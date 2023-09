[バリュエンス]

リユース事業における協業でお客さまの資産管理をサポート



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、実物資産の価値把握や相続時の遺品整理など、お客様の資産管理をサポートするため、株式会社りそな銀行(本社:大阪府大阪市、代表:岩永 省一)と業務提携したことをお知らせいたします。







りそな銀行と連携しお客さま一人ひとりの課題に沿ったリユースサービスを提供





当社では、2011年の創業以降、不要なモノを捨てるのではなく次に必要な人へとつなげ、より多くの人にその価値を楽しんでいただくラグジュアリー品のリユースをビジネスの中核に置いてまいりました。そして、あらゆる実物資産に目を向けるとともにリユースのさらなる普及を目指しています。

一方、りそな銀行では、人生100年時代の生活の質的充実や様々な備えに資するサービスを提供する事業者と、お客さま紹介についての提携契約を結んでおり、シニアライフにおけるお客さまのお困りごと解決をサポートしています。

今回、当社のメイン事業であるリユース事業において業務提携を行うことにより、りそな銀行のお客さまが抱える課題に対して、ブランド品や骨董・美術品など幅広いジャンルの実物資産の査定・買取により、生前整理から相続で引き継いだ資産の整理まで、お客さまの資産管理のサポートを行うことが可能です。

今後も、企業との提携等を通じてあらゆる実質資産を適切に把握する機会や関連するサービスを提供し、「Circular Design Company」として循環型社会の形成に向けて邁進してまいります。





■株式会社りそな銀行(https://www.resonabank.co.jp/)概要

りそな銀行はお客さまのこまりごとや社会課題を起点に、従来の銀行の常識や枠組みにとらわれることなく、

時代の変化に適合した新たな価値を提供し、「リテールNo.1」の実現に向け、取り組んでおります。



・設立:1918年5月15日(営業開始日2003年3月3日)

・代表者:代表取締役社長 岩永 省一

・本社所在地: 大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号

・事業内容: 金融商品、サービスの開発・提供

※株式会社りそな銀行は東証プライム市場上場 株式会社りそなホールディングス(証券コード:8308 / https://www.resona-gr.co.jp/)のグループ企業です。



■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



