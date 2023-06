[株式会社Bfull]

“光造形3Dプリンティングのプロフェッショナル”であるBfullは、2023年6月21日(水)~23日(金)に東京ビックサイトで開催される第6回 次世代3Dプリンタ展に出展をします。



iSLAシリーズのiSLA880の実機を展示や大型機「iSLA1900D」で製作したサンプルの展示とご来場者様に光造形3Dプリンタ「ZRapid by B'full」で製造した『QR robot figure』を500名様へプレゼントします。





詳しい展示内容はこちら https://x.gd/CYc5U



名称 第6回 次世代3Dプリンタ展

日程 2023年6月21日(水)~23日(金)10:00-18:00 ※最終日のみ17:00

会場 東京ビックサイト 小間番号:7-30

チケットのお申し込み https://x.gd/bglYC



ご来場者様向けプレゼント





ZRapidで出力したフィギュア『QR robot figure』を限定500名様にプレゼント

Bfull「QR robot figure」」は、ZRapid iSLA880 by B'fullで生産したノベルティで、寸法精度や材質を確認いただける仕様になっており、QRコードの精密な印刷・3種のパーツの嵌合、繰り返し可能なネジ構造などを備えています。QRコードにアクセスすることでARでZRapid iSLA880 by B'fullの配置シュミレーションが可能です。

ZRapid iSLA880の出力品見本としてご活用ください。



『ZRapid iSLA byBfull』 の実機展示





ZRapid iSLA byB'fullでお問い合わせが多いiSLA880の実機を展示いたします。実機をご覧いただきながら、日常のメンテナンス方法だけでなく、実機を活用した操作方法などをご覧いただけます。



ZRapid iSLA byB'fullの出力工程(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=4IhYpFN1ml8



造形物で出力物の品質を確認





iSLA1900D (X1900mm*Y1000mm*Z800mm)ので造形した原寸大の自動車バンパーをはじめとして、様々な出力サンプルを展示します。ZRapid iSLA byB'fullなめらかな表面精度とJIS中級の形状再現性を触れてご体感ください。



iSLA1900D (X1900mm*Y1000mm*Z800mm)ので造形した原寸大の自動車バンパー



iSLA1900Dの動画:https://www.youtube.com/watch?v=H_uc2eM3n2E

機器導入前のお試しにピッタリ『サブスク3Dプリント』





月額の使用計画をもとに、事前に契約いただくことで煩雑な見積や発注手続きを簡略化出来るサービス「サブスク3Dプリント」のお申し込みを受付いたします。展示会期間中限定の特典もご用意していますので、お気軽にスタッフまでお声がけください。

サブスク3Dプリント:https://www.orixrentec.jp/file/OrixRentec_Subscription3Dprint.pdf



皆様のご来場を心よりお待ちしております。





株式会社Bfullとは

3DCGの制作技術と3Dプリントの出力・量産技術をもとに、ホビー・フィギュアの企画・製造・販売をはじめ、消費者ニーズを踏まえた様々なニッチな商品を企画・開発・製造するモノづくりの企業です。3Dプリンタの特長である金型不要造形などを活用して、国内でも珍しい3Dプリンタによる量産体制を持つことで、企画・開発・製造とスピード感をもった商品開発・製造を可能にしています。また、2022年から小ロットの受託製造業務から、3Dプリンタの販売・コンサルティング業務を開始しました。



【会社概要】

会社名 :株式会社Bfull

代表者 :前田 直人

所在地 :愛知県一宮市神山1丁目10-1 神山ビル2階

WEBサイト:http://3dprinter.be-full.jp/

【お問い合わせ先 】sales@be-full.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-20:40)