[バリュエンス]

4店舗を8月、9月に新規出店!インドネシアでの店舗展開は合計で16店舗となり海外展開を加速



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すValuence International Singapore Pte. Ltd.(本社:シンガポール、代表取締役社長:アントニオ・リー、以下 当社)は、2023年8月2日(水)と2023年9月21日(木)にインドネシア・ジャカルタ、2023年8月21日(月)にインドネシア・スラウェシ島へブランド買取店舗をオープンいたしました。そして本日、2023年9月28日(木)にインドネシア・スマランにてブランド買取店舗「ALLU」を新規出店したことをお知らせいたします。これによりバリュエンスグループのブランド買取店舗のインドネシア進出は16店舗目となりました。







ジャカルタに2店舗、スラウェシ島に1店舗、スマランに1店舗をオープン





ジャカルタ最大級のモールの一つであるコタカサブランカモール内にオープンいたしました。認知度・利便性の高いモールに出店することで、周辺に住むお客様に向けてリユースを提案し、より多くのお客様にリユースの浸透を目指してまいります。



スラウェシ島:ALLU マカッサル パナクカンモール オケショップ店

ニッケルの鉱山が多くあることで有名な特有の文化の島 スラウェシ島に初出店いたしました。自然資源に恵まれていて多くの富裕層の方々が住んでいる土地です。ブランド品に関心のあるお客様に向けて、さらなる認知拡大を目指してまいります。



ジャカルタ:ALLU STC店

複合施設が立ち並ぶこのエリアは、STCをはじめ多くの方が訪れるスポットです。STCの中には、50店舗以上の委託店が存在しています。従来のto Cからの買取ではなくto Bからの買取をメインに考えて作られた店舗です。委託で売却できないお品物を当社グループの販売力で買取を行います。



スマラン:ALLU スマラン チプトラモール グローバルテレショップ店

ジャワ島中央部のメイン都市であるスマランに初出店。多様な文化が共存し、富裕層の方も多く集まる都市です。これにより、ジャワ島の全メイン地域へ出店いたしました。



当社グループでは今後も、東南アジアをはじめとする世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客様にリユースを体験できる場を提供することで、リユース文化の浸透と循環型社会の実現を目指しております。



ALLU コタカサブランカモール グローバルテレショップ店 概要





・店舗名:ALLU KotaKasablanka Mall Global Teleshop(アリュー コタカサブランカモール グローバルテレショップ店)

・オープン:2023年8月2日(水)

・営業時間:10:00~19:00(現地時間)

・住所:Mall Kota Kasablanka, Jl. Raya Casablanca Raya No.Kav. 88, Menteng Dalam LG - Unit LG-37, 38, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870

・買取ジャンル:時計、バッグ、ジュエリー等

・対応言語:インドネシア語、英語、日本語



ALLU マカッサル パナクカンモール オケショップ店 概要





・店舗名:ALLU Makassar Panakukang Mall Oke Shop(アリュー マカッサル パナクカンモール オケショップ店)

・オープン:2023年8月21日(月)

・営業時間:10:00~19:00(現地時間)

・住所:Allu Mall PanakukangJl. Boulevard Panakkukang Mas OkeShop Mall Panakkukang Lantai Dasar Unit 1C.B1-09 Mall Panakkukang

・買取ジャンル:時計、バッグ、ジュエリー等

・対応言語:インドネシア語、英語、日本語



ALLU STC店 概要





・店舗名:ALLU STC(アリュー STC店)

・オープン:2023年9月21日(木)

・営業時間:10:00~19:00(現地時間)

・住所:Jl. Asia Afrika No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

・買取ジャンル:時計、バッグ、ジュエリー等

・インドネシア語、英語、日本語



ALLU スマラン チプトラモール グローバルテレショップ店 概要





・店舗名:ALLU Semarang Ciputra Mall Global Teleshop(アリュー スマラン チプトラモール グローバルテレショップ店)

・オープン:2023年9月28日(木)

・営業時間:10:00~19:00(現地時間)

・住所:Global Teleshop Mall Ciputra, lantai dasar Jl. Simpang Lima no. 1 Semarang

・買取ジャンル:時計、バッグ、ジュエリー等

・インドネシア語、英語、日本語



Instagram:https://instagram.com/allu.indonesia?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100090888876014

URL:https://allu-id.com/



■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資

・設立:2019 年 12 月

・代表:アントニオ・リー

・本社所在地:33 New Bridge Road,#17-10,ChinaTown Point Singapore 059413



■Valuence International Ltd.(https://www.valuence.inc/group/international/)

・設立:2008 年 11 月 19 日(グループ化:2015 年 9 月)

・代表:六車 進

・本社住所:16/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong

・事業内容:ブランド品、貴金属等の買取、販売

※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270/https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



