decor for Tomorrow at TOMORROWLAND SHIBUYA FLAG SHIP STORE



期間中はフランスを代表するシューズブランド〈J.M WESTON〉のTOMORROWLAND別注のアーカイブを展開いたします。







12月1日(金)よりトゥモローランド 渋谷本店にて〈Decor for TOMORROW〉を開催いたします。

〈Decor for TOMORROW〉と題し、フランスを代表するブランドのヴィンテージウェアやアクセサリーなどを取り入れたエスプリを感じるスタイルをご提案いたします。



今回は〈Hermes〉や〈ARNYS〉のウェアやグッズ、〈CARTIER〉のアクセサリーなどのフランスブランドらしさ感じるデザインやファブリックのヴィンテージアイテムを多数展開いたします。









また併せて、フランスを代表するシューズブランド〈J.M WESTON〉のTOMORROWLAND別注のアーカイブを展開いたします。



過去の数々の別注品を特別に展開し、通常取り扱いのない商品をご覧いただけます。

ぜひ、この機会にお立ち寄りください。



※掲載内容は展開商品の一部です。



開催期間・店舗





12月1日(金)~

トゥモローランド 渋谷本店

東京都渋谷区渋谷1-23-16 1F、B1F

03-5774-1711



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



