大人気カードゲーム「ウノ」がパズドラとコラボ!~「ウノ」購入者特典で「パズドラ ワイルド ドロー5」もプレゼント~







世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・インターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:マーク・パンサール)は、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA パズドラ部門」に協賛し、2023年8月から10月の期間にてコラボ企画を実施いたします。期間中、各代表予選会場にて特別ノベルティ「パズドラ ワイルド ドロー3」を配布いたします。さらに、当日会場イオンモール内でウノ商品をご購入いただいた方には購入者特典として「パズドラ ワイルド ドロー5」を配布いたします。









全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA」 ブロック予選





■開催スケジュール



ブロック予選詳細:https://pad-esports.gungho.jp/2023kagoshima/qualifying.html

公式サイト:https://pad-esports.gungho.jp/2023kagoshima/index.html



■パズドラ ワイルドカード プレゼントに関して

・ご来場いただいた方に先着で、特別ノベルティ「パズドラ ワイルド ドロー3」を各代表予選会場でプレゼントいたします。

・当日会場で「ウノ」をご購入いただくと、「ウノ」1商品につき「パズドラ ワイルド ドロー5」を1枚プレゼントします。

※各カード、数量に限りがございます。なくなり次第、配布終了になります。

※会場外で「ウノ」をご購入いただいた場合もプレゼントいたします。

イベント当日に購入したことが確認できるレシートをご持参ください。



【パズドラワイルドカード 詳細】





「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA」について





日本各地の予選を勝ち抜いた都道府県代表によって競われるeスポーツの全国大会です。国体の文化プログラムとして2019年に茨城県で初めて開催され、2023年は鹿児島で第5回大会を開催し、47都道府県の中でeスポーツの頂点が決定します。なお、2023年の競技は「パズドラ」の他に「eFootball(TM)」シリーズ、「グランツーリスモ7」、「Shadowverse」、「ぷよぷよeスポーツ」、「IdentityV 第五人格」の6部門で実施予定となっております。



(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



ウノについて







ウノは1971年に誕生し、シンプルなルールと予測のつかない展開の面白さから人気となって、今日では80を超える国と地域で年間約2,000万個以上販売されています。日本でも老若男女問わず幅広い層の人々に長年愛されており、公式ルールとは異なるローカルルールが採用されたり、異なるカードやルールで楽しめるウノ商品のラインアップが充実して、遊びの幅が広がっています。





<ウノシリーズの商品各種>







