ハイブリッドワークで実現する、アドレスホッパーがたどり着いたこれからの暮らし、働き方



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。このたび令和5年2月7日(火)、SBクリエイティブ株式会社(ビジネス+IT)主催のオンラインセミナー「生産性を高めるハイブリッドワークの実践 2023 冬」に株式会社ニット/HELP YOU 西出が登壇します。フルリモートで事業運営を行うHELP YOUで働きながら、プロアドレスホッパーとしても活躍する西出。今の生活に至った経緯や現在の取り組みを交え、理想とする暮らしや働き方をどう実現するか、そのヒントを話していきます。下記参加申し込みのURLよりぜひご応募ください。



セミナーについて



▼開催概要







◆開催日時: 2023年2月7日(火) 13:00~14:45

◆開催方式: オンライン

◆参 加 費: 無料(事前登録制)

◆主 催: SBクリエイティブ株式会社(ビジネス+IT)

◆主 催: シュア・ジャパン株式会社ほか

◆イベント詳細・事前登録はこちらから:https://www.sbbit.jp/eventinfo/73777



▼開催趣旨

新型コロナウイルスの影響が長期化する中、在宅勤務やサテライトオフィスなどのリモートワーク環境を整備することで、事業継続および人財の安全性確保と離脱防止を図る取り組みが多く見られます。その一方で、管理部門ではIT環境のユーザビリティとセキュリティの両立や、コンプライアンスの維持に課題を抱えています。当セミナーでは在宅勤務やリモートワーク、サテライトオフィスの実践における様々な情報を提供してまいります。



▼セミナースケジュール











セミナー登壇に向けて:株式会社ニット/HELP YOU 西出裕貴









このたびは、登壇の機会をくださりありがとうございます。現在はフルリモートで働いていますが、HELP YOUにジョインした当時は、東京・大阪の2拠点生活でハイブリッドワークでした。



週5日フルタイム出社からハイブリッドワーク、そしてアドレスホッパーとしてフルリモートで働く、などさまざまな暮らしを経験していく中で、自らの意志で働く場所や時間、そして仕事を選択していることがどれほど人生に好影響を与えるか、日々実感しています。



会社として、働くメンバー1人1人が自分らしく働ける状態を作ることに重きをおけば、組織全体のパフォーマンスはこれまでにないほどの成果を出すこともできると思います。そういった世の中になるきっかけにイベントを通して貢献できれば嬉しく思います。



<登壇者プロフィール>

大学卒業後、ワークスアプリケーションズにて、営業やカスタマーリレーションに携わる。業界問わず、大手企業向けに業務改善提案や課題解決を行う。また、働き方改革を目的とした分科会を業種別・部門長向けに立ち上げ、顧客満足度向上に従事。 500名のフリーランス&フルリモートワーカーが所属するニットにジョイン後は、組織活性・インナーブランディング・コミュニティマネージャーを担当。 自律型組織やコミュニティ運営・企業理念やビジョンの浸透に取り組み、 メンバー間でのコミュニケーション活性施策やテキストコミュニケーション講座の設計実施に取り組む。

コロナ前からフルリモート勤務かつ月額定住サービスADDressを活用した多拠点生活での働き方が話題を呼び、 オンラインでのコミュニティや組織活性に悩んでいる法人、個人をサポートする活動にも従事。



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



くらしと仕事とは





「未来を自分で選択する人」を応援するメディア

「くらしと仕事」は、自分の人生を大切にし、「くらし」の充実のために仕事も頑張りたい人を応援する 「働き方提案メディア」です。日本最大級のオンラインアウトソーシング「HELP YOU」を手がける、株式会社ニットが運営しています。



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。



URL :https://knit-inc.com/









令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000059127.html











オンラインアウトソーシング「HELP YOU」が、

日本サブスクリプションビジネス大賞2021において特別賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000059127.html





