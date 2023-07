[ギャップジャパン株式会社]

Gapのアーカイブロゴをオリジナルで刺繍できるカスタマイズステーションも併設









1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、7月9日(日)までの期間限定で、Gapロゴコレクションのポップアップショップをラゾーナ川崎プラザに2Fにオープンします。



本ポップアップショップでは、ブランドのアイコニックなGapロゴアイテムから、Tシャツ、ポロシャツ、スウェットなどアダルトコレクションをバリエーション豊かに揃えています。



定番のアーチロゴやボックスロゴ、ファッションロゴなど、ユニセックスで楽しめるGapロゴとして、デザインのバリエーションが拡大しています。ポップアップショップには、刺繍ができるカスタマイズステーションが併設され、Gapオリジナルキャラクターのブラナンベアの刺繍や、お好きな文字、名前、数字などの刺繍ができて、自分だけのオリジナルデザインにカスタマイズができます。ポップアップ限定の刺繍デザインとしてGapアーカイブロゴの刺繍や、ボックスロゴをイメージしたDADやMOM、KID、BBYの刺繍も特別にラインナップ。ファミリーでオリジナルのリンクアイテムを作り、お揃いコーデとしてもお楽しみいただけます。



また、税込5,000円以上ご購入のお客様には、ポップアップショップ限定デザインの刺繍を1箇所プレゼント。無地のクルーネックTシャツや、ポケットTシャツ、ベースボールキャップなど、お好きなアイテムにカスタマイズすることができます。



Gapロゴのアイテムが集まった限定ポップアップショップで、様々なバリエーションのロゴアイテムと、世界に一つしかないオリジナルGapロゴアイテムがカスタマイズできる刺繍サービスをぜひお楽しみください。











アイテム詳細 ※全て税込みです





【MENS】GAPマルチロゴ Tシャツ ¥3,990





【MENS】GAPロゴ ポロシャツ ¥4,490





【MENS】GAPロゴ オーバーサイズ ポケットTシャツ ¥4,990





【MENS】GAP1969アーチロゴ スウェット・トレーナー ¥6,990

【MENS】GAPアーチロゴ ジョガーパンツ ¥6,990





【MENS】オーガニックコットン100% オリジナルTシャツ ¥3,990





【MENS】オーガニックコットン100% ポケット Tシャツ ¥2,990





【MENS】ベースボールキャップ ¥1,990





POP UP SHOP

会場:ラゾーナ川崎プラザ 2F 東京小町前

期間:6月30日(金)~7月9日(日)

時間:10:00~21:00





Gapについて @gapと@gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。 Gapではウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Homeといったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。 Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athletaを傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。さらに詳しい情報はwww.gapinc.comにアクセスしてください。





