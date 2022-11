[合同会社ユー・エス・ジェイ]

「スーパースター」や「ハテナブロック」が飾られたツリーやマリオをイメージした雪だるまなど、ホリデーシーズンの雰囲気がたっぷり!ミニオンやパークの仲間たちもクリスマス衣装で“HOT”にお出迎え!



『超元気特区』のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ロマンティックだけではない、どこよりも アツい“超興奮”体験がつまったクリスマスイベント『NO LIMIT! クリスマス』(2022年11月11日(金)~2023年1月9日(月・祝))の開幕に先駆け本日11月10日(木)メディアへ初公開しました。





世界で唯一のマリオの世界『スーパー・ニンテンドー・ワールド』には、開業以来初となるウインター・デコレーションが登場。エリアのエントランス「スーパースター・プラザ」には、マリオとルイージを イメージした雪だるまや、入口全体がまるで大きなプレゼントBOXのように巨大リボンで彩られた エントランスが、ホリデーシーズンの雰囲気を高めます。エリアに入ると、「スーパースター」や「ハテナブロック」など、ゲームでおなじみのアイコンが飾られたツリー、リースやガーランドで華やかさを増した「ピーチ城」など、冬を彩るポップなデコレーションが、エリアをより一層盛り上げます。





ひと足早く体験したゲストは、「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が初めてのデコレーションと聞いて、絶対来たい!と楽しみにきました。スーパースターの飾りが、娘も私もお気に入りです。エリア中で写真を撮ってます!」(30代お母さん、6歳女の子/埼玉県在住)、「年間パスで『スーパー・ニンテンドー・ワールド』には何度も来ていますが、冬のデコレーションはカラフルですごく新鮮です。今日は、友達とお揃いのマリオのカチューシャで張り切ってます。思いっきり楽しみたいです」(20代女性/大阪府在住)、「今日初めて『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に来ました。いつもSNSでいろんな写真を見ていたので、自分で体験するのが楽しみです」(20代女性/東京都在住)」と語りました。



さらに、エリア内では冬にぴったりのあったかグッズや、期間限定のフードメニューなど、今の季節にしか楽しめない体験が盛りだくさん。全身を躍動させて夢中になって遊び、超興奮・超刺激の連続で心もカラダも“HOT”な冬体験をお楽しみいただけます。





■『スーパー・ニンテンドー・ワールド』ウインター・デコレーション

2022年11月11日(金)~2023年1月9日(月・祝)期間中毎日開催





ミニオンをはじめ、パークの仲間たちもクリスマス衣装で登場!

この時期だけ“HOT”なグリーティングやライブエンターテイメントで超興奮のクリスマス







『NO LIMIT! クリスマス』期間中、ミニオンをはじめとしたパークの仲間たちもクリスマス衣装になってゲストをお出迎えします。この時季だけのハチャメチャ衣装のミニオンとは2つの特別グリーティングで会うことができます。サンタやトナカイ、クリスマス・ツリーやエンジェルなど、ハチャメチャなコスチュームで、どこよりも“HOT”なクリスマスをお楽しみください。



『ミニオン・ハッピー・クリスマス・グリーティング』

<開催場所> パーク・エントランス、またはキャノピー下

<上演時間、回数> 約15分 1日2~4回開催 ※開始時間、開催回数は日によって異なる



『ミニオン・ハチャメチャ・グリーティング ~クリスマスver.~』

<開催場所> ミニオン・パーク

<上演時間、回数> 約15分 1日7~9回開催 ※開始時間、開催回数は日によって異なる





ピーコック・シアターで大人気の“ユニバーサル・パーティ”に綾小路麗華が登場!

クリスマス限定のショー&食事を超ハイテンションで楽しもう!











この冬初めて一般販売となる、「ユニバーサル・パーティ ~ザ・ショータイム~」に、綾小路麗華が登場。クリスマス仕様となったゴージャスなパーティ会場“ピーコック・シアター”でゲストの皆さまをお迎えします。超ハイテンションな綾小路麗華が盛り上げるクリスマス限定の会場、音楽、ビュッフェメニューを堪能しながら、世界トップレベルのエンターテイメントをお楽しみいただける、パークならではの“HOT”なクリスマス体験にご期待ください。



<開催日> 12月17日~12月18日、12月23日、12月26日~12月28日、1月7日~1月9日

<開催場所> ピーコック・シアター

<上演時間、回数> 約100分 1日2回開催(12:00~、17:00~)

<チケット価格> 大人9,900円~、子ども 8,900円~ (税込み、全席指定)

URL:https://www.usj.co.jp/ticket/event/winter2022/cip-christmas-party.html

※パークへの入場には、別途スタジオ・パスや年間パス(入場券)が必要です。



★3年ぶりに復活するギネス世界記録TMのツリー点灯式のニュースを本日午後7時30分頃に配信予定です。あわせてご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。





■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、国が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の情勢ならびに保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり楽しみ、その体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。詳細は公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety)をご確認ください。

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露されないことを保証するものではありません。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2022 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-21:46)