[株式会社 ノーウェア]





待望のTYPE 2 BAPEX(R)の新モデルがリリース。今回登場するモデルはスタイリッシュなステンレススチール、セラミックベゼル、キズに強いサファイアクリスタルを備え、文字盤にはBAPE(R)のアイコニックなCOLOR CAMOパターンが施されています。





ブラック、オレンジ、パープル、レッドの4つの鮮やかなカラー展開となっており、ベゼルと文字盤のカモフラージュがマッチする美しいカラーリング。さらに、優れた省電力設計を実現。最大45ヶ月間連続駆動が可能で、日常の忙しいスケジュールに対応する理想的な仕様となっています。

ディティールや素材感にこだわり、スタイルと実用性をシームレスに組み合わせた高品質な時計に仕上がっています。

本モデルはA BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて2023年10月14日(土)発売開始。









TYPE2 BAPEX(R)

¥69,300- (税込)



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/blogs/news/bapex-1014



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/BAPE.OFFICIAL

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/BAPEOFFICIAL

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-01:40)