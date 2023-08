[ゴディバ ジャパン株式会社]

「クラシック ゴールド コレクション」、「グランプラス」、「チョコレート&クッキー アソートメント」なども同日より販売



ゴディバ ジャパン株式会社(東京都港区)は、ゴディバの象徴ともいえる2つのコレクション、「ハート オブ ゴールド コレクション」、「クラシック ゴールド コレクション」を、2023年8月23日(水)より全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバ オンラインショップなどにて販売します。また、同日より装い新たに「グランプラス」、「チョコレート&クッキー アソートメント」、「85% ダークカカオ カレ 9枚入」、「カレ 4枚入」も発売します 。









「ハート オブ ゴールド コレクション」は、ゴディバのハート(まごころ)を体現した、ベルギーの伝統がつまったプレミアムなチョコレートのコレクションです。

その神髄となっているのは、11世紀の英国の伯爵夫人レディ・ゴディバが、重税を課そうとする夫を戒め、苦しむ領民を救うために自らを犠牲にした勇気と深い愛に、ゴディバの創始者ジョセフ・ドラップスと妻ガブリエルが感銘し、その名をブランド名に冠した想いからであり、現在も「私たちは記憶に残る幸せな時を届けます」というミッションとして引き継がれています。



ゴディバのハート(まごころ)をこめた、「ハート オブ ゴールド コレクション」の新しいチョコレートには、ゴディバの伝統的なハウスメイドのプラリネをモダナイズした「1粒のヘーゼルナッツ」や、甘酸っぱいフルーティーなルビーチョコレートとほろ苦いダークチョコレートムースでカカオの多様性を表現した「シュープリーズ」、ピーカンナッツプラリネとブロンド&ミルクチョコレ―トをブロンドチョコレートで包み、羽をイメージしたチョコレートでデコレーションした「シグネチャー ブロンド」などをラインナップしました。

また1948年にゴディバ1号店がブリュッセルに誕生した記念に作られた、ハートの形のチョコレート「クール」や、1968年にベルギー王室御用達ブランドとして認定されたことを記念して誕生した、ベルギーの象徴であるライオンが刻印されたチョコレートなど歴史を感じられるチョコレートなどを詰め合わせ、ゴディバの精神、伝統、そして革新を一つの箱で表現しました。



そして、「クラシック ゴールド コレクション」や、「グランプラス」のほか、チョコレートとラングドシャクッキーなどゴディバの豊富なバラエティを、贅沢にひと箱で楽しめる「チョコレート&クッキー アソートメント」、ゴディバが厳選した85%ダークチョコレートを使用した、ビターながらもなめらかな風味はそのままに、ピュアな高カカオチョコレートがお楽しみいただける「85% ダークカカオ カレ 9枚入」、ゴディバのチョコレートへのこだわりが際立つ、薄いスクエアタイプのチョコレート「カレ」も装いを新たに箱入りに変更し「カレ 4枚入」として、同日より発売します。









ゴディバのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエとして、私たちゴディバの伝統から生まれた新しいチョコレートのコレクションである「ハート オブ ゴールド」をご紹介できることを大変うれしく思います。



このコレクションは、一粒一粒が、伝統と革新の調和によって完成しています。

また、このコレクションの中には、歴史ある職人技によるハウスメイドのプラリネで作られたクラシックなチョコレートや、クラフツマンシップの限界に挑戦した前衛的なチョコレートがあり、それらが見事にアソートされています。

このコレクションを通じて、一口ごとに、職人技や伝統の素晴らしさと、私たちの情熱を感じていただけることでしょう。



ゴディバの伝統が息づく「ハート オブ ゴールド」は、大切なお客さまを、贅沢で幸せな旅へと誘います。



エグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエ

ヤニック・シュヴォロー





■「ハート オブ ゴールド コレクション」



-A Heart of Gold-まごころを込めて。

リボンをほどいて箱をあけた瞬間、想いがあふれだすように。

香ばしいプラリネや、くちどけまろやかなガナッシュ、ベルギーの伝統と革新が共存するアートのように美しいチョコレート。

大切なあの人へ、幸せなときをお届けします。

パッケージは、明度を落とした黒とグリッターにより柔らかい優美な印象を演出し、プレミアム感とモダンで品格のあるデザインで発売します。



「ハート オブ ゴールド コレクション」新チョコレート



NEW

1粒のヘーゼルナッツ

ゴディバハウスメイドのプラリネをモダナイズ。ヘーゼルナッツプラリネとまるごと入った1粒のヘーゼルナッツをミルクチョコレートで包みました。ヘーゼルナッツのカリっとした歯ごたえとなめらかなプラリネが、リッチな口どけの体験をお楽しみいただけます。





NEW

シュープリーズ

ビスケットクランブルが入ったダークチョコレートムースをさわやかなルビーチョコレートで包みました。ほろ苦いダークチョコレートムースと甘酸っぱいフルーティーなルビーチョコレートでカカオの多様性を表現しました。





NEW

シグネチャー ブロンド

ピーカンナッツプラリネとブロンド&ミルクチョコレ―トをブロンドチョコレートで包み、羽をイメージしたチョコレートでデコレーションしました。ピーカンプラリネの渋味と塩のアクセント、ブロンドチョコレートのキャラメルの香ばしさが重なり合う繊細なひと粒です。



■「ハート オブ ゴールド コレクション」商品概要

商品名:

「ハート オブ ゴールド コレクション」



発売日:

2023年8月23日(水)~



取扱店:

全国のゴディバショップ(https://www.godiva.co.jp/boutique/storelist/)

GODIVA cafe(https://www.godiva.co.jp/cafe/)

ゴディバ オンラインショップ(https://www.godiva.co.jp/onlineshop/)



種類および価格(税込):

ハート オブ ゴールド コレクション 7粒入/2,160円

ハート オブ ゴールド コレクション 8粒入/2,700円

ハート オブ ゴールド コレクション 12粒入/3,888円

ハート オブ ゴールド コレクション 20粒入/6,480円

ハート オブ ゴールド コレクション 30粒入/10,800円









■「クラシック ゴールド コレクション」



-A Heart of Gold-まごころを込めて。

リボンをほどいて箱をあけた瞬間、想いがあふれだすように。

香ばしいプラリネや、くちどけまろやかなガナッシュ、ベルギーの伝統と革新が共存するアートのように美しいチョコレート。

大切なあの人へ、幸せなひとときをお届けします。



■「クラシック ゴールド コレクション」商品概要

商品名:

「クラシック ゴールド コレクション」



発売日:

2023年8月23日(水)~



取扱店:

全国のゴディバショップ(https://www.godiva.co.jp/boutique/storelist/)

GODIVA cafe(https://www.godiva.co.jp/cafe/)

ゴディバ オンラインショップ(https://www.godiva.co.jp/onlineshop/)



種類および価格(税込):

クラシック ゴールド コレクション 7粒入/2,052円

クラシック ゴールド コレクション 8粒入/2,592円

クラシック ゴールド コレクション 12粒入/3,240円

クラシック ゴールド コレクション 20粒入/5,400円









■「グランプラス」



「世界で一番美しい広場」と称されるベルギー ブリュッセルのグラン・プラス。1926年にドラップス一家がブリュッセルで高級チョコレートを作り始めたことがゴディバの歴史の幕開けです。その第一号店をこのグラン・プラスに構えました。

この中世の香り漂う広場の名前を冠したゴディバのグランプラスは、選び抜かれたチョコレートと個性豊かな味わいのトリュフ、そしてシンプルなカレなど、ゴディバを代表するチョコレートを一度に味わえる贅沢な一品。

端正なパッケージに詰め合わせた、まろやかな味わいと芳醇なフレーバー、美しいフォルムのチョコレートを心ゆくまでお楽しみください。



■「グランプラス」商品概要

商品名:

「グランプラス」



発売日:

2023年8月23日(水)~



取扱店:

全国のゴディバショップ(https://www.godiva.co.jp/boutique/storelist/)

GODIVA cafe(https://www.godiva.co.jp/cafe/)

ゴディバ オンラインショップ(https://www.godiva.co.jp/onlineshop/)



種類および価格(税込):

グランプラス 30粒入/10,476円

グランプラス 59粒入/18,360円









■「チョコレート&クッキー アソートメント」



選び抜かれたチョコレートとスクエアタイプのシンプルなカレ、チョコレートをサンドしたラングドシャクッキーなど、ゴディバの豊富なバラエティを一度に楽しめる詰め合わせ。お中元やお歳暮、ビジネスシーンでの贈り物にもお勧めです。



■「チョコレート&クッキー アソートメント」商品概要

商品名:

「チョコレート&クッキー アソートメント」



発売日:

2023年8月23日(水)~



取扱店:

全国のゴディバショップ(https://www.godiva.co.jp/boutique/storelist/)

GODIVA cafe(https://www.godiva.co.jp/cafe/)

ゴディバ オンラインショップ(https://www.godiva.co.jp/onlineshop/)



種類および価格(税込):

チョコレート&クッキー アソートメント チョコレート7粒 / クッキー4枚/2,484円

チョコレート&クッキー アソートメント チョコレート13粒 / クッキー8枚/3,240円

チョコレート&クッキー アソートメント チョコレート19粒 / クッキー8枚/5,400円









■「85% ダークカカオ カレ 9枚入」



ゴディバのチョコレートへのこだわりが際立つ、薄いスクエアタイプのカカオ分85%のダークチョコレートを9枚詰め合わせました。奥深く洗練された苦みと酸味が織りなすカカオ本来の味わいをお楽しみください。



■「85% ダークカカオ カレ 9枚入」商品概要

商品名:

「85% ダークカカオ カレ 9枚入」



発売日:

2023年8月23日(水)~



取扱店:

全国のゴディバショップ(https://www.godiva.co.jp/boutique/storelist/)

GODIVA cafe(https://www.godiva.co.jp/cafe/)

ゴディバ オンラインショップ(https://www.godiva.co.jp/onlineshop/)



種類および価格(税込):

85% ダークカカオ カレ 9枚入/1,598円









■「カレ 4枚入」

ゴディバのチョコレートへのこだわりが際立つ、薄いスクエアタイプのチョコレート、カレが装い新たに発売します。

カレ ミルク

豊かな風味となめらかな口どけ、旨味と甘みがリッチにとろけあうプレーンなミルクチョコレートを、4枚詰め合わせました。





カレ 50% ダーク

カカオ分50%、ほろ苦い甘さと香りをバランスよく楽しめるまろやかな味わいのダークチョコレートを、4枚詰め合わせました。





カレ 72% ダーク

カカオ分72%、華やかに広がる香りと奥深い苦み、リッチでなめらかな味わいを楽しめるダークチョコレートを、4枚詰め合わせました。





カレ ルビー

美しく自然なピンクカラーと甘酸っぱいフルーティーな味わいが魅力のルビーチョコレートを、4枚詰め合わせました。





■「カレ 4枚入」商品概要

商品名:

「カレ 4枚入」



発売日:

2023年8月23日(水)~



取扱店:

全国のゴディバショップ(https://www.godiva.co.jp/boutique/storelist/)

GODIVA cafe(https://www.godiva.co.jp/cafe/)

ゴディバ オンラインショップ(https://www.godiva.co.jp/onlineshop/)



種類および価格(税込):

カレ ミルク 4枚入

カレ 50% ダーク 4枚入

カレ 72% ダーク 4枚入

カレ ルビー 4枚入

各702円





「85% ダークカカオ カレ 9枚入」と「カレ 4枚入」は、サステナブルプログラム「ココアホライズン」※をサポートするカカオを原料として使っています。チョコレートを通じて、カカオ生産者とその家族を支援し環境保全に貢献しています。



※<ココアホライズンとは>

「ココアホライズン」は、持続可能で企業的志向をもった農園経営、生産性の向上、コミュニティ開発の促進を通じて、カカオ生産者の生活とコミュニティを改善し、子どもたちと自然を保護することを目指したサステナブルプログラムです。非営利団体の「ココアホライズン財団」によって運営されています。「ココアホライズン」をサポートするカカオを原料に使用することにより、カカオ生産者とその家族の生活向上などに貢献することができます。





□ゴディバの歴史抜粋

GODIVAは、ベルギー・ブリュッセルから始まりました。

1926年、ベルギー・ブリュッセルでマスターショコラティエだったドラップス氏。自宅の地下室を使い「ショコラトリー・ドラップス」としてチョコレートを作り始めます。家族全員が会社の運営に協力し、4人の子供たちはそれぞれ製造、仕上げ、箱詰め、配送に携わっていました。

1945年、「ショコラトリー・ドラップス」だった会社を「ゴディバ」とし、ブリュッセルのレオポルド2世通りに、「ゴディバ」第1号店をオープンしました。「ゴディバ」の名は、ジョセフと妻ガブリエルによって命名されました。





ゴディバのエピソード

「ゴディバ」の名の由来は、11世紀の英国の伯爵夫人レディ・ゴディバに由来します。

「ゴディバ」のシンボルマークである、馬に跨った裸婦こそが、重税を課そうとする夫を戒め、苦しむ領民を救うために、自らを犠牲にした誇り高き彼女の姿です。

ゴディバの創始者ジョセフ・ドラップスと妻ガブリエルは、レディ・ゴディバの勇気と深い愛に感銘し、1926年ベルギーに誕生した自らのブランドに「ゴディバ」の名を冠しました。

以来、ゴディバはその愛の精神をチョコレートに込め続けています。味わう人すべてを幸せで満たす芳醇な味わいは、人を思いやる深い愛を伝えます。ゴディバのチョコレートを味わうひととき…それは愛に満ちた時間です。



確かな技術による、芸術性の高いデザイン

1948年、ベルギーのハートと呼ばれる首都ブリュッセルに、ゴディバ1号店が誕生した記念に作られたチョコレート。

ゴディバは、さまざまな大きさや形のチョコレートをつくるために、エンロービングとシェルモールディングという2種類の方法を使っていますが、左右対象のチョコレート「クール」は、2つの同じ型で作られたものを合わせる「ブックモールディング」によって作られています。





