~本日2023年11月26日(日)スタートのアプリ内イベントを経て、10名のイチナナライバーが掲出権獲得~



17LIVE株式会社(東京都港区、代表取締役:アレックス・レン、URL:https://jp.17.live/)が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」は、日本のブライダルシーンをリードし続けるブライダルショップ「Yumi Katsura (ユミ カツラ)」と初のコラボオーディションイベントとなる『17LIVE PRINCESS Dressed by Yumi Katsura』を、本日2023年11月26日(日)より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。







「17LIVE」では、すでにライブ配信を行なっているライバー(ライブ配信者)や、まだライブ配信を行なったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々様々なコラボレーション企画やイベントを開催しています。このたび「17LIVE」で活動しているモデルやファッションに興味がある多くのイチナナライバーに、個々の夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという思いから、KANSAI COLLECTION監修の元、日本のブライダルの歴史を創り上げてきた「Yumi Katsura」と初のコラボオーディションイベントを実施することが決定いたしました。



「Yumi Katsura」は、日本のブライダルファッション界の第一人者であり、ブライダルの伝道師とも言われている桂由美氏が手掛けるブライダルドレスブランドです。女性の美しさを追求して創り上げられた最上のウェディングドレスを400着以上取り揃え、国内のみならず海外でも人気を博し、これまでブライダルドレスを着た花嫁は約80万人を突破するほど、支持を集めています。



本日より開催する『17LIVE PRINCESS Dressed by Yumi Katsura』は、「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定の女性の方で、イベント終了日までに13歳以上の方であれば、誰でも参加が可能です。上位に入賞したライバーの中から、見事最終オーディションで選ばれた10名のライバーには、渋谷駅の柱巻き広告、及び表参道駅の看板への掲出権を贈呈いたします。



世界的なブライダルデザイナー桂由美氏が手掛けたドレスを着用できる本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。





『17LIVE PRINCESS Dressed by Yumi Katsura』の概要は、以下の通りです。



■開催期間

2023年11月26日(日)15:00 ~ 2023年12月9日(土)23:59



■参加条件

・「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定の方

・イベント終了時までに認証及び準認証のライバーの方

・イベント終了時点で年齢が13歳以上の方

・個人アカウントで配信している方

※グループやユニットなど、複数人で構成されたアカウントは対象外となります

・顔出し配信をされている方

※Vライバーの方やキャラクターの方、着ぐるみなど顔を出していない方は対象外となります

・撮影日及び、出演日等にご参加いただける方

・ライバーご本人様お一人で撮影及び、打ち合わせ等にご参加いただける方



■主なプライズ(賞品)

・渋谷駅での柱巻き広告掲出権(計10名)

・表参道での看板掲出権(計4名)



※ イベントやプライズの内容は一部予告なく変更となる場合がございます。

※ オーディションイベントやプライズに関する詳細は「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。





■「Yumi Katsura」とは

Yumi Katsuraのドレスを着ることで、 さらなる自信を、そして見るものへ感動を。

ボディーラインの美しさを最大限に引き出す、 最高級の素材とこだわりぬいたテクニックのドレス。

Yumi Katsuraのドレスは、日本をはじめアメリカ・ヨーロッパ・中国・東南アジアなど各国で販売され、Yumi Katsuraのドレスで結婚した花嫁「ユミブライド」は約80万人です。 デザイナー歴58年の桂由美が手掛ける憧れのドレスを着用する機会をご提供いたします。公式HP https://www.yumikatsura.com/





「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※)

アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR





※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。



「17LIVE(イチナナ)」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP: https://jp.17.live/

Twitter: https://twitter.com/17livejp

Facebook: https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram: https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw



