〈JEANPAULKNOTT〉Designer Event at DES PRES Marunouchi 12.1(Fri.) 17:00-20:00





ベルギーのブリュッセルを拠点に活動するブランド〈JEANPAULKNOTT〉。デザイナーのジャン・ポール・ノットの来日に伴い、デ・プレ 丸の内店では、12月1日(金)の17:00~20:00の時間帯にデザイナーの在店イベントを開催いたします。秋冬のシーズンアイテムをご用意し、デザイナーがご紹介させていただきます。



また、ささやかですがドリンクもご用意しておりますので、是非、この機会にお越しください。



秋冬シーズンは、ジャン・ポール・ノット自身が原点に立ち返り「ブランドらしさとは小さくあること」を考えたシーズン。モダンなツイード素材やレオパード柄、リバーシブル仕様のバイカラーコートなど、自由な着こなしが楽しめるコレクションをご覧いただけます。



Coat/¥330,000 (tax in)

Other/sample



Coat/¥297,000 (tax in)

Other/sample





Dress/¥69,300 (tax in)

Other/sample



Coat /¥198,000 (tax in)

Other/sample



about JEANPAULKNOTT





ニューヨーク州立ファッション工科大学 (FIT)を卒業後、イヴ・サンローランのアシスタントデザイナーとしてオートクチュールなどさまざまなラインのデザインを経験。2000年、自身の名を冠したブランド〈JEANPAULKNOTT〉を設立しコレクションを発表。空気のように繊細なエレガンスさと、プレタポルテとオートクチュールのミックスがシグネチャーで、建築・写真・映画・ダンスの世界からの影響がコレクションに浸透しています。

date





12月1日(金) 17:00~20:00

shop





デ・プレ 丸の内店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1F

03-5220-4485

website:https://www.instagram.com/despres_jp/

Instagram:https://store.tomorrowland.co.jp/store/despres/



