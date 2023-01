[株式会社ディ・テクノ]



株式会社ディ・テクノ(本社:東京都中央区 代表取締役社長:市原高明)は

2023年1月27日(金)より、

「輪るピングドラム WEBくじ第2弾『path of stardust.』」の販売を開始いたしました。



「輪るピングドラム」は2011年7月にテレビ放送を開始した、幾原邦彦監督オリジナルアニメ作品です。

星野リリィ原案の魅力的なキャラクターデザインや、コミカルな掛け合いが多い中に『ピングドラム』の謎をめぐって展開されていくミステリアスでシリアスなストーリー展開が話題となりました。



今年2021年7月でアニメ放送開始から10周年を迎え、記念企画が始動いたしました。



2022年4月に「劇場版 Re: Cycle of the Penguindrum」[前編]『君の列車は生存戦略』、

7月に「劇場版 Re: Cycle of the Penguindrum」[後編]『僕は君を愛してる』を劇場にて公開。



2022年12月21日に劇場版のBlu-ray BOXを販売開始しております。



今回のWEBくじの描き下ろしイラストは、

星がテーマ。

劇場版にて話題になった桃果もキャラクターラインナップとして登場。



桃果の持つ運命日記をイメージしたタブレットケースや、描き下ろしイラストを立体的に楽しめるジオラマアクリルスタンドなど豪華&嬉しいグッズが満載です。



「WEBくじ」限定の新規描きおろしイラストグッズが手に入るのはこの機会だけですので、

どうぞお見逃しなく。



■賞品ラインナップ

[A賞]タブレットケース(全1種)



[B賞]ジオラマアクリルスタンド(全5種)





[C賞]A3ビジュアルパネル(全6種)





[D賞]アクリルキーホルダー(全5種)





[E賞]A4クリアファイル(全6種)





[F賞]缶バッジ(全10種)





[購入特典]1度の注文で5枚購入ごとに

もれなくコースターをランダムで1つプレゼント(全5種)



[ラストWIN賞]

BOX内のくじを最後まで弾くと必ずついてくる、特大アクリルスタンド (全5種)



[モアチャン!]

くじを購入した方の中から10名様にアクリルパネルをプレゼント(全1種)



<全賞品画像>





※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。





■サービス詳細

・サービス名

「輪るピングドラム WEBくじ第2弾『path of stardust.』」



・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/lotteries/penguindrum_2



・WEBくじ公式Twitter

https://twitter.com/web_kuji



・販売価格

くじ1枚:720円(税込) ※1注文につき最大76枚まで

送料:初回のみ 660円(税込)

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。



・販売期間

2023/1/27(金) 18:00 ~ 2023/3/9(木) 17:59 まで

※販売期間は変更となる場合があります。



・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)



・発送時期

2023年5月上旬~下旬



<著作権表記>

(C)2021 イクニチャウダー/ピングローブユニオン



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/28-13:16)