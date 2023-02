[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。このたび「HELP YOU AIラボ」を発足し、実験的にChatGPTを社内の業務で活用しています。ChatGPTなどのAIを活用する中で、AIにお願いした方がいいこと、誰かにお願いした方がいいこと、自分がやるべきことの3つに業務が分類できることがわかってきました。また、AIが登場してきたことにより、新たに考えられる仕事や、サービス、施策なども見えてくる可能性があります。「HELP YOU AIラボ」を通じ新たな可能性を模索していきます。



「HELP YOU AIラボ」立ち上げについて



▼背景

ChatGPTは2022年の公開から、自然な言葉で文章を生成できることで世界中から注目を集めました。ChatGPTのメリットとしては、人が何時間もかけてリサーチしなければならない情報でも、AIに語りかけることで、手間なく、ヒントになる情報を取得することができます。ChatGPTの広まりに留まらず、現在BirdやBingなどの検索エンジンやクラウドサービスでもAI技術を活用するケースが目立つようになりました。



HELP YOUでは、まず実験的に社内でChatGPTを活用することで、AIにお願いした方がいいこと、誰かにお願いした方がいいこと、自分がやるべきことの3つに業務が分類できることがわかってきました。また、このようなAIが登場してきたことにより、新たに考えられる仕事や、サービス、施策なども見えてくる可能性があります。





▼AIラボの活動内容









▼HELP YOUが今回のAIラボの活動を通じて目指すこと

HELP YOUは人事、経理、営業事務、資料作成などの業務をオンラインで委託できるサービスです。人手不足を解消したい、新規事業を安定的に推進したい、社内の働き方を改善したいなどの課題に対し、HELP YOUなら業務をオンラインで代行するので、人手を増やさず、事業を効率的、安定的に進めることができます。



このたびの「HELP YOU AIラボ」の活動を通して、誰かに依頼したい業務をAIに頼んだり、アウトソースすることで、コア業務に専念できる環境を整えることができる可能性があることが分かりました。そして、「HELP YOU AIラボ」での発見を活かし、オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」を通じて、さらなる生産性向上、業務効率化に貢献するサービスを提供していきます。





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/





<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/





