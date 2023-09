[株式会社ヨウジヤマモト]

S’YTE 2023-24秋冬コレクションを公式ウェブストア THE SHOP YOHJI YAMAMOTOとWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKAにて9月14日(木)より展開いたします。

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは同日PM12:00より発売



- モノクロームの世界に色挿す現代のサイケデリックとノマディックなレイヤードコレクション -

モノクロームの世界観に飛び込んでくるのは、赤や水色・黄色・紫などサイケデリックなカラーのアイテムたち。

ライダース型のジャカードセットアップにN-2Bジャケットをゆったりと羽織ったスタイル。また、オレンジペイズリー柄のジャカードジャケットのインナーには紫のシャーリングが施されたシャツと、ラップパンツのセットアップ。レザージャケットにターコイズのグランジニット、パンツは黄色・青・水色・グレーが混じり合うベルベットルックや、赤のグラデーションベルベットのセットアップにブラックのシャギーニットのコーディネートは、23-24秋冬コレクションのアイコニックとなるシリーズ。



ジャカード、N-2B、レザージャケット、ベルベットなどS’YTEの世界観を構築する秋冬コレクションをご覧ください。

- Discover the Collection

- Discover the Collection

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/syte/syte-2023-24-autumun-winter/













サイケデリックとは対照的に、全身をモノクロームで統一したシックなルックたち。



ウール素材のビックカラーコートと同素材のリブパンツ、インナーのニットもグレートーンでコーディネート、ファーハットをアクセントにする事で、スポーティーでありながらも柔らかでエレガンスに纏まったスタイル。



スリーピースのロングジャケット、ベスト、パンツのセットアップにはブラックのベルベットをふんだんに使用、白シャツの首元にはストールを巻き付けたクラシックなルックは、まるでアウグスト・ザンダーの面影を見ているかのよう。





そのほかにも、タイガーアイやスモーキークオーツ、天眼石、オニキスを使用したブレスレット、チョーカーや、インディアンコンチョブローチ、ループタイなど新作のアクセサリーも展開いたします。







【S’YTE 2023-24 Autumn / Winter Collection】

展開日:2023年9月14日(木)

展開店舗:

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/t/t2465/

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは同日PM12:00より発売

※一部THE SHOP YOHJI YAMAMOTOとWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKAでの展開時期が異なる商品がございます。



