今期30周年を迎えたA BATHING APE(R)︎は長年タッグを組むadidas originalsと初となる、

ゴルフコレクションを発表します。

原宿の街中でもゴルフ場でも活躍する BAPE(R) Stan Smith Golf には、着脱可能な ABC CAMO キルティ シューレースカバーと同系色のヒールマスターシュ、ゴルフに必要なグリップ力を備えたグリーンのアウトソール、そして特製 BAPE(R) ゴルフ グラフィックを施したソックライナーを搭載。さらには交換可能なシューレース 3 セット付き。



また、BAPE(R)のシグネチャーパターンのABC CAMOをあしらったウィンドブレーカージャケット、ポロシャツ、パンツ、グローブ、キャップ、タオルを取り揃えています。





本コレクションのキャンペーンビジュアルでは、アメリカのプロバスケットボール選手ジェイレン・グリーン(@jalen)とその仲間たちが登場。魅力的な動画とスチール画像を通じて彼らの絆に光を当てたコレクションのキールックで、バスケットボールというスポーツを異なる角度から表現しています。













限定エディションとなるBAPE(R) × adidas ゴルフ コレクションは2023年10月21日(土)より、A BATHING APE(R)︎正規取扱店舗及びBAPE.COM WEB STORE、アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿、CONFIRMEDアプリ(16時から)、一部取扱店にて発売となります。



BAPE(R) x Adidas Golf

GOLF STAN SMITH BAPE(R)

MENS:¥24,200- (税込)

LADIES':¥24,200- (税込)



BAPE(R) x Adidas Golf

ABC CAMO JACKET

¥46,200- (税込)



BAPE(R) x Adidas Golf

ABC CAMO PANTS

¥38,500- (税込)



BAPE(R) x Adidas Golf

POLO

¥23,100- (税込)



BAPE(R) x Adidas Golf

CAP

¥7,700- (税込)



BAPE(R) x Adidas Golf

TOWEL

¥6,600- (税込)



BAPE(R) x Adidas Golf

GLOVE

¥6,600- (税込)



