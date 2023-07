[株式会社TSIホールディングス]

TSIホールディングスグループの株式会社スタージョイナス(所在地:静岡県静岡市、代表取締役社長:松下一英)が東京・代官山と福岡・大名に店舗を持つウィメンズオンリーのスニーカー・アパレルセレクトショップ「Forget-me-nots(フォーゲットミーノッツ)」は、日本在住の35歳以下の女性アーティストを対象に、代官山本店ポップアップスペースなどにて無料で個展開催の機会などを提供するサポートプロジェクトをスタートいたします。









「Forget-me-nots」のショップコンセプトは "Street is beautiful, Sneaker is elegant"。

女性は誰しもがそれぞれの美しさを持った花であり、自立した女性はどんな時もどんな道でも強く美しく立っています。スニーカーとストリートスタイルはクリエイティブに、アクティブに働く現代女性の大切なワードローブであると捉え、そんなクリエイティブで自立した女性たちに、美しさと強さを兼ね揃えた新しいスニーカースタイル、ストリートスタイルを提案しております。







若手女性アーティストサポートプロジェクト<Hello, World!>







若手女性アーティストサポートプロジェクト<Hello, World!>では、プロジェクトを通じて、女性アーティストたちが自身の持つ可能性を最大限に発揮することをサポートし、新しい機会と価値を必要としているアートファンへその機会を提供します。

サポートご希望の方は下記お問合せページよりご連絡を承ります。

https://forgetmenots.jp/pages/hello-world





ローンチイベントを開催







<Hello, World!>のローンチを記念して、7月7日(金)に渋谷TRUNK(HOTEL)にてポップアップとローンチパーティーを開催いたします。ラウンジスペース内「ROOM101」にて開催される1日限定の ポップアップでは、サポート第一弾として、クリエイティブに活躍しているデザイナー守によるブランドの展示と販売を行います。



<MʼORIMANAMI>

https://www.instagram.com/m.morimanami/

ブランドデザイナー守は文化服装学院、「me」スクールにてファッションを学ぶ。在学中より内側と外側にある優しさと鋭い強さをコンセプトにをスタート。現在は多数のリースを行っており、 昨年、マクセルアクアパーク品川ドルフィンショーの⾐装デザインを手がける。







また、今回のイベントのために特別に製作された限定グッズとして、アメリカのトイメーカー<Ty(タイ)>

とのコラボレーションアイテムが発売いたします。キーホルダーは自由にカスタムが可能です。

※コラボキーチェーン/ ¥1,000+tax



パーティーでは「Forget-me-nots」コミュニティよりセレクトされたDJ陣も出演いたします。

尚、本イベントはエントランスフリーとなっており、内容盛りだくさんとなっておりますので、みなさま

是⾮お越しください。

※全ての商品には数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。

※その他の詳細につきましては、Forget-me-nots公式SNSをご確認ください。



ー Hello,World! Launch Part ー

DATE: 2023.7.7 (Fri) TIME: OPEN 19:00 / CLOSE 23:00

ADMISSION: ENTRANCE FREE

PLACE: TRUNK(HOTEL) 5-31 Jingumae Shibuya-ku Tokyo/03-5766-3210

Pop-up: ty/ M'ORIMANAMI

DJʼs: Mari Sakurai/ ShioriyBradshaw/ discopant





ー SHOP INFORMATION ―

Forget-me-nots代官山本店 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町20-13 佐久間ビル1F

Forget-me-nots福岡店 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1丁目14番23号 大名入江ビル1F

・オフィシャルオンラインストア https://forgetmenots.jp/

・オフィシャルインスタグラム https://www.instagram.com/forgetmenots_official/



【本件に関する問い合わせ先】

株式会社スタージョイナス

担当:ハン ティンティン / Tintin FAN

Mail:tintin_fan@star-j.com

Tel:+81 80-2428-143



