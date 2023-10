[株式会社 ノーウェア]

「BAPEX(R)︎」や「SKULL STA」も初登場







今年ブランド設立30周年を迎えた「A BATHING APE(R)(以下、BAPE(R))」は、世界No.1飲料メーカー「Coca-Cola(R)︎(コカ・コーラ)」とのコラボコレクションを発売します。2020年以来4度目のタッグとなる今回は、日本では滅多に見られない“Coca-Cola CLASSIC”のロゴや「コカ・コーラ ポーラーベア」など、「Coca-Cola(R)」が90年代に使用した希少なモチーフを復刻。90年代に原宿カルチャーを創造した「BAPE(R)︎」を「Coca-Cola(R)」がセレブレイトする特別なコラボレーションとなります。





今回も、両ブランドのパートナーシップを象徴する、APE HEADが「Coca-Cola(R)」の瓶を片手に持ったユニークなグラフィックをはじめ、APE HEADを通して「コカ・コーラ ポーラーベア」の世界が投影されたグラフィックやMILO化したポーラーベアなど、ユニークなグラフィックを、コレクションに採用しました。





特にバーシティジャケットには、「Coca-Cola(R)」が90年代に使用していた希少なモチーフをふんだんにワッペンや刺しゅうで表現し、裏地にはCOLOR CAMO柄をあしらいました。

そして今回は、雑貨やアクセサリー類も充実しています。コラボ初アイテムとなる「BAPE(R)︎」のオリジナルウォッチ「BAPEX(R)︎(ベイペックス)」が「Coca-Cola(R)」カラーで登場。赤と黒のベゼルに、赤い文字盤が印象的です。また、オリジナルシューズ「SKULL STA」も「Coca-Cola(R)」カラーで初コラボとして登場します。

本コレクションは2023年10月7日より、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREで発売します。











本コレクションを記念し、BAPE STORE(R) SHIBUYAに特別デザインの自動販売機が10月7日~19日までの期間限定で登場。BAPE STORE(R) SHIBUYAで購入された方には、ノベルティとしてBAPE(R)︎ CAMOをあしらった限定デザインのコカ・コーラ(非売品)をプレゼントします。(在庫が無くなり次第終了となります)

詳細は本コラボレーションの特設ページをご確認ください。



商品の価格、詳細に関しましては下記のリンクからご確認ください。

https://bape.com/pages/coca-cola



