[株式会社スモールブリッジ]

3年連続開催、NYで活躍する日本人ピアニストとコントラバス奏者、ドラマーのジャズセッション+講師対談も収録



90カ国以上の世界中の講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク(http://cafetalk.com/)」を運営する株式会社スモールブリッジ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋爪小太郎)は、2022年2022年12月9日(金) 20時00分~「~カフェトークコンサートシリーズ2022~ New York からお届けするカフェトーク講師コラボレーション第3弾」に開催、2022年11月18日にお申し込み受付を開始いたしました。







~カフェトークコンサートシリーズ2022~

New York からお届けするカフェトーク講師コラボレーション第3弾



今回は、New Yorkを拠点に活動をしているピアノ・Junichiro講師とコントラバス・Yuta Tanaka Sound講師によるオンラインジャズコンサートの第3弾。

現地で活躍するミュージシャンゲスト1名(永山 洋輔氏)を迎えて、クリスマスジャズコンサートをお送りします。



詳細・お申し込みページ:https://cafetalk.com/seminars/promo/collaboration/music-event/cafetalk-concert-series-2022/jazz-concert-newyork3/Live/?lang=ja



<イベント概要>

配信日時:2022年12月9日(金)20:00~21:00(日本時間・予定)

配信視聴料金:1,000ポイント(1,100円税込)録画付き*視聴期間制限なし

録画のみ購入:可能、後日販売

プログラム:Christmas Time is Here、Let it snow 他



<演奏者紹介>



ピアノ: Junichiro講師

カフェトークプロフィール:https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwLLEqr9Cn0SyvxtIxMyTIssjSPdK1Mt7UFAGwQCDw.&lang=ja



ニューヨーク在住。6歳からピアノを始め、大学のジャズ研究会でジャズを始める。ジャズピアノを石井彰氏に師事。卒業後は振動音響工学の研究職員として従事する傍ら、ピアニスト、キーボーディストとして活動。作編曲を大貫和紀氏、ピアノ奏法を道脇直樹氏に師事。2013年には新潟ジャズコンテストにて自身のカルテットで金賞(最高位)を受賞。リーダーバンドでの活動の他、東京都内のBigBand、Shiny Stockingsの一員として目黒Blues Alley Japanや新宿J、銀座NB Clubなどに出演。

2019年に音楽留学のため渡米。ニューヨークのAaron Copland School of Music にてMaster of Music, Jazz Studies(修士課程)を修了。David Berkman, Jeb Patton各氏らに師事。在学時には優秀な生徒に贈られるMarvin Hamlisch Awardを受賞し、Award Concert ではオーケストラと共演。同年、BrooklynのSoapbox Gallery にて行われたDavid Berkman主催のSolo Piano イベント”Piano Hang”にピアニストの一人として出演し、David Berkman, Bruce Barth, Sean Wayland らと共演。2021年6月、1st Piano Trio Album 「Sketches」を日本、アメリカにてリリース。ジャズ専門Website「All About Jazz」やJazz Life、Jazz Japan などジャズマガジンにレビューが掲載されるなど、国内外で高い評価を得ている。カフェトーク内においても同アルバムを限定版として発売中。



コントラバス: Yuta Tanaka Sound講師

カフェトークプロフィール:https://ccafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzLDah0TM0oS_HLDHNOySzLS8zNzgkMtLUFAHIlCOE.&lang=ja)



こんにちは!私は現在ニューヨークで作曲家兼コントラバス奏者として活動しています。2009年の渡米以来NYの音大でブルース・セイラー氏(ジュリアード音楽院卒)にクラシックの作曲を師事しながらプロ演奏活動で培ってきた経験と知識をカフェトークの生徒の方々の音楽人生に役立てられたらという想いで講師をしています。

私の作曲活動の中心はContemporary Classical(New Music)というジャンルで、クラシック音楽の延長線上にあるものです。このジャンルではクラシックの理論、テクニックや名曲たちを消化した上で自分の音楽を作ることになるので、レッスンではクラシック的なアプローチはもちろん、他のジャンルの作曲の基礎としても活きてくる知識を提供することができます。

音楽理論など事前の知識が無くても大丈夫です。誰にでもある、自分の想いや経験を曲にしたいという気持ちや、作った曲を自分で演奏したいといった夢を叶えるべく、みなさまの好きな音楽スタイルの作曲に必要な知識と方法をそれぞれの生徒の方のニーズに沿って伝授いたします。まずは体験レッスンにて、今音楽とどんな付き合い方をしていてどこを突き詰めたいかをご相談ください。



ドラム: 永山 洋輔氏



ジャズドラマー/作曲家

大阪府で生まれ、奈良県五條市で育つ。幼少期よりクラシックピアニストの母親とドラマーの父親の影響で音楽に触れ、12歳よりドラムを始める。岡野正典、竹田達彦、各氏にドラムを師事し、ジャズを聴く様になる。高校在学中より関西圏のジャズライブハウスなどで演奏を始め、高校卒業後、洗足学園音楽大学ジャズコースに入学し、池長一美、原朋直、道下和彦、各氏に師事。大学卒業後は、関東を中心に活動し、山下真理カルテット、Libstems、角脇真、望月慎一郎、平山満など多くのミュージシャン・グループのライブやレコーディングに参加。また、横浜ジャズプロムナード(2012)、墨田ジャズフェスティバル(2010&2011&2012)、鈴鹿ジャズフェスティバル(2013&2015)、高槻ジャズストリート(2011)など多くのジャズフェスティバルにも出演し、NHKテレビ「エル・ムンド」やNHKラジオ「セッション2016」など各メディアへも出演。2016年から活動の場をニューヨークへ移し、現地のミュージシャンとの共演を重ね、フルート奏者の宮本果奈率いるバンド「Kanacept」、ベーシスト権上康志率いるジャズクインテット「Groove Merchant」、サックス奏者Braden Smithのトリオ、ベーシストSammy Weissberg率いる「Masters of Fright」などのレコーディングに参加。またグラミー賞受賞バンド「The Roots」のドラマーQuestloveとも共演。2020年のコロナ渦のニューヨークで録音した自身初のリーダーアルバム「START」を2021年にリリースし、Jazz LIfe、Jazz Japan、Jazz Convention(伊)、Skope Magazine(米)など国内外のメディアで好評を受け、米フロリダ州の公共ラジオ局 WDNA 88.9 FM でも取り上げられる。



イベント詳細・お申し込みページ:https://cafetalk.com/seminars/promo/collaboration/music-event/cafetalk-concert-series-2022/jazz-concert-newyork3/Live/?lang=ja



<イベント開催にあたって>



2020年、コロナ禍で世界が変わった3月、ニューヨークからレッスンを提供してくださるお二人の先生から、第一回目となったジャズセッションの録画配信アイデアをいただきました。

オンラインで音楽を学び、楽しむカフェトークの生徒さんたちにとって、発表の機会がなくなり、世界への移動手段が閉ざされた辛い年ではありましたが、

Junichiro先生、Yuta Tanaka Sound先生が奏でる温かなジャズの音色がニューヨークから届けられ、オンラインでも、音楽に込めた気持ちが伝わる証明ができたようで、カフェトークスタッフとしてもとても感慨深い経験となりました。

第一回:https://cafetalk.com/seminars/promo/collaboration/music-event/cafetalk-concert-series-2021/jazz-concert-newyork/Live/?lang=ja



2021年の第二回は、発起人のお二方に加え、同じくニューヨークで活躍するサックス奏者(三富 悠斗氏)、ドラマー(戸上 優子氏)もジョインした4名のクリスマスジャズセッションを配信。

ニューヨークの片隅のカフェを舞台に奏でられる心のこもった演奏の迫力に、配信も大変盛り上がりました。

第二回:https://cafetalk.com/seminars/promo/collaboration/music-event/cafetalk-concert-series-2021/jazz-concert-newyork2/Live/?lang=ja



そして2022年12月、コロナ禍を超えて、今回はゲストにドラマー・永山 洋輔氏をお迎えし第三回目を開催することが叶いました。



発起人のJunichiro先生、Yuta Tanaka Sound先生、そして関わってくださるゲストの方々やスタッフへ深くお礼を申し上げます。

カフェトーク一同



カフェトークについて







「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、スカイプやZoomを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



<オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中>

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 :株式会社スモールブリッジ( http://small-bridge.com )

代表者 :代表取締役 橋爪小太郎

所在地 :東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お気軽にチャットでお問い合わせ:カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局:永田

info@cafetalk.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/19-14:46)