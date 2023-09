[株式会社A3]

株式会社A3は、イケメン悪魔調教ゲーム『Obey Me!』の新作グッズを発売いたします。







イケメン悪魔調教ゲーム『Obey Me!(おべいみー)』のPOP UP コーナーがGraffArt Shop池袋本店で開催中! バニーボーイ衣装の公式イラスト& GraffArt(グラフアート)イラストを使用した新作グッズが発売されます。



『Obey Me!』とは全世界800万ダウンロードを突破した大人気イケメン悪魔調教ゲーム。2023年4月には最新作『Obey Me! Nightbringer』の配信も始まりました。



今回発売される新作グッズは、コレクションボトルなど飾って楽しいアイテムからキャラトートバッグといった普段使いにぴったりなアイテムまで幅広くラインナップ♪ 最後までぜひチェックしてみてください!



販売情報

販売期間:9月9日(土)~9月23日(土)

販売場所:GraffArt Shop池袋本店

eeo Store(通販)



バニーボーイ衣装が可愛いすぎる…!『Obey Me!』より9アイテム59種類のグッズが登場



【公式イラスト使用 グッズ一覧】

・ホログラム缶バッジ(全7種)※ブラインド

・アクリルキーホルダー(全7種)※ブラインド

・アクリルアートボード(A5サイズ/全1種)

・コレクションボトル(全7種)



登場キャラクター:ルシファー、マモン、レヴィアタン、サタン、アスモデウス、ベルゼブブ、ベルフェゴール



【GraffArtイラスト使用 グッズ一覧】

・ホログラム缶バッジ(全7種)※ブラインド

・ホログラム缶バッジ(全5種)※ブラインド

・アクリルぷちスタンド(全7種)※ブラインド

・アクリルぷちスタンド(全5種)※ブラインド

・プレミアム アクリルジオラマプレート(全2種)

・レザーフセンブック(全10種)

・キャラトートバッグ(全1種)



登場キャラクター:ルシファー、マモン、レヴィアタン、サタン、アスモデウス、ベルゼブブ、ベルフェゴール、ディアボロ、バルバトス、ルーク、シメオン、ソロモン



※ホログラム缶バッジ、アクリルぷちスタンドは悪魔の7兄弟(全7種)とディアボロ他(全5種)でBOXが2つに分かれています。



公式イラスト

ホログラム缶バッジ(全7種)※ブラインド



定番アイテムの缶バッジはホログラム仕様で登場しました! 見る角度によって光り方が変わるホログラム缶バッジは、悪魔たちのお顔をしっかりと見ることができる6.5cmと大きめサイズ。



ホログラムと悪魔たちのイケメンオーラがキラキラと輝く、華やかなアイテムです!



アクリルキーホルダー(全7種)※ブラインド



大きさおよそ6.5cmのアクリルキーホルダーは、にんじんがフレームに散りばめられたキュートなデザイン! うさ耳を付けたり、うさぎと戯れたり、穏やかな表情を浮かべる悪魔たちに胸キュンが止まりません……。

カバンやポーチにつけて、たくさん一緒におでかけを楽しんでくださいね♪



アクリルアートボード(A5サイズ/全1種)



A5サイズ(21×14.8cm)のアクリルアートボードは、悪魔の7兄弟が大集合した留学生必見アイテム。台座付きなので、テーブルやラックなど好きな場所に飾れるところも嬉しいポイントです!



アクリルアートボードを眺めていると、セクシーな悪魔たちの姿も懐かしいイベント「Welcome to the Bunny Show」を思い出せます。本グッズがあれば懐かしみつつも、これからのプレイ時間がもっと特別なものになること間違いなし!!



コレクションボトル(全7種)



※上記の画像は一部商品のみ掲載しております。



コレクションボトルは高さ12cm、厚さ1cmの自立型アイテムです。手のひらサイズというコンパクトな大きさながら、悪魔たちの個性あふれるバニーボーイ衣装やポーズをしっかりと鑑賞することができます!



スラッとした美脚や麗しいお顔を、心ゆくまでじっくり堪能してください♪



GraffArtイラスト

ホログラム缶バッジ(全7種・全5種)※ブラインド





GraffArtイラストでは、悪魔の7兄弟に加えてディアボロ、バルバトス、ルーク、シメオン、ソロモンの5人も登場しました!



ホログラム缶バッジは、GraffArtならではのふんわりとした雰囲気×ホログラムのキラキラ感がたまらないアイテム。直径6.5cmの大きめ缶バッジは飾ってもよし、カバンなどにつけてもよしのコレクターズアイテムです!



アクリルぷちスタンド(全7種・全5種)※ブラインド





大きさ約7cmのアクリルぷちスタンドもラインナップ! 手のひらに収まる“ぷち”サイズ感とGraffArtイラストは相性抜群の可愛さです。

デスクなどさりげない場所にも飾りやすいので、いつでもどこでも彼らからパワーチャージしちゃいましょう♪



プレミアム アクリルジオラマプレート(全2種)





プレミアム アクリルジオラマプレートは、大きさ約20×34.5cmの組み立て式のアイテム。奥行が出ることで立体感が生まれ、まるでキャラクターたちが目の前に飛び出してきたような感覚に……!



プレート内でパーツの配置を入れ替えできるので、自由度も高くお楽しみいただけます!!



レザーフセンブック(全10種)



※上記の画像は一部商品のみ掲載しております。



レザーフセンブックは、7.7×5.7cmのカバーに2サイズ3色のフセンメモが綴じられたアイテム。ポケットやペンケースに入れて携帯しやすく、職場や学校などでも大活躍する一品です!



キャラトートバッグ(全1種)



キャラトートバッグはA4サイズのものが余裕で入る、およそ37×35cmの厚手キャンバス生地のトートバッグ。取っ手が長めなので肩にかけやすく、使い勝手も抜群です!

シンプルな色使いながら、キャラクターたちが全員集合した賑やかなデザインがとっても可愛い♪



アプリゲームだけにとどまらず、アニメ化もされるなど勢いが止まらない『Obey Me!』。今回発売された新作グッズもゲットして、魔界ライフをもっともっと楽しみましょう!



(C) 2019‐2023 Obey Me! Official. All rights reserved.



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



