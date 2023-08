[河出書房新社]

本書を各所で絶賛した、お笑い芸人・ヒコロヒーさんとの共演が実現



本年4月発売直後よりベストセラーとなった、西加奈子さん初のノンフィクション『くもをさがす』が、8月25日出来の重版で累計発行部数28万部を突破。また、9月2日(土)放送「世界一受けたい授業 2時間SP」(日本テレビ系)への初出演が決定しました。







8月25日出来重版で累計28万部を突破!





『くもをさがす』は、2021年コロナ禍の最中、滞在先のカナダで浸潤性乳管がんを宣告された著者が、乳がん発覚から治療を終えるまでの約8ヶ月間を克明に描いたノンフィクション作品。

4月19日発売直後より、「アメトーーク! 本屋で読書芸人」(テレビ朝日系)他テレビ番組での紹介、「あさイチ プレミアムトーク」(NHK総合)、「王様のブランチ」(TBS系)等への著者出演、各紙誌でのインタビュー、紹介記事が大きな話題を呼び、瞬く間に全国書店ランキングを席捲。

刊行から4ヶ月を経た現在も多くの新聞、雑誌、様々なWeb媒体、動画チャンネルでの取り上げが続く、稀代のロングセラー作品となっています。



読者より「この本と出会えてよかった」、「心に響いた」、「励まされた」といった声が日々寄せられ、現在も全国の書店文芸書ランキングの上位に挙げられている本書。8月25日出来の重版をもって、累計発行部数は28万部突破しました。



9月2日(土)「世界一受けたい授業 2時間SP」(日本テレビ系)へ出演決定!







西加奈子さんが「世界一受けたい授業」に初出演。『くもをさがす』に描かれたカナダでの治療の日々、その間に得た気づき、抱いた思いを西さん自らが語る特別授業が、9月2日(土)「世界一受けたい授業 2時間SP」にて放送となります。



番組では『くもをさがす』を発売前から絶賛し、推薦コメントを寄せられた、お笑い芸人・ヒコロヒーさんとの共演もついに実現。

ヒコロヒーさんは「アメトーーク! 本屋で読書芸人」(テレビ朝日系、2023年4月20日放送)出演時、本書を「ここ1、2年で読んだ本で、群を抜いて!!(おもしろかった)」と絶賛。「病気になったからって、あなたが奪われてもいいものなんて一つもない」と本書に込められたメッセージを紹介され、その後も、毎日新聞へ書評を寄稿するなど、『くもをさがす』を熱烈に推すおひとりです。



笑いあり涙ありのスタジオトーク、カナダでの治療の様子を忠実に描いた再現VTRも必見。

ぜひお見逃しなく。



【番組情報】

「世界一受けたい授業 2時間SP」

▼昭和・平成・令和のヒットソング! 作詞家・松本隆先生に学ぶ! 心に響く歌詞

▼「くもをさがす」から学ぶ! 乳がんになってわかった自分との向き合い方

▼ディズニーミュージカルも多数! 劇団四季の上演回数トップ7!

○放送日時

2023年9月2日(土)19:00~20:54

○出演者

校長先生:堺正章

教頭先生:上田晋也(くりぃむしちゅー)

学級委員長:有田哲平(くりぃむしちゅー)

ゲスト:あの、神田愛花、国本梨紗、佐藤栞里、TAKAHIRO(EXILE)、中山美穂、ヒコロヒー、森富美

○番組HP

https://www.ntv.co.jp/sekaju/



西加奈子さん直筆デザイン! 『くもをさがす』Tシャツが好評発売中!







I’m just me and I love it.

(原文:私は私で、最高だ)



『くもをさがす』作中で特に人気の高い一文からのフレーズ「私は私で、最高だ」を英訳、著者直筆の文字をプリントしたオリジナルTシャツ(数量限定)が好評発売中です。



西加奈子さんも

「私もこの夏ガンガン着ますので、皆さんもぜひ!!!!」

(NISHI KANAKO OFFICIAL WEBSITE http://info.nishikanako.com/より)

とオススメの1着。9月2日放送「世界一受けたい授業」もこのTシャツを着て出演されています。



着ることで自己肯定感が高まり、エンパワーされる、まさに“身につける『くもをさがす』”。

Yahoo!ショッピング内「河出オンラインショップ」での販売に加え、一部書店店頭での販売が開始となりました。各書店SNSなどの告知をぜひチェックしてみてください。



■河出オンラインショップ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/t001.html

・サイズ:S、M、L、XL(4種類)

・価格:3,960円(税込・別途送料)



※数量限定となりますので、品切れの場合はご容赦ください。

※在庫状況等により、お届けまでにお時間が掛かる場合がございます。



最新情報は『くもをさがす』特設サイトでご確認ください!







『くもをさがす』特設サイト https://www.kawade.co.jp/kumosaga/



本書特設サイトでは、ジェーン・スーさん(コラムニスト)、金原ひとみさん(作家)、ヒコロヒーさん(お笑い芸人)、高尾美穂さん(産婦人科医)さんからの推薦コメント、全国書店員からの感想、メッセージ、また、本書冒頭部分が読める「試し読み」がご覧いただけます。



下記の『くもをさがす』公式SNSでも最新情報をお知らせしています。フォロー&チェックをお願いします。



【twitter】https://twitter.com/kumosaga

【instagram】https://www.instagram.com/kumosaga/



*******

【著者紹介】

西加奈子(にし・かなこ)

1977年、イラン・テヘラン生まれ。エジプト・カイロ、大阪で育つ。2004年に『あおい』でデビュー。07年『通天閣』で織田作之助賞を受賞。13年『ふくわらい』で河合隼雄物語賞受賞。15年『サラバ!』で直木賞を受賞。ほか著書に『さくら』『円卓』『漁港の肉子ちゃん』『ふる』『i』『おまじない』『夜が明ける』など。

2019年12月から語学留学のため、家族と猫と共にカナダに滞在。現在は東京在住。



【書誌情報】

書名:くもをさがす

著者:西加奈子

仕様:46変形判/並製/256ページ

発売日:2023年4月19日(電子書籍も同日発売)

税込定価:1,540円(本体1,400円)

ISBN:978-4-309-03101-9

題字・イラスト:著者

装丁:鈴木成一

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309031019/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-16:16)