デニムのNewシルエットとして90sストレートやベビーブーツが登場







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、FALL’23コレクションを2023年7月18日(火)より全国のGapストアと公式オンラインストア( https://www.gap.co.jp/ )で発売を開始しました。



ブランドのルーツでもあるデニムは、オーセンティックな風合いはそのままに、シルエット、ウォッシュやライズなど時代に合わせて再解釈を重ね進化し続けています。今秋もトレンドに合わせて新しいシルエットが加わり、豊富なラインナップで展開します。



Women’s DENIM

LEGGING:腰から足首までぴったりフィットの細身デニム

STRAIGHT:太ももから裾まで真っすぐで、汎用性が高いシルエット*90s STRAIGHT (New )

GIRLFRIEND:裾に向かって細くなるテーパードシルエット

BABYBOOT (New):アンクル丈で、フレアより裾広がりを抑えたデニム

FLARE:太ももは細く、裾広がりがスタイルアップを叶える美脚デニム

LOOSE:リラックス感があり、程よくゆったりとしたシルエット

STRIDE:太すぎない絶妙なストレートワイドシルエット



ウィメンズデニムは、LEGGINGからSTRIDEまで全7シルエットあり、ミッドライズとハイライズから選べます。サイズは23~30インチまで、ウォッシュのカラーも多彩に揃え、様々なデニムスタイルをお楽しみいただけます。



7月は、2022年に登場以来ゆったりとしたシルエットが人気の90sLOOSEに加え、90sストレートデニムがラインナップに加わります。ストレートよりもゆったりでルーズよりも身体にフィットするシルエットでカラーも5色展開します。



また、フレアよりも裾広がりを抑え、シンプルなコーディネートにも合わせやすくスタイルアップも叶えるベビーブーツデニムが8月下旬に新登場。カラーはミディアムウォッシュ、ダークウォッシュ、ウォッシュブラックの3色が並びます。



Men’s DENIM

SKINNY:高い柔軟性と極上の快適さを実現した細身デニム

SLIM:脚に自然にフィットし、美脚を叶える万能フィット

STRAIGHT:太ももから裾まで真っすぐで、汎用性が高いシルエット

JOGGER:プルオンタイプで穿きやすいジョガーパンツタイプ

LOOSE :リラックス感があり、程よくゆったりとしたシルエット

BOOTCUT:どんなコーディネートにも合わせやすい程よい裾広がりのデザイン

RELAX TAPER:腰から太ももにかけてゆったりとしたテーパードシルエット

BAGGY:腰回りや脚の形を拾わないほど良いワイド感のテーパードシルエット



メンズデニムは、全8シルエットを展開。

緩やかなストレートシルエットが人気の90s LOOSEはライト、ダーク、ブラック、ウォッシュドブラックの4色が揃い、ストリートスタイルやカジュアルダウンにも最適です。また、太めで存在感のあるシルエットが魅力のバギーデニムや、フード付きのフリースデニムジャケットといった、デザイン性の高いデニムも展開します。



Kids&Baby DENIM (*Babyはトドラーサイズ(80~110cm)を含みます)

SKINNY:高い柔軟性と動きやすさを実現した細身デニム

SLIM:脚に自然にフィットし、美脚を叶える万能フィット

STRAIGHT:太ももから裾まで真っすぐで、汎用性が高いシルエット

GIRL FRIEND:裾に向かって細くなるテーパードシルエット

LOOSE:リラックス感があり、程よくゆったりとしたシルエット

FLARE:太ももは細く、裾広がりがスタイルアップを叶える美脚デニム

WIDE:ゆったりと、ボリューム感あるシルエットが魅力

STRIDE:太すぎない絶妙なストレートワイドシルエット



キッズデニムは、機能性とファッション性に富んだデニムを8シルエット展開。

ウエストの後ろがゴムになっているバックエラスティックデザインを採用し、オーセンティックなスタイルはそのままに、動きやすさや着心地の良さもGapKidsの魅力です。

ウィメンズ&メンズと同じシルエットで、ゆったりとしたシルエットが魅力の90s LOOSEや、脚長効果抜群のフレアは親子でお揃いのリンクコーデも楽しめます。今季はオーバーオールやスカートオールをメインにしたレイヤードスタイルにも注目です。



Baby DENIM

SLIM:脚に自然にフィットする赤ちゃんに優しいデニム

SKINNY:スカートの下などにも穿ける細身デニム

JOGGER:ゆとりがあって穿かせやすいジョガータイプ

STRIDE: 太すぎない絶妙なストレートワイドシルエット



ベビーデニムは、動きやすいレギンスタイプやオーバーオール、デニムジャケットが並び、0歳から着用可能な “MY FIRST DENIM (はじめてのデニム) “として、安心して着させられる素材へのこだわりや、ギフトにも最適な愛くるしいデニムアイテムをお届けします。



Gapの豊富なデニムラインナップで、秋の装いを是非お楽しみください。



Gap公式オンラインストア

https://www.gap.co.jp/





アイテム詳細

ウィメンズ



90sストレートデニム ¥7,990



ベビーブーツデニム ¥7,990 (8月下旬発売予定)



メンズ



バギーデニム ¥8,990



90sLOOSEデニム ¥7,990



キッズ(110cm~160cm)



90s LOOSEデニム ¥5,990



デニムオーバーオール ¥6,990





ベビー(50cm~90cm)



スリムデニム ¥3,990



パフスリーブデニムジャケット ¥5,990



Gapについて@gapと@gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。 Gapではウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Homeといったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。 Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athletaを傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。さらに詳しい情報はwww.gapinc.comにアクセスしてください。



