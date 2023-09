[バリュエンス]

ブランド買取「なんぼや」では金相場高騰後、金をお持ち込みのお客様が約2倍に



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、時計、バッグ、ジュエリー、貴金属及び骨董・美術品等の買取専門店として、国内に125店舗以上を展開※1するブランド買取「なんぼや」(姉妹ブランド「BRAND CONCIER」含む)にて、金相場の高騰を受けて金をお持ち込みのお客様が約2倍に増えています。本日、2023年9月19日(火)には金相場が過去最高値である10,038円/1gを更新し、さらに買取を強化いたします。







金相場が過去最高値を更新した今が高く売れるチャンス!





昨今、不安定な経済の影響から実物資産として金の需要が高まっており、買取価格は過去に比べて高騰中です。大きな理由としては、新型コロナウイルスの流行やロシアによるウクライナ侵攻など、地政学リスクの高まりが挙げられます。さらに、2022年の過去に類をみない円安・物価高が日本経済を襲ったことで、ドル高・円安による金相場への影響もあり、年末から年明けに掛けて緩やかにドル安・円高が進んだ経緯はあるものの、金相場へ影響を与える要因として未だ注視されています。このような理由から、歴史的に考えても金相場は高水準となっており、2023年9月19日(火)に過去最高値である10,038円/1gを更新いたしました。既にブランド買取「なんぼや」では、金相場が高騰し始めた2023年8月25日(金)と2023年9月1日(金)の比較で、金をお持ち込みされるお客様のご来店が2倍に増加しております。



「なんぼや」は、バリューデザイナー(鑑定士)のお客様との対話を大切にした丁寧な接客による「おもてなし力」、国内のみならず海外へも販路を持っていることや、あらゆるブランド、ジャンルが買取りできる「圧倒的な買取力」、さらに、お客様のご都合に合わせて選べる「豊富な買取方法」で多くのお客様から好評をいただいております。

「なんぼや」では2023年9月30日(土)まで新規買取成立のお客様に5,000円買取金額UPキャンペーンを実施中です。大切な金製品や金のジュエリーを少しでも高く売りたい方は、確かな技術と目を持つ専門のバリューデザイナーが在籍する「なんぼや」にぜひお越しください。



※ 相場価格に手数料は含まれておりません。手数料に関しては店頭もしくは宅配買取にてご案内させていただきます



※1 店舗数は2023年9月1日現在



ブランド買取「なんぼや」





・公式サイト:https://nanboya.com/

・金、貴金属買取について:https://nanboya.com/gold-kaitori/

・5,000円買取金額UPキャンペーン:https://nanboya.com/cp/present_202309/





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



