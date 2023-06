[エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社]

“Obey Me! Boys”のサイン会実施や限定のスペシャルグッズもプレゼント!







エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:朝日利彰、以下 NTTソルマーレ)は、2023年7月1日(土)~4日(火)にアメリカのロサンゼルスで開催される北米最大級の日本のポップカルチャーイベントAnimeExpo2023に当社が運営するサービスである、全世界で800万ダウンロードを突破した人気モバイル乙女ゲーム「Obey Me!」の新作「Obey Me! Nightbringer」と全米最大級のデジタルマンガストア「MangaPlaza」を出展いたします。



1.Anime Expo2023 | Los Angeles Anime Convention

概要:日本のポップカルチャーを体感できる北米最大級のイベント

会期:2023年7月1日(土)~7月4日(火)

会場:Los Angeles Convention Center

詳細:https://www.anime-expo.org/



2.「Obey Me! Nightbringer」の出展内容

「Obey Me! Nightbringer」ブースでは、オリジナルグッズの展示や「Obey Me! Nightbringer」の世界に没入できるフォトスポットを展開。

フォトスポットで撮影した写真をSNSに投稿いただくとスペシャルグッズをプレゼントいたします。



◆7兄弟のキャスト”Obey Me! Boys”がトークショウ&サイン会に登場!

2022年のAnime Expoにて大きな反響を呼んだファンミーティングを今年もリアル開催、その名も「Attention Sheep! Obey Me! Boys on Stage」!

国内外で大人気の「Obey Me!」キャスト陣がNightbringerにちなんだパネルトークや新作朗読劇を披露、皆様と一緒に楽しめる企画を多数予定しております。

また、Obey Me! Boysと間近で話せるサイン会も開催致します。

詳細はAnime Expo2023ホームページをご確認ください。



▼「Attention Sheep! Obey Me! Boys on Stage」概要

日時:7月1日(土)16:30~17:30(現地時間)

会場:JW Marriott Platinum Ballroom



▼これまでの「Obey Me! Meet and Greet」の様子

「Obey Me! Meet and Greet 2023」 https://www.youtube.com/live/9DIEzzMv2yQ

「Obey Me! Meet and Greet Spring 2022」 https://youtu.be/ChHTatztsQY

「Obey Me! Meet and Greet 2021」 https://youtu.be/kdv5mTpk76M



◆「Obey Me! Nightbringer」とは

全世界800万DLを突破した、あのイケメン悪魔調教ゲーム「Obey Me!」の新作「Obey Me! Nightbringer」が2023年4月にリリース!

クセしかないイケメン悪魔7兄弟をはじめ、個性豊かな仲間たちと異世界で繰り広げられる育成調教ゲーム。

今回はドラマチックなストーリー展開に加え、スマホライクな機能がさらに充実!3Dでよりリアルにリッチに、キャラクターたちを身近に感じられるようになりました。

あなたのスマホが魔界の端末『D.D.D.』に早変わり。自分だけの魔界ライフを思う存分楽しんでください!!



・ダウンロード先(iOS・Android)

https://app.adjust.com/106v95nz_10aeuj39



・公式サイト・ソーシャルコミュニケーション

“Obey Me! Nightbringer”公式サイト

https://shallwedate.jp/obeyme-nightbringer/ja

“Obey Me! Nightbringer”公式Twitter

https://twitter.com/ObeyMeNB_JP

“Obey Me!”公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/ObeyMeOfficial

“Obey Me!”公式Link tree こちらから各種SNSをチェック!

https://linktr.ee/obeyme_official

“Obey Me!”シリーズ総合公式Twitter

https://twitter.com/ObeyMeOfficial



3.「MangaPlaza」の出展内容

「MangaPlaza」のブース内では、本サービスでしか読むことのできないオリジナル作品の小冊子(数量限定)配布や、配信中の人気作品の展示スポット、サービス紹介動画等お楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。

また、「MangaPlaza」ブースにご来場いただくと、会場内でしかもらえない「Obey Me!」との限定コラボグッズ(数量限定)をプレゼントいたします。

「MangaPlaza」のAnime Expo2023の参加を記念してMangaPlazaでは特設ページを公開し、各種キャンペーンを同時開催いたしますので、是非この機会にご利用ください。



▼特設サイト: https://mangaplaza.com/special/20230619-ax2023/





◆「MangaPlaza」パネルディスカッションを開催

MangaPlazaチームと一緒に私たちのプラットフォームと日本のマンガや今後の注目コンテンツ等電子書籍サイトの内部を覗いてみませんか。また、近日発売予定のタイトルを紹介し、参加者にはプレゼントも用意しています。



▼「MangaPlaza & Solmare Publishing Industry Panel」概要

日時:7月3日(月)13:30 ※現地時間

会場:Los Angeles Convention Center Panel Room:511



4.『MangaPlaza』とは

『MangaPlaza』は、講談社やKADOKAWA、白泉社、大洋図書、SBクリエイティブ、ファンギルドなど50社以上の出版社とパートナーシップを組み、人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ、BL(ボーイズラブ)やTL(ティーンズラブ)まで、幅広いジャンルのマンガ作品を全米最大級の約10万点の取扱い、そのうち「MangaPlaza」でしか読むことのできない魅力的な作品も数多く配信しています。

また、約20,000点が読み放題かつ、アラカルト購入額の10%がポイント還元される月額 USD 6.99 のプレミアム会員(1週間の無料トライアルあり)サービスを提供することで、幅広い世代のお客様と魅力的なマンガ作品との新たな出会いの場を創出しています。



Twitter :@MangaPlaza_EN( https://twitter.com/MangaPlaza_EN )

Facebook :@MangaPlaza ( https://www.facebook.com/MangaPlaza )

Instagram :@mangaplaza_en ( https://www.instagram.com/mangaplaza_en/ )

TikTok :@mangaplazaofficial ( https://www.tiktok.com/@mangaplazaofficial )

YouTube : ( https://www.youtube.com/channel/UCJ5xENkfAgO2dOIf6Hi-Iew )



5.エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、「エンターテインメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし、国内最大級の電子書籍サービスの1つである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「ソルマーレ編集部」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営、モバイルゲーム「Obey Me!」「Shall we date?シリーズ」「Moe! Ninja Girls」、漫画/アニメ/ゲームなどの作品スケジュール情報管理アプリ「シカロ」を中心としたエンターテインメントサービスを提供しています。

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/



■電子書籍事業

・国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」の運営

公式サイト: https://www.cmoa.jp/



・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「ソルマーレ編集部」の展開

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/



・We Love コミック「マンガ愛、溢れてます。」

公式サイト: https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/



・全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営

公式サイト: https://mangaplaza.com/



■ゲーム事業

・女性向けモバイルゲーム「Obey Me! Nightbringer」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme-nightbringer/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme-nightbringer/ja/





・女性向けモバイルゲーム「Obey Me!」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme/en/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme/





・女性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Shall we date?」シリーズの提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/



・男性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Moe! Ninja Girls」の提供・運営

公式サイト(英語): https://ninjagirls.moe/



■新規ビジネス事業

・漫画/アニメ/ゲームの作品スケジュール情報アプリ「シカロ」

公式サイト: https://cicalo.jp/







<本件に関するお問い合わせ先>

●エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社

Obey Me! Nightbringer

ゲーム事業部 立野、多井

MangaPlaza

電子書籍事業部 石神、丹羽、香月

連絡先: 06-6228-8861

e-mail: info@nttsolmare.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-19:16)