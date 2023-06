[株式会社TWIN PLANET]

全国6都市で開催した「1st Live Tour ~青春リベンジ!~」



HoneyWorks がサウンドプロデュースを務めるアイドルグループ・可憐なアイボリーが、6月3日(土)に東京・品川ステラボールにて、『可憐なアイボリー 1st Live Tour ~青春リベンジ!~』のツアーファイナルを開催した。







3月25日に福岡・DRUM LOGOSからスタートし、広島、香川、愛知、大阪とまわり、ファイナルとなった東京公演では、新曲「拝啓ライバル」を含む全16曲を披露した。



前半は5月に配信リリースした「ぎじれんあい」やTikTokでバズり、約3万もの派生動画が上がっている代表曲「推し変なんて許さない!」をはじめ、可愛い曲を中心にパフォーマンスし会場が笑顔に包まれた。





続いて登場したのは、ゲスト出演をした“高嶺のなでしこ”。

「美しく生きろ」「乙女どもよ。」「女の子は強い」の3曲を披露し、今まで同じステージに立ったことのない2グループが初めて共演を果たした。





“高嶺のなでしこ”から再びバトンタッチを受けた“可憐なアイボリー”は、新衣装を身にまとい、新曲「拝啓ライバル」を初披露した。



「拝啓ライバル」は今までの雰囲気とは異なり、「可憐なアイボリーには可憐なアイボリーにしかない武器があって、他のアイドルグループと比べたりせずに力強く成長してほしい!」というHoneyWorksからのメッセージがあり、歌詞や振付からも殻を破ろうとする決意を感じることができた。



MCでは、「高嶺のなでしこさんと共に、それぞれの武器を持って同じHoneyWorksサウンドプロデュースアイドルとして、この時代を切り開いていきたいと思います」と語り会場からは大きな拍手が巻き起こった。



後半は、「誇り高きアイドル」や「アイドルでよかった。」をパフォーマンスし、前半とは違う魅せ方で会場の視線を釘付けにした。





アンコールでは、TikTok Hot Songs Japanで8週連続1位を獲得した「可愛くてごめん」を”高嶺のなでしこ”とコラボし初共演を締めくくり、いよいよクライマックスに突入。



サプライズで「可憐なアイボリー2周年ライブ」の告知があり、東京だけではなく大阪でも開催されることが発表され、メンバー、ファン共に喜びを分かち合った。ライブも終盤、ツアーのテーマ曲でもある「僕らはきっとすごくない」をパフォーマンス!「最高の仲間がいて」の歌詞の時には、共に“青春”を駆け抜けたファンたちがスクリーンに映し出される演出もあり、今日一番の盛り上がりを見せたところで「ファンサ」のイントロが響き渡った。

今回のツアーを噛みしめるように目と目を合わせながら会場を練り歩くメンバーたち。たくさんの思い出の写真が「可憐なアイボリー 1st Live Tour ~青春リベンジ~」の大成功を物語っていた。



ライブにて初披露した新曲「拝啓ライバル」は6月4日(日)0:00より、各音楽配信サイトにて配信スタート。Music Videoも同日19:00に公開された。



【可憐なアイボリー 1st Live Tour ~青春リベンジ!~ セットリスト】

0)Over Ture

1)いつだって戦ってる

2)ハンコウ予告

3)可愛くてごめん(HoneyWorksカバー)

4)花火より恋

5)ぎじれんあい

6)推し変なんて許さない!

7)同担☆拒否(HoneyWorksカバー)

8)私、アイドル宣言!(monaカバー)

9)美しく生きろ

10)乙女どもよ。(CHiCO with HoneyWorks カバー)

11)女の子は強い

12)拝啓ライバル

13)誇り高きアイドル(monaカバー)

14)アイドルでよかった。

15)大嫌いなはずだった。(HoneyWorksカバー)

16)夢ファンファーレ(LIP×LIPカバー)



<アンコール>

17)可愛くてごめん(HoneyWorksカバー)

18)#超絶かわいい(monaカバー)

19)僕らはきっとすごくない

20)ファンサ(monaカバー)



※9)~11)は高嶺のなでしこがパフォーマンス

※17)は可憐なアイボリーと高嶺のなでしこでコラボパフォーマンス



可憐なアイボリー プロフィール





可憐なアイボリーは、日本最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2021」と合同で企画されたオーディション 「TIF de Debut 2021 by TWIN PLANET」にて応募総数3,167名の中から勝ち抜いた、10名からなる女性アイドルユニット。関連動画総再生回数10億回を超えるクリエイターユニット HoneyWorks がサウンドプロデュースを務めている。「アイドルの常識を突き破る」ような新しいアイドルユニットを目指し活動している。



【オフィシャルホームページ】

https://karennaivory.jp/



【オフィシャルSNS】

[Twitter]:https://twitter.com/karennaivory

[TikTok]:https://www.tiktok.com/@karennaivory_official

[YouTube]:https://www.youtube.com/channel/UCrxb-1OHdCKq7mpxsJpz8ww



【HoneyWorks】

HoneyWorks(通称:ハニワ)は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数10億回を超えるクリエイターユニット。音楽性は「キュンキュン系」「青春系」と呼ばれるポジティブ系ロックを主体とする。楽曲を元にしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」では様々なキャラクター達が物語を展開し、小説やテレビアニメなどのメディアミックスも行なっている。HoneyWorks原案小説は累計260万部を突破するベストセラー。

また、ジャニーズWEST、戸松遥、麻倉もも、Geroなどへの楽曲提供も行なっている。CHiCOをボーカルに迎えたユニット「CHiCO with HoneyWorks」では「アオハライド」「まじっく快斗」「銀魂」「恋は雨上がりのように」「ハイキュー!!」など大人気テレビアニメのテーマソングを担当。「告白実行委員会」シリーズから「LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長)」や「mona(CV:夏川椎菜)」などのアイドルキャラクターも登場し、ますます活動の幅を広げている。



2023.6.4 配信リリース「拝啓ライバル」





<URL> https://linkco.re/pPPP86Ec



Music Video 「拝啓ライバル」2023.6.4 19:00公開

<URL> https://youtu.be/17CHrC53T_U





可憐なアイボリー 2周年ライブ





2023年10月8日(日) 東京・竹芝ニューピアホール

2023年10月22日(日) 大阪・Takara Osaka



