A BATHING APE(R)︎は、バンダイのデジタル携帯ペットゲーム「たまごっち」とのコラボレーションアイテムを発売します。

今回ベースとなる「たまごっち」は、1996年11月に登場し、日本中で大ブームを巻き起こした“初代たまごっち”。



レトロなシルエットはそのままに、オリジナルのカモフラージュ柄「BAPE(R)︎ CAMO」のカスタムシェルとLCDディスプレイを搭載した特別仕様で、グリーン、ブルー、ピンクの3色を展開します。さらに各カラーには、「BAPE(R)︎ CAMO」仕様のネックストラップが付属。近年、ファッションアイテムとしても注目度が高い「たまごっち」を、ファッション感覚で身に着けるのもオススメです。



また、コラボレートを記念したTシャツとフーディーも同時発売します。BAPE(R)︎のアイコンであるAPE HEADをドット加工したグラフィックや、「たまごっち」でコラージュしたAPE HEAD、見る角度によって絵が変わるレンチキュラーで「たまごっち」の画面を表現したものなど、ユニークなグラフィックを揃えました。「まめっち」や「おやじっち」といった懐かしのキャラクターも当時の姿のまま再現しています。

A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて、2023年10月14日(土)に発売します。









BAPE(R) X TAMAGOTCHI ABC CAMO ORIGINAL TAMAGOTCHI

COLOR: BLUE, GREEN, PINK

¥6,600- (税込)



BAPE(R) X TAMAGOTCHI PULLOVER HOODIE

COLOR: BLACK, GRAY

¥28,600- (税込)



BAPE(R) X TAMAGOTCHI APE HEAD TEE

COLOR: BLACK, WHITE

MENS: ¥9,900- (税込)

KIDS: ¥7,150- (税込)



BAPE(R) X TAMAGOTCHI TEE #1

COLOR: BLACK, WHITE

¥9,900- (税込)



BAPE(R) X TAMAGOTCHI TEE #2

COLOR: BLACK x BLUE, BLACK x GREEN,

BLACK x PINK, WHITE x BLUE,

WHITE x GREEN, WHITE x PINK

MENS: ¥9,900- (税込)

KIDS: ¥7,150- (税込)



