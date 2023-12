[株式会社 トゥモローランド]

2015年に設立された〈CAFUNE〉は、ラグジュアリーの概念を再定義しようとするモダンなブランド









トゥモローランド各店にて、〈 CAFUNE POP UP STORE 〉を開催いたします。



国内でも取り扱いの少ない〈CAFUNE (カフネ)〉のアイテムが揃う特別な機会です。



春らしいカラーバリエーションを豊富に取り揃えてお待ちしております。



ぜひ、この機会に店頭にお立ち寄りくださいませ。





- ITEM - Stance Bag





33-03-35-03920 / ¥105,600(tax in)





Medium Stance



33-03-35-03924/ ¥ 86,900 (tax in)





Stance Wallet Bag





33-03-35-03921 / ¥71,500 (tax in)

Stance Clasp





33-03-35-03925 / ¥ 63,800 ( tax in )







Drop Duffel



33-03-35-03928 / ¥ 71,500 (tax in)





Mini Drop Duffel

33-03-35-03929 / ¥51,700( tax in)

Drop Hobo



33-03-35-03930 / ¥93,500 (tax in)



Trunk Box



33-03-35-03937 / ¥35,200(tax-in)



※取り扱いモデル・カラーは店舗ごとに異なります。

お求めのアイテムに関しては、事前に直接開催店舗へお問い合わせくださいませ。



※お取り置き・お取り寄せは承ることができかねます。

※同型・同色の購入はお1人様1点までとさせていただきます。



※開催店舗は全店オンライン決済を承ることが可能です。

ぜひご利用くださいませ。









[ ABOUT | CAFUNE ]

『cafune』とは、ポルトガル語で『恋人の髪の毛で遊ぶ動作』。

Queenie Fan氏とDay Lau氏によって2015年に設立された〈CAFUNE〉は、ラグジュアリーの概念を再定義しようとするモダンなブランド。

着用者のアイテムへの愛着と、感情的なつながりの観点から再考します。

考え抜かれたデザインや、細部までこだわられたブランドの遊び心あるシルエットは、モダンとクラシックの要素のバランスを取り、タイムレスなデザインを生み出しています。

ユニークな方法で新しい可能性と型破りな素材を研究する〈CAFUNE〉は、個性を祝う創造的で独立した人々のためのものです。





[開催日時・店舗]

12月1日(金)~12月10日(日)

トゥモローランド 名古屋ラシック店【オンライン決済対応店舗】

instagram:@tomorrowland_nagoya



12月7日(木)~12月17日(日)

トゥモローランド 札幌ステラプレイス店【オンライン決済対応店舗】

instagram:@tomorrowland_sapporo



1月15日(月)~1月21日(日)

トゥモローランド ルミネ有楽町店【オンライン決済対応店舗】

instagram:@tomorrowland_lumine



1月22日(月)~1月28日(日)

トゥモローランド ルクア大阪店【オンライン決済対応店舗】

instagram:@tomorrowland_osaka



