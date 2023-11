[Sansan株式会社]

~事業成長を加速するため、ハイクラス人材の発見と獲得を支援~



Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、ServiceNow Japan合同会社(以下、ServiceNow Japan)がプロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」を導入したことを発表します。ServiceNow Japanは、事業の急成長に伴い日本市場の採用を強化しています。これまでにさまざまな採用サービスを活用してきましたが、転職欲求が顕在化している人材へのアプローチでは候補者が限定され、要件に沿うハイクラス人材が獲得できないという課題がありました。今回導入したEight Career Designを活用すれば、転職活動前の潜在層の人材にアプローチできるため、転職市場には出てこないハイクラス人材の発見と獲得を後押しします。







■Eight Career Designについて

Eight Career Designは、名刺アプリ「Eight」の法人向けサービスで、名刺情報やキャリアサマリなどのキャリアプロフィール情報、転職意向度をもとに候補者にアプローチができるダイレクトリクルーティングサービスです。国内330万人を超えるEightユーザーから候補者を検索・絞り込み、候補者の転職意向の変化を逃すことなくアプローチが可能です。従来の転職市場では出会えないビジネスパーソンと企業の出会いを後押ししています。



■導入背景と期待する効果

ServiceNow Japanは、ITソリューションの提供を通じて、ワークフローの一部あるいは全体を効率化し、企業の働き方を変えることに取り組んでいます。同社は、事業の急成長と日本のマーケットに対する期待の高まりなどの背景もあり、年間100人以上の獲得を目標に採用活動を行っています。



ServiceNow Japanがこれまで活用してきた採用サービスでは、転職欲求が顕在化している人材がターゲットであることが多く、アプローチする候補者が限定的で新しい候補者と出会えないといった課題がありました。Eight Career Designは、名刺アプリ「Eight」が有する330万人のユーザーが対象となるため、他のサービスではアプローチできない転職活動前の潜在層の人材を発見し採用することができると考え、導入を決定しました。また、すでに、エンタープライズセールスのハイクラス人材の採用に成功しています。



・転職市場では出会えない330万人のEightユーザーにアプローチ

Eight Career Designには、名刺アプリ「Eight」の330万人のユーザーデータベースがあり、転職市場では出会えない転職潜在層の人材にアプローチすることができます。ServiceNow Japanがこれまで活用してきたダイレクトリクルーティングやスカウトの採用サービスでは、アプローチする候補者が転職顕在層に限られ、新しい候補者と出会うことが難しくなっていました。ServiceNow Japan は、Eight Career Designを導入することで、これまで転職市場では出会えなかった新しい人材の採用を後押しします。



・的確な人材にアプローチし即戦力を採用

Eight Career Designでは、社名や所属部署名、肩書を絞ってスカウトを行うことができます。年齢や年収、前職の名刺情報など多く情報からターゲットを正確に絞ってアプローチすることが可能です。Eightユーザーはハイクラス人材の利用率も高いため、同業界出身での即戦力の採用を強化します。



■ServiceNow Japan合同会社について

会社名:ServiceNow Japan合同会社

代表者:鈴木 正敏

事業内容:企業向けクラウドサービスの提供

設立:日本法人 2013年

URL:https://www.servicenow.com/jp/



(以上)



■プロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」

ウェブサイト:https://materials.8card.net/eight-career/



ウェブサイト:https://materials.8card.net/eight-career/



■タッチで交換。スマートに管理。名刺アプリ「Eight」

Eightは、価値ある出会いをタッチでつなぐ、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、330万人を超えるユーザーに利用されています。Eightでは、名刺を管理するだけでなく、ユーザー同士がスマートフォンをかざすだけでデジタル名刺を交換することができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはタッチ名刺交換と名刺管理で、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:66億33百万円(2023年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



