オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

さらなる生産性向上と業務効率化を目指し、実験的にChatGPTを社内で活用しています。ChatGPTを使うことで、AIにお願いした方がいいこと、誰かにお願いした方がいいこと、自分がやるべきことの3つに分けられることがわかってきました。そこで、さらなるAIツールの有効活用のヒントを探る「緊急開催!ChatGPT活用セミナー」を開催いたします。「ChatGPTの解説」、「社内(営業・広報)の体験感想パネルディスカッション」の2本立てでお届けします。ChatGPTやAIツールをまだ使ったことのない方でも、すでに仕事で活用している方でも、どなたでもご参加できます。



▼お申込みはこちら

https://forms.gle/915wqTuyrMJGDM2FA











セミナーについて



▼開催概要







◆開催日時:2023年2月15日(水)11:00~12:00

◆集合場所:オンライン(Zoomミーティング)

◆所要時間:60分

◆参加費 無料(事前登録制)

◆お申込みはこちら:https://forms.gle/915wqTuyrMJGDM2FA



▼開催趣旨

HELP YOUでは、さらなる生産性向上と業務効率化を目指し、実験的にChatGPTを社内で活用しています。ChatGPTを使うことで、AIにお願いした方がいいこと、誰かにお願いした方がいいこと、自分がやるべきことの3つに分けられることがわかってきました。このたびのオンラインセミナーでは、さらなるAIツールの有効活用のヒントを探ります。「ChatGPTの解説」、「社内(営業・広報)の体験感想パネルディスカッション」の2本立てでお届けします。



▼当日の内容

◆前半:ChatGPT活用術の解説

・そもそもChatGPTとは?

・うまく使いこなすには?

・おすすめの使い方

・関連者・社内に浸透させる方法

・ChatGPTに似たツール

・開発との連携



◆後半:社内(営業・広報)の体験感想パネルディスカッション

・ChatGPTを使ってみた感想(メリット、デメリット)は?

・ChatGPTにお願いした方がいいことと自分がやるべきことの境界線は?

・ChatGPTの今後どんな活用の可能性がある? など



※内容は変更する可能性があります







開催に向けて:ChatGPT解説者 HELP YOU AIラボの吉井秀三







昨年から様々なAIツールが台頭し始め、誰でも利用できるようになってきています。知識面では知っていても、「実際に業務で使ったことがある」という方はまだ少ないのではないでしょうか?

弊社内でも1週間ほど全チームで触ってもらうお願いをしましたが、「活用していきたいが使い方がよくわからなく断念した」という声が多くありました。それからというもの、社内メンバーでChatGPTを仕事でどのように使えるか、色んな方法を試行錯誤しております。





AI関連で開発やクリエイティブ関係の事例は増えていますが、事務業務などで実際に活用できそうな事例があまりないのが現状です。今回は、ChatGPTの使い方、活用例を中心に取り上げつつ、アクセスが遅く使えない、有料化でつかえなくなったという話もあるので、他に似たツールなども紹介していきたいと思っています。





オンラインアウトソーシング「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/





<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。



URL :https://knit-inc.com/











令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000059127.html











オンラインアウトソーシング「HELP YOU」が、

日本サブスクリプションビジネス大賞2021において特別賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000059127.html





<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



