>

“違う” ことに誇りをもち、 “違う” ことを楽しむ。

「多様性」を表すサラダボールや、「愛情」の意味を持つ梨をモチーフに、自分や他者の個性を愛し、個性をポジティブに発信する広告やポスターのようなグラフィックに仕上げています。



<コメント>

アスリートとして、社会人として、どちらの立場でも関係なく感じる、大切にしたい想いをデザインに落とし込んでもらいました。自分の人生は自分で決められる。自分自身も他のみんなも、なりたい自分を持ち、自分自身で選択しチャレンジしていきたいし、他の人の想いも応援する、そんな世の中になれば良いと思っています。



<販売について>

・販売ページ:https://members.hattrick.world/member/18

・販売期間:2023年10月4日(水)12:00 ~ 2023年11月30日(木)23:59

・お届け時期:2023年12月末~2024年1月初旬予定

・販売グッズ:Tシャツ(半袖)3種、フーディー 1種、スウェット 1種、グラフィックパネル 1種

・販売価格:5,900円(税込)~ 12,500円(税込)



(長谷川 悠選手 オリジナルグッズイメージ)





第二弾 仲田 歩夢選手







<テーマ:Hearts Closer>

人を明るく元気付ける、太陽のような存在へ。

スローガングラフィックに平和や愛などの意味を込め、これらを発信するキャラクターをイメージ。ポップでユーモアのあるオリジナルキャラクターも作成しました。



<コメント>

いつも応援してくださっている方やこれから知ってくださる方との「心の距離を近く」というのが一番のテーマになっています。私の好きやこだわりが沢山詰まった、心からおすすめできるグッズになりました。私も普段から着用するので、皆さんと一緒に同じグッズを着て、心の距離を縮める一つのきっかけになったら嬉しいです。



<販売について>

・販売ページ:https://members.hattrick.world/member/19

・販売期間:第一次受注期間 … 2023年10月4日(水)12:00 ~ 2023年10月9日(月・祝)23:59

第二次受注期間 … 2023年10月10日(火)00:00 ~ 2023年11月30日(木)23:59

・お届け時期:2023年12月末~2024年1月初旬予定

※第一次受注期間に受注いただいた方は WEリーグ開幕前、11月10日(金)までのお届けとなります。

・販売グッズ:Tシャツ(半袖)1種、フーディー 1種、スウェット 2種、グラフィックパネル 1種

・販売価格:6,500円(税込)~ 30,000円(税込)



(仲田 歩夢選手 オリジナルグッズイメージ)





※いずれもHATTRICK Membersサイト内での販売となります。またすべて受注生産販売です。

※各グッズ、複数色、複数サイズでの展開となります。

※一部のグッズは数量限定となります。

※受注状況、生産状況によりお届け時期が変更となる可能性がございます。



デザインは一法師拓門氏が監修、今後のHATTRICK Members TALENTSプロジェクトへも期待







今回のデザインは、ConcePione(コンセピオン)代表で日本を代表するZ世代クリエーターとして多くのデザインプロジェクトにおいて国内外で活躍する、一法師 拓門(いっぽうし たくと)氏が監修。2022年には、サステナブルで新たな価値観を創出し、ファッションがモノとモノを繋ぐ場所を目指した自身のファッションブランド「Chaine -Project-」を始動させるなど、今注目のクリエイティブディレクターです。

HATTRICK Members TALENTSプロジェクトは第三弾、第四弾と展開予定であり、今後のHATTRICK Members TALENTSプロジェクトにおいてもクリエイティブデザイン、監修など、一法師氏とタッグを組んで進めてまいります。





■ 一法師拓門氏コメント

チャレンジャーの皆さん、1人ひとりに大切にしている想いやストーリーがあるので、敢えて頭の中を空っぽにしてデザインを開始することを意識しています。デザインの答えは常に相手の心の中にあるので、デザインを通じて相手方の想いをカタチにすることを本プロジェクトでは大事にしています。対話を通じて想いを引き出し、あるべきデザインを導き出していきます。様々な想いを、デザインを通じて発信していくことができるように1つ1つのケースにしっかりと向き合っていきたいと考えています。



ファンとのつながりを強化し、チャレンジャーの新たな収益の柱を構築する「HATTRICK Members」





昨今、世代ごとに異なる購買行動、サステナブル思考、デジタルコンテンツの拡充、国や言語を飛び越えたグローバルなつながりなど、変化するファンの価値観や行動に対応した施策やコミュニティの形成が求められている中で、今年3月より提供を開始したD2Cプラットフォーム「HATTRICK Members」。アスリートやアーティストなど自身の「大切なこと」にフォーカスして活動する人=チャレンジャーの現実的な課題を解決し、収益面とキャリア形成面の両軸にアプローチするサービスです。当社がサポートを行いながらも、登録するチャレンジャー自らが物品や体験の販売やコミュニケーションを考え実施するプラットフォームとして、収益やキャリア形成に対してチャレンジャーが能動的にアプローチできる新たなスポーツビジネスの「柱」となることを目指しています。

・HP:https://members.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・X(旧 Twitter):https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)

※SNSアカウントは、姉妹サービス「HATTRICK Auction(https://auction.hattrick.world/)」との共同アカウントとなります。



■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日 ・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-18:46)