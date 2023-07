[株式会社レプロエンタテインメント]

株式会社レプロエンタテインメントに所属するミュージカル俳優・福井晶一(ふくい・しょういち)と女優・真琴つばさ(まこと・つばさ)さんがお二人の誕生月である11月25日(土)にCOTTON CLUBで、バースデー・ライブを開催することが決定しました。

今回のライブは、2023年2月、舞台「歌うシャイロック」で共演し、意気投合した福井晶一と真琴つばさが、この素晴らしい出逢いに感謝して、お互いの誕生月でもある11月に、コットンクラブでプレミアムなバースデーライブを開催いたします。

この二人だから奏でることのできる「二人だけのハーモニー」を選りすぐりのミュージシャン達と共にお届けします。



【福井晶一コメント】

毎年、誕生月である11月に豪華ゲストをお呼びして「PREMIUM BIRTHDAY LIVE」を開催していたのですが、今年は音楽劇「歌うシャイロック」で共演させて頂いた"真琴つばさ"さんが同じ11月生まれという事で、二人で開催させて頂くことになりました。

僕にとっては夢のような企画で今からとてもワクワクしております。お客様にも心から楽しんでいただけるようなセットリストをご用意して、今まで以上にプレミアム感のある特別な1日にしたいと思っておりますので是非とも「COTTON CLUB」に遊びにいらして下さい。

宜しくお願い致します。



【真琴つばさコメント】

ご縁あって、今年初めに共演した二人が、ご縁あって、二人でBDライブをさせていただくことになりました。福井さんがその扉の鍵を開けてくださいました。特別な二人のハーモニーお届けしたいと思います!



■公演概要

【タイトル】

福井晶一&真琴つばさ PREMIUM BIRTHDAY ~二人だけのHARMONY~

http://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/shoichi-fukui-tsubasa-makoto/



日時:2023年11月25日(土)

[1st.show] open 3:00pm / start 4:00pm

[2nd.show] open 6:00pm / start 7:00pm

【会場】COTTON CLUB

(〒100-6402 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA 2F)

http://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/access/



【ミュージックチャージ】

[全席指定] ¥11,000



【一般発売】 10月7日(土)web受付 12:00~

※本公演はweb予約のみになります。

詳しくはコットンクラブサイト内(http://www.cottonclubjapan.co.jp/)



【出演】福井晶一&真琴つばさ(Vo)



【演奏】小泉たかし(M.Director&pf)

滝野郁瑛(keys)

店網邦雄(Bs)

小林拡史(Dr)



主催:COTTON CLUB

協力:レプロエンタテインメント/エフ・スピリット

福井晶一OFFICIAL FANCLUB「DANDYLION」

真琴つばさOFFICIAL FANCLUB「Position M」

制作:マナセプロダクション



【問合せ】コットンクラブ 03-3215-1555(12:00pm - 7:00pm)

(有)花子 03-3225-5530(11:00am-6:00pm)







■福井晶一 プロフィール





福井晶一/ふくい しょういち

生年月日/1973年11月8日

出身地/ 北海道旭川市

血液型/ A型

1995年、劇団四季研究所へ入所。『美女と野獣』『ウエストサイド物語』『アイーダ』などで主演し2012年退団。

2013年新演出版『レ・ミゼラブル』ではジャン・バルジャン/ジャベールの二役を演じる。特にバルジャン役は2021年まで演じ続け好評を博す。

近年の主な出演作に『歌うシャイロック』(23)『フィスト・オブ・ノーススター ~北斗の拳~』(21、22)『てなもんや三文オペラ』(22)『ポーの一族』(21)『ジャージー・ボーイズ』(16.18)などがある。ソロアルバム「Blessings -いつもそばに-」「Voce」をキングレコード よりリリース。毎年LIVEを行うなど歌手としても精力的に活動中。

2023年9月7日より新国立劇場ほかにて公演のミュージカル『生きる』に出演予定。



■公式HP

https://www.lespros.co.jp/artists/shoichi-fukui/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/shoichi.fukui/

■公式Twitter

https://twitter.com/shouichifukui

■福井晶一公式HP

http://shouichifukui.com/official.html





■真琴つばさ プロフィール





真琴 つばさ/まこと つばさ

生年月日/ 11月25日

出身地/ 東京都

血液型/ A型

元宝塚歌劇団月組男役トップスター。退団後は歌手、女優として舞台、TV、ラジオと多方面に幅広く活動。昨年、本格的にJAZZに挑戦し、JAZZアルバム「MAKOTO SINGS GREATEST HITS WITH BIG BAND~真琴つばさスタンダードを歌う~」をリリース。

主な出演作に、TVドラマ「連続ドラマW イアリー 見えない顔」(18/WOWOW)、舞台『アダムス・ファミリー』(17)、『喜劇 なにわ夫婦八景』(20)、『行先不明』(22)『歌うシャイロック』(23)などがある。2023年9月22日~東京、大阪にて寺井尚子カルテット×宝塚歌劇OGによるJAZZコンサート『ALL THAT ZZJA ALL THAT ZZKA』に出演予定。



■ファンクラブ公式HP

https://www.position-m.com/

■公式Twitter

https://twitter.com/PositionM2001?t=MofvEdY6u3jT-bogTVbkVQ&s=06

■公式Instagram

https://instagram.com/makototsubasa_official?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

■オフィシャルブログ

https://ameblo.jp/makoto25th283





<会社概要>

社名:株式会社レプロエンタテインメント公式 HP:https://www.lespros.co.jp/

お問い合わせ先:https://www.lespros.co.jp/contact/



