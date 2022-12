[株式会社W TOKYO]

2023年1月14日(土)ツインメッセ静岡 北館にて3年ぶりに開催!連携イベント「SDGs COLLECTION supported by TGC しずおか 2023 -輪-」も同日開催決定!



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2023年1月14日(土)にツインメッセ静岡北館にて、『SDGs推進 TGC しずおか 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、SDGs推進 TGC しずおか 2023)』を3年ぶりに開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。





■豪華出演者追加発表!大注目のメインアーティスト第2弾は…

3年ぶりのSDGs推進 TGC しずおかを盛り上げる豪華出演者追加発表!ゲストモデルに、ガールズダンス&ヴォーカルグループ「Happiness」のメンバーで、アーティスト活動をはじめ幅広い分野で活躍する楓、non-no専属モデルを務めるティーンの憧れ香音、コスメブランドのプロデュースを手掛け、発売したコラボアイテムは即完売。次世代の美のカリスマとしても注目を集める吉田朱里らが決定!

ゲストには、TikTok2021 上半期トレンド クリエイター部門で大賞を受賞、国民的人気CMのテーマソング「ずっともっと」を手がけ、弟の森愁斗はTBSテレビ 火曜ドラマ『君の花になる』への出演が話題を集めるなどマルチに活躍するリアル兄弟ユニットもーりーしゅーと、話題のドラマに連続出演、今年は映画初主演作品の公開も控える注目の若手俳優兵頭功海、さらに、大注目のメインアーティスト第2弾は、ボーカル3名、パフォーマー13名の16人編成で、歌やダンス、演技、DJ、さらにファッションなど、多岐に渡る活躍をみせるTHE RAMPAGEから、LIKIYA、神谷健太、山本彰吾、浦川翔平、鈴木昂秀の、個性豊かなバックボーンを持つ5名のパフォーマーからなるヒップホップユニットで、TGC初登場となるMA55IVE THE RAMPAGEに決定!



【ゲストモデル】※50音順





【ゲスト】※50音順





【メインアーティスト】





2023年1月14日(土)は、出演モデル、アーティスト、ゲスト、そして来場されるお客様の“パワー”が3年ぶりに静岡に再集結します!

明るい未来のために手と手を取り合い、輪となって静岡から世界を変えていく。SDGs推進 TGC しずおか 2023の今後の展開をお見逃しなく!



■全ファッションショーにSDGs達成に向けた目標を設定!

SDGs推進 TGC しずおか 2023に参加する全てのブランドとともに、SDGsを推進。

TGCしずおかではこれまでにSDGsの認知拡大を目的として、コーディネートにSDGsの17色や地場産品、リメイクアイテムなどを取り入れたファッションショーの展開、サステナブルなファッションへの興味喚起を目的として、サステナブルな活動に力を入れるブランドを紹介する「サステナブル STAGE」の展開をはじめ、様々なカタチでファッションを通じたSDGsの推進活動に取り組んでまいりました。

3回目の開催となるSDGs推進 TGC しずおか 2023では、全ファッションショーにSDGs達成に向けた目標を設定!ご参加いただく全てのアパレル会社/ブランド様とともに「輪」となって、ファッションを通じてSDGsを推進します。









1.TGCしずおか サステナ STAGE 参加ブランド:Levi's(R)︎、チチカカ

TGCがマイナビ TGC 2020 S/Sから発信し続けるコンセプトステージ「TGC サステナ STAGE」。国内でも数多くのブランドでサステナブルなアイテムが展開され、それが当たり前になりつつある今、TGCが注目するサステナブルブランドとして、1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させて以来、“よりサステナブルな、より良い未来のために”真摯な姿勢で地球環境のことを考えた商品づくりに努めているLevi's(R)︎と、2012年より国際フェアトレード認証商品を企画・販売し、つくる人(=生産者の雇用支援・生活向上・伝統技術の継承など)、買う人(=肌に優しく・おしゃれ)がHAPPYになるアイテムを展開しているチチカカの参加が決定!サステナブルなものづくりを推進する2ブランドとともに、ファッションを通じてSDGsを推進します。





2.RUNWAY channel STAGE 参加ブランド:dazzlin、EVRIS、jouetie、MURUA

MARK STYLER株式会社(以下、MARK STYLER)とのコラボレーションプロジェクトとして、静岡デザイン専門学校のファッションを志す学生とともに、MARK STYLERが運営するeコマースサイト「RUNWAY channel」にて展開されている大人気ブランドdazzlin、EVRIS、jouetie、MURUAが登場するスペシャルファッションショー「RUNWAY channel STAGE」をプロデュース!

選抜された14名の静岡デザイン専門学校の学生に、4ブランドの今季のテーマやポイントを直接ブランド担当者からレクチャー、さらに、人気モデルたちが実際に着用する衣装のスタイリング組み現場への参加、衣装搬入サポートやリハーサル見学、当日はモデルに衣装を着せるフィッターの体験など、ファッション業界の最前線やショーが完成するまでの過程を体験できる夢の時間を創出。「MARK STYLER」と「TGCしずおか」が“輪”となって、ファッションショーにとどまらない、未来につながるサステナブルなプロジェクトを実現し、SDGsを推進します。ご期待ください。





3.REUSE FASHION STAGE 参加ブランド:WEGO

着なくなった服やデッドストック品(売れ残り品、長期間倉庫に置かれていた商品)を循環させて、もう一度誰かのおしゃれに活用し、服の寿命を伸ばすこともひとつのサステナブルファッションのカタチです。「REUSE FASHION STAGE」では古着ファッションにフォーカスします。古着の販売からスタートし、現在は全国に約160以上のストアを展開。YOUR FANをコーポレートスローガンにかかげ、ファッションの提案にとどまらず、ストリートから派生している様々なカルチャーをピックアップし、商品開発やイベント運営など多岐にわたるプロモーションを行っているWEGOとともに、循環型ファッションを提案します。





4.SHEIN FACE TYPE STYLING STAGE 参加ブランド:SHEIN

TGCが、世界中で人気を席巻しているアメリカ発のグローバルファッションブランド「SHEIN」とタッグを組んで展開しているエデュケーションステージ。第4弾となる今回のテーマは「顔タイプ別スタイリング」。豊富なジャンルのアイテムを揃えるSHEINの最旬アイテムと、リサイクルポリエステルなど、地球に優しい生地を使用したコレクション「evoluSHEIN」のアイテムを採用したコーディネートを、8種類の顔タイプ別に披露。洋服選びの新常識を提案します。





5.SEASONLESS FASHION STAGE 参加ブランド:LAGUA GEM、moment+

トレンドが日々変化する中で、ものを捨てない、ものを大切にすることもファッションにおけるSDGsにおいて重要なテーマとなっています。そこで「SEASONLESS FASHION STAGE」では、手軽にトレンドかつベーシックで着回せるアイテムを提供するmoment+と、TGCでも常連の大人気ブランドで、トレンドアイテムを豊富に取り揃えるLAGUA GEMの参加が決定。前シーズンのアイテムやオールシーズンで活用できるアイテムと、今季のトレンドアイテムをミックスしたコーディネートで、買いすぎないスマートファッションを提案します。





6.静岡PARCO STAGE 参加ブランド:one after another NICE CLAUP、REDYAZEL

JR静岡駅から徒歩3分の場所に位置する静岡PARCOのステージが決定!静岡PARCO内に店舗を構え、TGC世代からの絶大な支持を得るone after another NICE CLAUPとREDYAZELが登場し、地元開催を盛り上げます!







■連携イベント「SDGs COLLECTION supported by TGC しずおか 2023 –輪–」

ツインメッセ静岡 西館にて開催決定!パブリックビューイングや、限定コンテンツなど盛りだくさん!

手を取り合い、SDGs達成に向けて行動し連携していく“輪”を広げたいという想いを込めて、「輪」をテーマに開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2023」との連携イベントとして、ツインメッセ静岡 西館にて2020年に引き続きSDGs普及啓発イベント「SDGs COLLECTION supported by TGC しずおか 2023 –輪–(以下、SDGs COLLECTION)」の開催が決定しました。SDGs推進 TGC しずおか 2023のパブリックビューイングを実施する他、特設ステージでは様々な限定コンテンツを展開予定。



開催日時:2023年1月14日(土)10:00~18:30(予定)

会場 :ツインメッセ静岡 西館 プロムナード









1.エコキャップ運動で、世界の子どもたちにワクチンを。

SDGs COLLECTION会場にペットボトルのキャップを20個以上持参すると、賞品をプレゼント!回収したキャップをリサイクルすることで発生する売却益は、後日寄付。エコキャップ運動を通して、世界の子どもたちにワクチンを届けます。

2.自転車発電でエコ新幹線を走らせよう!

自転車を漕ぐことで発電した電力で、ミニ新幹線が走る!?親子で楽しみながら電気の大切さを学ぶことができるコンテンツをご用意。

3.県内在学の高校生によるSDGsワークショップ!

静岡県立駿河総合高等学校、静岡県立島田商業高等学校在学の高校生による様々なSDGsワークショップを実施!駿河総合高等学校の生徒が有志でボランティア活動や企画・運営を行っている団体US(アス)による「高校生と一緒にSDGsワークショップ~お野菜スタンプでエコバッグ作り~」や1杯のレモネードが小児がん支援の後押しをする「レモネードスタンド活動」、島田商業高等学校が地元のパン屋さんと組んで作った、体に優しい天然酵母パンの販売などを予定しています。

4.静岡新聞社・静岡放送公認VTuber「木乃華サクヤ」SDGs衣装デザインコンテスト

静岡新聞社・静岡放送公認VTuber「木乃華サクヤ」のSDGsをテーマとしたオリジナリティあふれる衣装デザイン案を募集します!優秀作品は、SDGs COLLECTIONの特設ステージにてお披露目されるほか、豪華賞品をプレゼント!応募締め切りは2022年12月30日(金)23:59まで!皆様からのご応募をお待ちしています。詳しくは:https://www.at-s.com/konohana-project/

5.あなたの号外作ります!

SDGs推進 TGC しずおか 2023限定デザインのフレームで記念撮影ができるフォトブースが登場!撮影された写真を使用して、あなただけのオリジナル号外を作成します!完成したオリジナル号外は、後日ご自宅にお届けします。



■来場者参加型のSDGs施策!正面エントランスにて古着回収の実施が今年も決定!

来場者参加型のSDGs施策として、TGC 北九州 2022では約98kgもの衣料品が集まった古着回収を、TGCしずおかの会場でも実施します。回収された古着は、リサイクル工場にて一つ一つ手作業で仕分けし、再生繊維を製造。その再生繊維を原料に、自動車内装材(吸・遮音材)として高い付加価値のある素材にアップサイクルし、自動車メーカーに供給することで、循環型のリサイクルを実現します。参加してくださった皆様には素敵なプレゼントも!(※プレゼントは、なくなり次第終了)是非、着なくなった古着を持ってSDGs推進 TGC しずおか 2023にお越しください!











■静岡の魅力をバズらせる!TikTokとのコラボレーション企画「#絶品しずおか #絶景しずおか チャレンジ」

受賞動画が決定!SDGs推進 TGC しずおか 2023当日に、受賞動画まとめ作品をお披露目!

SDGs推進 TGC しずおか 2023 特別企画!静岡の魅力をショートムービーでバズらせる、TikTokとのコラボレーション企画「#絶品しずおか #絶景しずおか チャレンジ」の受賞動画が決定。2022年12月3日(土)に静岡市内にて開催された静岡県内の大学等に在学する25名の学生サポーターによる推薦作品選定会を経て、SDGs推進 TGCしずおか 2023当日に、受賞動画まとめ作品がステージ上にてお披露目されます!



【受賞作品】※一部抜粋













全て2022年12月8日(木)現在の情報となります。

今後の状況を踏まえ、都度イベントの仕様の見直しおよび内容の変更をする場合がございますので、予めご了承ください。



イベント名称:SDGs推進 TGC しずおか 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:SDGs推進 TGC しずおか 2023)

開催日時 :2023年1月14日(土) 開場13:00 開演15:00 終演19:30(予定)

会場 :ツインメッセ静岡 北館(〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2023/

チケット :【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。※スタンディングエリアの販売はございません。

指定席:一般販売:9,000円(税込)/ お土産袋・ルミカライト付

【一般販売】2022年11月26日(土)10:00から ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

サンデーフォークプロモーション静岡 TEL:054-284-9999(月~土 12:00~18:00)











東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。総勢約100名の日本を代表する人気モデルが出演し、日本のリアルクローズを披露するファッションショーをはじめ、豪華アーティストによる音楽ライブや、旬なゲストが多数登場するスペシャルステージ、話題のアイテムがタッチアンドトライできるブースなど、TGCならではのバラエティに富んだ多彩なコンテンツを展開。マイナビ TGC 2022 A/Wでは、総体感人数のべ約800万人を突破するなど国内外から話題となっている。



TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGCの会場内でプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足し、2015年・2016年・2017年・2018年・2019年に福岡県北九州市でTGC北九州を5年連続開催、さらに北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、静岡、熊本で開催をしました。TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。



LINE:@TGC_LINE / Twitter:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#TGCしずおか / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-18:16)