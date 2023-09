[ニコンIJ]

- 期間限定で「ニッコールクラブ」の入会金・初年度年会費を無料とするキャンペーンを実施 -



株式会社ニコンイメージングジャパン(社長:上村 公人、東京都港区)は、同社が運営する「ニッコールクラブ」の会員限定コミュニティサイト「PHOTO HUB by nikkor club」を2023年9月4日(月)より開設しました。

URL:https://nc-community.nikon-image.com/









「PHOTO HUB by nikkor club」は、ニコン製品をご愛用いただいている皆さまが、集う・楽しむ・成長する・極める・つながる新たな「会員同士の相互親善」の場として、会員の皆さまをサポートするオンラインコミュニティです。



「PHOTO HUB by nikkor club」では、同じ目的を持った仲間とともに、時間・空間を共有し、楽しみながら創作活動のモチベーションを高めていただくため、6名のアドバイザーが担当する「ニッコールクラブサークル」を開始。被写体や目的に合わせてサークルを選ぶことで、撮影を楽しむことはもちろん、作品に仕上げ写真展開催なども視野にいれたレベルアップの実現までサポートします。

気軽に作品投稿をしていただける「メンバーズ・フォト」や、会員同士で写真やカメラの雑談ができる「メンバーズ・トーク」など、サークルに入らなくても会員同士での交流を楽しめるコンテンツもご用意しています。

また、年4回発行している会報誌のご紹介や「THE GALLERY」での写真展開催に関するご案内、支部活動の情報やイベントレポートなど、ニッコールクラブの活動をより詳しく、リアルタイムで掲載してまいります。会員限定の特別販売といったお得な情報もご案内予定です。



また、「PHOTO HUB by nikkor club」開設を記念して、ニッコールクラブの入会金・初年度年会費※を無料とするキャンペーンも実施します。この機会にぜひご入会いただき、「PHOTO HUB by nikkor club」をお楽しみください。



※キャンペーン期間外は入会金1,000円(税込)、年会費は会員種別(正会員、障がい者正会員、家族会員、障がい者家族会員、Web会員)ごとに異なりますが、800円~5,800円(税込)で入会いただけます。



■入会無料キャンペーンについて

キャンペーン名称:「ニッコールクラブ 入会無料キャンペーン」

実施期間:2023年9月4日(月)~2024年3月31日(日)

内容:Webサイトより新規入会申し込みいただいた方限定で、「ニッコールクラブ」入会金・初年度年会費を無料とするキャンペーンを実施いたします。

URL:https://www.nikon-image.com/activity/nikkor/sp/free-admission/



■コミュニティサイト名「PHOTO HUB by nikkor club」の由来

集う場所、楽しむ場所、成長する場所、極める場所、つながる場所、を想起させるニッコールクラブの新たな「会員同士の相互親善」の場としてふさわしいネーミングである「PHOTO HUB by nikkor club」としました。シンプルで誰でも口にしやすい愛称として新たなニッコールクラブの顔を目指します。



■ニッコールクラブとは

ニッコールクラブは、ニコンカメラ、レンズ愛用者の相互親善を目的として、1952年(昭和27年)9月に創立し、以来、今日まで多くの方々の協力により多数の会員を擁する写真団体に成長しました。

写真文化の発展と、写真愛好家の皆さんの支援に努めたいという理念のもと、さまざまな会員特典やイベントをご用意して活動しています。

URL:https://www.nikon-image.com/activity/nikkor/



