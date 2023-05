[株式会社MTG]





株式会社MTG(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:松下 剛)のEMSを中心としたトレーニング・ブランド「SIXPAD(シックスパッド)」は、新商品「SIXPAD Powersuit Core Belt 【HOME GYM対応モデル】(シックスパッド パワースーツ コアベルト HOME GYM対応モデル)」の発売を記念して、ブランドパートナーのクリスティアーノ・ロナウド氏が来日することが決定しました。7月末に大阪で来日イベントを実施します。

また、抽選で100組200名様にロナウド氏に会える来日イベントの招待チケットが当たる「クリスティアーノ・ロナウド選手来日キャンペーン CR7×SIXPAD」第一弾を2023年5月30日(火)~7月14日(金)に実施します。



SIXPADは2015年のブランド誕生時、ロナウド氏とジェルシートで腹筋を鍛える商品を発売し、世の中に新しい運動習慣を提案しました。今回、新たにジェルシートを使わないPowersuitシリーズから、さらに進化したウェアラブルでファッショナブルな「SIXPAD Powersuit Core Belt 【HOME GYM対応モデル】」をロナウド氏とともにお届けします。



■クリスティアーノ・ロナウド氏 コメント

日本のみんなへ。僕は8年ぶりに、日本に行くよ。僕がサポートしているSIXPADの新製品コアベルトの素晴らしさを伝えるために。僕たちアスリートにとって、実は「体幹」はとても大切なんだ。体幹を鍛えられるこのベルトを、ぜひ、みんなにも体験してほしい。7月、楽しみに待っててね。僕もみんなに会えるのを楽しみにしてるよ。

from クリスティアーノ・ロナウド





■新商品発売記念 ロナウド氏来日イベント概要

・2023年7月末に大阪で、新商品発売を記念して来日するロナウド氏登壇のイベントを実施します。

・新商品発売キャンペーンを実施し、キャンペーン期間中に対象商品を購入されたお客様の中から抽選で100組200名様にロナウド氏来日イベントへご招待します。

・当選者の発表および来日イベントの詳細は、当選者のみにご連絡します。





■キャンペーン概要

「クリスティアーノ・ロナウド選手来日キャンペーン CR7×SIXPAD」第一弾



■応募方法:SIXPAD公式ブランドサイトをはじめとするMTG直販サイトまたは店頭で対象商品を購入いただき、

キャンペーンサイトより応募

※申込みには購入レシートなど対象商品の購入を証明するものが必要となります。



■賞品 :抽選で100組200名様に新商品発売ロナウド選手来日イベントへご招待。



■応募期間:2023年5月30日(火)~ 7月14日(金)



■対象商品:SIXPAD Powersuit Core Belt 【HOME GYM対応モデル】(全色)、Powersuit Top/Bottom、

SIXPAD Powersuit Abs、SIXPAD Powersuit Hip&Leg、SIXPAD The Bike Smart(2色)、

SIXPAD The Bike EX、SIXPAD The Bike



■キャンペーンサイト:https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/special/cr7_2023/





商品概要



SIXPAD Powersuit Core Belt 【HOME GYM対応モデル】

価格 :税込53,900円

色 :ブラック、グレー、ピンク、ブルー

発売日:2023年4月27日(ブラック以外は2023年5月19日発売)

サイズ:S、M、L、LL(男女兼用)

付属品:スプレーボトル、洗濯ネット、ポーチ

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powersuit/





商品特長

腹筋・脇腹・背筋(下部)にアプローチし、体幹を鍛えます

ランニングなどの全身運動や「SIXPAD HOME GYM」と一緒に使え、効率的なトレーニングを叶えます

・EMSが腹筋、脇腹、背筋(下部のみ)にアプローチし、体幹を鍛えます。装着しながら有酸素運動や筋トレと併用でき、効率的なトレーニングを実現します。

・筋肉を効率的に鍛える20Hzモード(23分)とウォームアップやクールダウン、ストレッチとの併用に適した4Hzモード(30分)を搭載し、目的に応じて使い分けできます。

・独自の布製電極「エレダイン」を搭載し、水で通電させトレーニング後は洗濯機で洗濯できます。

・身体にフィットし、しなやかに伸縮する素材です。電極がずれることが少なく快適な全身運動をサポートします。

・SIXPADの月額制EMSオンラインジム「SIXPAD HOME GYM」と接続することで、豊富なメニューからお好みのレッスンを受けることができます。





商品概要



SIXPAD The Bike Smart(シックスパッド ザ バイク スマート)

価格 :税込53,900円

色 :ブラック、ホワイト

発売日:2023年4月27日(ホワイトは2023年5月19日発売)

サイズ:約W925×D515×H1225mm

重さ :約30kg

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/powersuit/corebelt.html#bike_smart



商品特長

省スペースで場所を選ばないコンパクトタイプのバイク

・約半畳に収まる軽量コンパクトタイプのバイクです。バイク単体での使用も、Powersuitと組み合わせたハイブリッドトレーニングや、「SIXPAD HOME GYM」のオリジナルレッスンを楽しむこともできます。

・ 「SIXPAD HOME GYM」アプリに接続すると、回転数、スピード、消費カロリー、走行距離などを表示できます。

・負荷調整ノブで細かく負荷を調整できます。運動初心者にも使いやすい設計です。

・上下調節可能なハンドルは、クッション性が高くにぎりやすい設計に仕上げています。

・ペダル部分のクランクは、小柄な方でも回しやすい長さ15cmを採用しています。

・本体を移動しやすいキャスター付きです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/31-13:40)