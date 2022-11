[The Orchard Japan]

メンバー全員がバンコクに移住し、活動中の日xタイ混合HipHopグループBaby Mic Candy (以下BMC)が東南アジア最大級の野外音楽フェスBig Mountain Music Festivalに出演することが発表された。







世界的ヒットを記録したタイドラマ「2gether」や「SOTUS」などの制作を手掛ける大手メディアGMMTVで配信中のリアリティ番組「BMC Way: Thai Rap Mission」(英題)にて、12月開催の東南アジア最大級の野外音楽フェスBig Mountain Music Festival(以下、BMMF)への出演を目指していたBaby Mic Candyがついに夢のステージ出演の枠を掴んだ。



GMMTVの番組「BMC Way」は、BMMFの仕掛け人であるTED氏(本名: Yuthana Boonorm)からの指令により、BMCの4人が、タイの様々なトップラッパーたちに会いに行き、文化や食を学びながら、グループの音楽活動に磨きをかけ、BMMFへの出演を目指すアーティストの成長リアリティ。

(GMMTV: BMC Way 再生リスト:https://bit.ly/BMCWAY )



10月後半にバンコク市内で行われた番組のEpisode 17の撮影にて、TED氏を前に今年12月開催のBMMF出演枠をかけた最終プレゼンライブを行ったBMCのメンバー達。2019年に初めてBMMFを観覧し、「次は必ず出演者として戻ってきたい」と目標を掲げてから約3年。今年5月からは日本人メンバーのGOLIとYUKIがタイに移住し、タイ人メンバーのMOTOと共に、バンコクでの共同生活を開始した。更に10月には新メンバーとなるFIATが加入。4人体制にて2ndシングルとなる「TAKE OFF (prod. by SpatChies)」をリリースした。

(各プラットフォームで好評配信中: https://orcd.co/bmc_takeoff )



フェスのオーガナイザーとしてはもとより、BMCのタイ生活や音楽活動の良きメンターとしての観点から今回のパフォーマンスを見たTED氏は、「非常に良いステージで、BMCのエネルギーを感じた。新人としては異例だが、メインステージの一つに是非出演してもらいたい。」と、コメントし、BMCのメンバーは夢のステージへの切符を掴んだ。



BMMFは12月10、11日にバンコクから車で3時間程のカオヤイにて開催される。 BMCが出演予定のBLOCK STAGEには、タイドラマで世界的スターとなったBright & Winや、今年のサマソニにも出演したBillkin & PP KritなどのPopアーティストに加え、最年少ラッパーでBMCの番組にも出演したSPRITEや、若き天才ラッパーAUTTA、スターシンガーソングライターでプロデューサーとしても活動するTwopee Southside等、人気のHipHop勢のラインアップが発表されている。チケットは既に完売。タイムテーブルは後日発表予定となっている。

BMMFの詳細はこちら: https://www.facebook.com/bigmountainmusicfestival



(BMMF出演枠が決定したBMCのメンバーと、オーガナイザーのTED氏。左からGOLI, YUKI, TED氏、FIAT、MOTO)



■ BMMFに向けて新曲2曲のリリースも決定!

更にBMCは、BMMFでのステージに向けて、新曲となるシングルを2枚連続でリリースすることを発表した。

11月18日にリリースとなるBMC3枚目のシングルは日タイのHip-HopとモダンPop/R&Bが心地良く混ざり合うチル系のチューン。



そして、12月2日にリリースする4枚目のシングルでは、テクノミュージックとHip-Hopのハードなサウンドをミックスし、エネルギッシュで冒険的な楽曲に挑戦した。



どちらも、これまでと同様に、タイ語、日本語、英語を織り交ぜたBMCならではのボーカルとフローが魅力の作品。2曲とも言語の壁を感じぬまま耳に残り、思わず口ずさみたくなる中毒性の高い楽曲で、BMMFのステージを盛り上げることに違いない。



【リリース情報】



Baby Mic Candy デジタルシングル 「ลองคุย (TRY)」(タイ語読み:「ロンクイ」)」

リリース日:2022年11月18日(金)

iTunes先行予約、及び各配信プラットフォームのプリセーブはこちらから:

https://orcd.co/bmc_try



Baby Mic Candy デジタルシングル 「UKERU」

リリース日:2022年12月2日(金)

※ジャケット写真は後日公開



■ Baby Mic Candyとは



タイ語、日本語、英語を駆使したポジティブなパーティチューンでタイを揺らす、日xタイ混合のHipHopチーム。 バンコクを拠点に活動し、日本育ちのGOLIとYUKI、タイ出身のMOTOと新メンバーのFIATの4名からなるBaby Mic Candyは、メンバーそれぞれが作詞・作曲、そしてラップ才能を持ち合わせ、互いに異なる感性をぶつけ合いながらも、相互への信頼と尊重をミックスする制作スタイルで、とにかく明るく、楽しく、未来に向けてのポジティブなメッセージをラップで発信している。



デビューシングル「RUN」は、タイドラマの世界的ヒットの火付け役となった大手メディアプラットフォーム“GMMTV”で配信中のBMC初の冠リアリティ番組「Baby Mic Candy: Thai Rap Mission」(英題)の主題歌としても起用。本情報は既にタイをはじめとした東南アジア地域のメディア60媒体以上にも取り上げられ、デビュー前から話題沸騰となった。



前へ、上へとアグレッシブに突き進むリリックとリズムが絶妙なバランスで、心地よく耳に入ったかと思えば、次の瞬間は自分ももう夢に向かって走り始めている。そんな気にさせられるエナジーソングでタイをはじめとしたアジア、そして世界をインフルエンスする。



【Baby Mic Candy メンバー】

●GOLI: 1995年11月1日生まれ。福岡県出身。Baby Mic Candyのトラックメイクをほぼ全部手掛けるリーダー。フリースタイルラップを得意としメンバー1のラップスキルを持つ。趣味は筋トレ。





●FIAT:1996年10月22日生まれ。タイ・チェンマイ出身。 俳優、シンガー、ダンス講師として活動中。GMMTV制作のドラマシリーズ「SOTUS S: The Series」(2017)のデー役、「The Gifted」(2018),「The Gifted Graduation」(2020)のコーン役など人気作品に多数出演している。





●MOTO: 1998年10月11日生まれ。タイ・スパンブリー出身。ギター、ドラム、ピアノ、Trackメイク、ダンスなどマルチな才能の持ち主。日本語も流暢でメンバーの通訳としても活躍。





●YUKI: 1999年10月10日生まれ。福岡県出身。空手で日本チャンピオンに3度輝いた経験を持つ。J-HipHopの影響を受け、ストレートな気持ちをそのまま綴った等身大のリリックが魅力の一つ。





【Baby Mic Candy Official SNS】

Linktree: https://linktr.ee/babymicandy

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUIgwR9SQl2N8sLq4jg_6NA

Instagram: https://www.instagram.com/babymiccandy/

Twitter: https://twitter.com/BabyMicCandy

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@babymiccandy

Facebook: https://www.facebook.com/Baby-Mic-Candy-104373792319791



