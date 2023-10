[バリュエンス]

期間・数量限定販売&先着順!ここでしか入手できない限定特典付き!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」が、第一生命 D.LEAGUE 23-24 SEASONにおけるオリジナル観戦チケットプランを販売開始することをお知らせいたします。







チーム購入ならではのお得プラン&ここでしか入手できない限定特典付き!





Valuence INFINITIESがこの度 新たに販売を開始する、第一生命 D.LEAGUE 23-24 SEASON(以下、D.LEAGUE)オリジナル観戦チケットプラン(パス)は、ファンの皆さまによりお手頃に会場でValuence INFINITIESを応援いただくとともに、より一層のファンになってもらえるよう限定特典を付けたチーム独自のプランで、期間、数量ともに限定での販売となります。

D.LEAGUE観戦チケットに加え、ここでしか入手できないレアアイテムGetのチャンスをお見逃しなく!D.LEAGUE 23-24 SEASON、会場で一緒にValuence INFINITIESを盛り上げましょう!



オリジナル観戦チケットプラン 概要





現地観戦回数などで異なる4つのプランをご用意しています。各プラン数量限定(※1)、先着順での販売となりますのでお早めに販売ページをご確認ください!





全プラン共通!限定付帯特典(※4)









販売について





・販売期間:2023年10月2日(月)12:00 ~ 2023年10月8日(日)23時59分(※6)

・販売ページ:HATTRICK Members内、専用ページ(https://members.hattrick.world/ticket/23)



※1 販売数量は各プランにより異なります。

※2 座席は原則として、D.LEAGUE開催会場・東京ガーデンシアター 第2バルコニー C席エリア内の指定席となります。なお、座席の指定はできませんのでご了承ください。また、予告なく指定席エリアが変更となる可能性もございます。

※3 割引率は、D.LEAGUE販売の第2バルコニー C席 チケット料金を購入する際とのおおよその比較です。

※4 限定特典は内容によりお届けのタイミングがそれぞれ異なります。なお特典1.~3.合わせて1セット(4-ROUNDパス(ペアシート)ご購入の方は2セット)のお届けとなります。

※5 シールはDIRECTOR+レギュラーダンサー 全15種のうち、ランダムで1枚のお届けとなります。

※6 各プランの販売数量に達した場合は、期間内であっても販売終了となりますのでご了承ください。



Valuence INFINITIES







2024年パリ五輪の正式種目となり今注目を集めるBreakin’と、ストリートダンスの代表格とも言えるHIPHOPの精

鋭を集める唯一無二のチーム。DIRECTORはブレイクダンス世界最高峰「バトル・オブ・ザ・イヤー」で日本人初の優勝と前人未踏の3連覇を成し遂げたSTEEZ。

初参戦となる22-23 SEASONでは、CYPHER ROUNDにて惜しみなく個々の高いスキルを魅せつけ3位を獲得するも、レギュラーシーズンは総合9位という結果で終える。

チーム2シーズン目となる23-24 SEASONは「Break Through」をスローガンに、ダンスの常識や自らの限界など、あらゆる壁を打ち壊し、CHAMPIONSHIP出場、そして優勝を目指す。

オフィシャルサイト:https://valuence-infinities.com/

チームドキュメンタリー(YouTube):https://www.youtube.com/@ValuenceINFINITIES

各種SNS:https://linktr.ee/valuence_infinities



D.LEAGUE





2020年8月に日本で発足したプロダンスリーグ。 誰でもダンスを楽しめる「NEW STANDARD」を掲げ、これ迄アートやカルチャーが発展してきた流れと同様、D.LEAGUEも世界中すべての人に「ダンスがある人生」を新たにもたらします。踊ることの悦びだけではなく、観る楽しみ、そしてD.LEAGUEに関わるすべての人々の感情を集めることで生じる強大なエネルギーは、世界を変えると確信しています。人々が日常的にダンスについて語り、ダンスが欠かせないものになる。そんなライフスタイルをD.LEAGUEは創り出します。

オフィシャルサイト:https://home.dleague.co.jp/





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



